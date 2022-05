Polizei bedankt sich bei Lebensretterin (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Am Freitagabend 25.03.2022, ereignete sich kurz vor 22 Uhr auf der Landstraße 516 zwischen Edenkoben und Maikammer ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Fußgänger von einem Fahrzeug beim Überqueren der Straße erfasst und zu Boden geschleudert worden war. Hierdurch erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er mit lebensbedrohlichem Zustand in ein Ludwigshafener Krankenhaus kam.

Durch die hinzukommende 23-jährige Ersthelferin Laura Eberle aus Rohrbach konnte der Mann reanimiert und gerettet werden. Durch ihren selbstlosen und beherzten Einsatz hat die Frau höchstwahrscheinlich das Leben des Fußgängers gerettet.

“Wegen ihres außergewöhnlichen, schnellen und entschlossenen Handelns haben wir uns entschlossen, dieses beispielhafte Verhalten im Straßenverkehr zu würdigen.” Am vergangenen Freitag 27.05.2022 lud die Edenkobener Polizei Frau Eberle ein und bedankte sich für ihren couragierten Einsatz. Bei einem “Kaffeegespräch” wurde ihr ein Blumenstrauß überreicht.

Alkoholisiert

Hainfeld (ots) – Auf dem Feldweg bei Hainfeld wurde Donnerstag 26.05.2022, 20.48 Uhr ein gestürzter Radfahrer gemeldet. Vor Ort wurde ein 49-jähriger Radler angetroffen, der auf gerader Strecke bergauf unterwegs und dabei gestürzt war. Die Ursache für seinen Sturz dürfte auf den übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen sein.

Ein Test ergab 1,1 Promille. Wegen seinen Verletzungen kam er in ein Krankenhaus, wo ihm zudem eine angeordnete Blutprobe entnommen werden musste.

Auf Radtour ausgebremst und beleidigt

Völkersweiler/L494 (ots) – Am Donerstag 26.05.2022 gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus der Vorderpfalz mit seinem Rennrad die Landstraße von Völkersweiler nach Gossersweiler-Stein. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw-Fahrer überholte den Radfahrer und schrie ihn an, weil er nicht den Radweg benutzte.

Im weiteren Verlauf wurde der Radfahrer an einer Tankstelle bereits erwartet und beleidigt. Dem 20-jährigen Pkw-Fahrer schien dies noch nicht genug, sodass er den Radfahrer bei der Weiterfahrt noch mehrfach ausbremste und vom Fahrrad schubsen wollte. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung und Beleidigung eingeleitet.

Alkoholisiert

Maikammer (ots) – Kurz nach 21 Uhr fiel der Streife ein 69-jähriger Autofahrer zwischen Maikammer und Edenkoben wegen seiner extrem langsamen Fahrweise auf. Wegen seinem stark schwankenden Gang bei der anschließenden Kontrolle wurde er auf den Alkoholkonsum angesprochen. Lediglich ein Gläschen Wein mit Wasser sowie einen Espresso will er zu sich genommen haben.

Warum der Schnelltest allerdings einen Wert von 1,3 Promille ausgab, konnte er sich nicht erklären. Die Blutprobe wurde angeordnet. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.

Betrunken mit Mofa gestürzt

Insheim (ots) – Ohne Fremdeinwirkung ist ein 73-jähriger Mofafahrer am Donnerstag 26.05.2022 gegen 12.30 Uhr auf einem Fahrradweg im Bereich der Landstraße 543 bei Insheim gestürzt. Hierdurch zog sich der Mann Schürfwunden und eine Platzwunde im Gesicht zu.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,01 Promille. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe genommen, der Führerschein wurde einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Maifest beschäftigt die Polizei

Maikammer (ots) – Die Polizei wurde Donnerstag 26.05.2022 kurz vor 19 Uhr in die Weinstraße Süd gerufen, weil Gäste des Maifestes sich in die Haare bekommen hatten. Zwischen zwei Männern kam es zu Meinungsverschiedenheiten wegen einem Fußballverein, weshalb ein 22-jähriger Beteiligter mit einem Schoppenglas beworfen und am Kopf getroffen wurde. Durch die umherfliegenden Glassplitter wurde sein 21-jähriger Freund am Handgelenk verletzt. Der Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Kurz vor 23 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass in der Immengartenstraße ein ca. 25-30 Jahre alter Mann mit Glatze einem 15-jährigen Jungen einen Faustschlag ins Gesicht versetzte und anschließend das Weite suchte. In der Weinstraße Süd wurde ein 22-Jähriger mit 1,3 Promille angetroffen, der Verkehrszeichen beschädigte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kurz nach 1 Uhr wurde dann heute Morgen 27.05.2022 eine Körperverletzung mit 20 Beteiligten gemeldet. Vor Ort konnte keiner der Beteiligten mehr angetroffen werden.

Wenig später wurden auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters in der Weinstraße Süd eine mehrköpfige Personengruppe ausgemacht. Ein 29 Jahre alter Mann mit Platzwunde war nach eigenen Angaben gestürzt und hatte sich angeblich auf diese Weise die Verletzungen zugezogen. Die Personalien wurden erhoben. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer 06323 9550 erbeten.

Vatertag, Alkohol und junge Männer

Kirrweiler (ots) – Um 14.51 Uhr randalierten am Donnerstag 26.05.2022 mehrere junge Männer im Außenbereich des Forsthauses Breitenstein, weshalb die Polizei anrücken musste. Wegen ihrer Alkoholisierung und ihrer überlauten Musik aus einer eigens mitgebrachten Musikbox wurden die Personen gebeten, das Gelände zu verlassen.

Dabei kam es zum Gerangel, bei dem ein Gastwirt einen Schlag ins Gesicht erhielt und seine Kollegin mit Kraftausdrücken beleidigt wurde. Noch vor Eintreffen der Streife hatte sich die Gruppe aus dem Staub gemacht.

Anhand von Zeugen konnten die Unbekannten ermittelt werden. Mit einem Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung müssen sie rechnen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323/9550 melden.

Drogenkonsum eingeräumt

Bad Bergzabern (ots) – Der Fahrer eines Pkw Chevrolet wurde am Donnerstag 26.05.22 gegen 16:15 Uhr, in der Weinstraße in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Der 32-Jährige räumte den Konsum von Marihuana ein.

Der anschließende Drogenvortest bestätigt die Angaben. Eine geringe Menge Marihuana wurde dann auch noch sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Drogenbesitz verantworten.