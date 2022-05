Schranke herausgerissen und mit PKW überschlagen (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Ein Auto hat sich am frühen Donnerstagmorgen 26.05.2022 in der Pirmasenser Straße überschlagen. Zwischen Pfaffstraße und Königstraße kam eine 30-Jährige kurz vor 05 Uhr mit ihrem Wagen von der Straße ab. Die Polizei geht davon aus, dass die übermüdete und alkoholisierte Frau hinter dem Steuer eingeschlafen war.

Ihr Fahrzeug krachte im Grünstreifen gegen eine Schranke, riss diese aus der Verankerung, dann überschlug sich das Auto und verfehlte nur knapp einen Baum. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen.

Mit leichten Verletzungen wurde die 30-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. 1,06 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über ihre Blutalkoholkonzentration geben.

Das völlig beschädigte Fahrzeug wurde aus der Böschung geborgen und abgeschleppt. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 7.000 Euro. Die Frau blickt jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die 30-Jährige muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. |erf

Erste-Hilfe-Maßnahmen am HBF Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – Am 26.05.2022 wurde eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern auf eine 62-jährige Frau, die sich in dem am Hauptbahnhof angrenzenden Parkhaus befand, aufmerksam. Die ältere Dame lag zu diesem Zeitpunkt regungslos neben ihrem Rollator auf dem Parkdeck und war nicht ansprechbar. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person konnten weitere Hinweise auf eine bestehende Diabeteserkrankung festgestellt werden.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde ein Rettungswagen (RTW) alarmiert, der kurze Zeit später zusammen mit dem Notarzt eintraf und die weitere ärztliche Versorgung übernahm. Nachdem die notwendigen Erste Hilfe Maßnahmen vor Ort abgeschlossen waren, wurde die Dame durch den RTW zur weiteren Versorgung in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Feuerlöscher vom Dach geworfen

Kaiserslautern (ots) – Dank mehrerer Zeugenhinweise ist die Polizei Jugendlichen auf die Spur gekommen, die am Mittwoch 25.05.2022 einen Gegenstand vom Dach der Mall in die Burgstraße hinunter warfen. Es handelte sich um einen Feuerlöscher, der kurz nach 13 Uhr auf dem Gehweg einschlug. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt oder gefährdet.

Zeugen teilten der Polizei mit, dass sie 4 Jugendliche gesehen hatten. Dank verschiedener Hinweise, in welche Richtung die Gruppe geflüchtet war, konnten 3 Tatverdächtige nach kurzer Verfolgung gestellt werden.

Einer davon, ein 18-Jähriger, wurde durch zwei Busfahrer und zwei Passanten gestellt und überwältigt, wogegen er sich heftig wehrte. Auch gegenüber den hinzukommenden Polizeikräften leistete der junge Mann Widerstand.

Ein Busfahrer und ein Polizeibeamter wurden dabei leicht verletzt. Auf den 18-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung und Widerstands zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Auseinandersetzung am Pfaffplatz

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei. Am Donnerstag 26.05.2022 kam es am Pfaffplatz zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Männern. Ein 38-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Ob sein Kontrahent Verletzungen davon trug ist nicht geklärt. Der Mann hatte sich bis zum Eintreffen der Polizei vom Pfaffplatz entfernt.

Nach Zeugenangaben sei er von stämmiger Statur. Zeugen, die den Streit beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0631/369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Motorradfahrerin übersehen (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Mittwoch 25.05.2022 beim Einparken eine Motorradfahrerin übersehen. Der 34-Jährige entdeckte im Benzinoring am Straßenrand einen freien Parkplatz. Ohne auf eine nachfolgende Motorradfahrerin zu achten, setzte der Mann seinen Wagen zurück, um einzuparken. Hierbei übersah er die 17-Jährige.

Vom Zusammenstoß mit dem Zweirad bemerkte der 34-Jährige zunächst nur einen Widerstand. Er hielt an, um auszusteigen und nachzusehen. Weil er die Handbremse an seinem Auto nicht anzog, setzte sich sein Wagen jetzt von alleine in Bewegung und rollte auf das Motorrad.

Die 17-Jährige konnte noch rechtzeitig von dem Zweirad abspringen, bevor ihr Krad unter das Auto geriet und dort verkeilte. Die Frau wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. |erf

Tür an Lokal eingetreten

Kaiserslautern (ots) – Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei an einem Lokal in der Schillerstraße. Ob auch etwas gestohlen wurde, muss noch überprüft werden. Am Mittwochabend stellten Mitarbeiter fest, dass unbekannte Täter eine Tür des Lokals aufgetreten und dabei beschädigt haben. An der Tür wurde eine Schuhspur gesichert. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Im Innern des Lokals war nach derzeitigen Erkenntnissen nichts aufgebrochen oder durchwühlt worden. Ob die ungebetenen Besucher etwas mitgehen ließen, ist noch nicht abschließend geklärt.

Zeugen denen zwischen Montagnacht O Uhr und Mittwochabend 18 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel.0631/369-2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Missglückter Versuch Alkoholfahne zu verbergen

Kaiserslautern (ots) – Auffällig und grundlos langsam ist am frühen Donnerstag 26.05.2022 eine Autofahrerin durch die Zollamtstraße vor einem Streifenwagen der Polizei hergefahren. Wie sich herausstellte versuchte die 36-Jährige ihre Alkoholisierung vor den Ordnungshütern zu verbergen.

