Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof – Zeugen und Beteiligte gesucht

Heidelberg (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 26.05.2022 gegen 02.05 Uhr, kam es am Taxistand zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Personen. Einer der Beteiligten, der möglicherweise bei dem Vorfall geschädigt wurde entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Beamten vom Ort.

Er konnte nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier HD-Mitte bittet unter der Telefonnummer 06221-991700 um Hinweise zur Identität dieses möglicherweise Geschädigten.

Mehrere Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagmorgen 26.05.2022 gegen 05.30 Uhr, beschädigte eine 5-köpfige Personengruppe in der Bienenstraße 4 geparkte Fahrzeuge jeweils im Bereich der Außenspiegel. Die Gruppe bestand aus einer blonden und einer dunkelhaarigen Frau und 3 Männern von denen einer auffällig groß war. Zwei der Männer trugen dunkle Oberbekleidung beziehungsweise in einem Fall ein grünes Oberteil.

Zeugen die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zu den Täter geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221-991700 bei dem Polizeirevier HD-Mitte zu melden.

Verkehrsunfall – Verursacher beschädigt Taxi und flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend 25.05.2022 kurz nach 20 Uhr, stellte ein 46-jähriger Taxifahrer sein Mercedes-Benz Taxi im Rondell vor dem Haupteingang zur Kopfklinik der Uniklinik Heidelberg, Im Neuenheimer Feld ab.

Nachdem er seinen Fahrgast in das Krankenhaus begleitet hatte und nach ca. 30 Minuten wieder an sein Auto zurück kam, stellte er Beschädigungen an der rechten Seitentür fest. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer beschädigte das Auto und hat anschließend die Unfallstelle, ohne seiner Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein, verlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefonnummer 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Unfallverursacher flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Mittwochmorgen 25.05.2022 zwischen 08-09:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren oder beim Rangieren einen in der Bogenstraße geparkten Pkw Daimler-Benz SLK an der rechten Seite erheblich. Der Sachschaden an dem geparkten Pkw wird auf etwa 4.500 Euro beziffert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste später durch eine Abschleppfirma abtransportiert werden.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte entzünden Holz in Hinterhof

Heidelberg (ots) – Am Freitagmorgen 27.05.2022 gegen 04 Uhr entzündeten bislang unbekannteTäter einen Holzstapel in einem Hinterhof der Odenwaldstraße und flüchteten anschließend. Die Täter entnahmen einen Benzinkanister aus einer dortigen Gartenhütte und nutzten das darin befindliche Benzin als Brandbeschleuniger. Glücklicherweise bemerkte eine aufmerksame Zeugin die Flammen frühzeitig und verständigte die Einsatzkräfte.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Hinweise auf die Täter liegen derzeit keine vor. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Tel. 06221/3418-0 zu melden.