Das Kaugummi und das nur einen Spalt weit geöffnete Seitenfenster ihres Wagens – alle Versuche der Frau ihre Alkoholfahne vor den Beamten zu verstecken halfen nicht, die Polizisten hatten den Alkoholgeruch längst ausgemacht.

Ihr Verdacht sollte sich bestätigen: 1,05 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Es folgten eine Blutprobe, die vorsorgliche Sicherstellung des Führerscheins und die des Autoschlüssels. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die 36-Jährige muss mit einem teuren Bußgeld, Punkten im Verkehrszentralregister und mit einem Fahrverbot rechnen. |erf

Spendenbox geklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein Schnellrestaurant in der Mainzer Straße ist am Feiertag zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Vormittag stellten Mitarbeiter fest, dass das Fenster am Drive-In-Schalter gewaltsam geöffnet wurde und eine Spendenkasse fehlt.

Eine erste Auswertung der Videoüberwachung ergab zumindest die genaue Tatzeit: Demnach machte sich ein Unbekannter am frühen Morgen kurz 04.30 Uhr an dem Fenster und der aufgestellten Spendenbox zu schaffen.

Wieviel Geld sich in dem Kässchen befand, ist noch unklar. Vermutlich handelte es sich ausschließlich um Münzgeld. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise auf mögliche Täter, die zur fraglichen Zeit in der Mainzer Straße gesehen wurden, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 jederzeit gern entgegen. |cri

Alkoholisierten Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Mit 2,36 Promille ist am Donnerstagabend ein Fahrradfahrer in der Jacob-Pfeiffer-Straße gestoppt worden. Der 27-Jährige war einem Zeugen wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der Mann alarmierte die Polizei. Den Fahrradfahrer konnte er zum Anhalten bewegen. Der Verdacht des Zeugen, dass der Fahrradfahrer betrunken unterwegs sein könnte, bestätigte ein Atemalkoholtest.

Der 27-Jährige musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Ein Bekannter des 27-Jährigen holte ihn bei der Polizei ab. Den Fahrradfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. |erf

Broiler löst Alarm aus

Kaiserslautern (ots) – Ein Rauchmelder hat in der Nacht zum Freitag 27.05.2022 in einem Mehrfamilienhaus Alarm geschlagen. Kurz vor 01 Uhr riss der schrillende Melder in der Zschockestraße Anwohner aus dem Schlaf. Im Haus roch es nach Rauch. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten aus. In der betreffenden Wohnung trafen sie auf einen 21-Jährigen.

Der Mann hatte sich in einer Bratpfanne ein Hähnchen auf dem Herd zubereitet und war eingeschlafen. Der Broiler brannte an und löste Alarm aus. Zu Schäden kam es durch den missglückten Mitternachtssnack nicht. Die Feuerwehr sorgte für eine ausreichende Durchlüftung der Wohnung. |erf

Wer hat den Hyundai gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Autofahrer, der vermutlich in der Nacht zu Donnerstag in der Hackstraße einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte stieß wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen einen hinter ihm abgestellten Hyundai i20 und beschädigte diesen vorne rechts.

Die Halterin des Hyundai entdeckte den Schaden am Donnerstagnachmittag. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen. Nach Angaben der Frau, hatte sie ihren Pkw am Mittwochabend gegen 19 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 10 abgestellt. Als sie ihn am nächsten Tag gegen 15 Uhr wieder benutzen wollte, stellte sie die Schäden fest.

Hinweise auf möglicher Verursacher oder zur genaueren Unfallzeit nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631/369 – 2150 gern entgegen.

Rutsche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine Rutsche aus Edelstahl hat ein Unbekannter am Donnerstag (19. Mai 2022) in der Straße Am Buchenwald gestohlen. Einem Zeugen war zwischen 14-14:30 Uhr ein weißer Lastwagen aufgefallen. Das Fahrzeug hielt vor dem Anwesen seiner Nachbarin. Der Fahrer, ein etwa 35-40 Jahre alter und circa 1,80 Meter großer Mann von schlanker Statur, stieg aus und lud das Spielgerät ein. Die Rutsche ist aus Edelstahl und hat eine rote Einfassung.

Mit seiner Beute machte sich der Unbekannte in dem weißen Lkw auf und davon. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem ist der Lastwagen aufgefallen? Möglicherweise könnte es sich um einen Sammler von Altmetallen handeln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruch in Wohnhaus

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus in der Liebigstraße eingestiegen. Die Täter sind durch aufhebeln eines Fensters in das Anwesen gelangt und stahlen 2 Laptops. Der Hausbewohner schlief zu der Zeit im Haus. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können oder zwischen 22 Uhr und 6 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |pvd

Kreis Kaiserslautern

Nach Unfall Auto stehen gelassen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein offensichtlich zurückgelassenes Unfallauto hat ein Zeuge am frühen Mittwochmorgen der Polizei von der B48 gemeldet. Nach Angaben des Autofahrers hatte er den beschädigten Pkw gegen 04.45 Uhr auf der Strecke zwischen Münchweiler an der Alsenz und Enkenbach-Alsenborn in Höhe der Einfahrt Hahnerhof entdeckt. Vom Fahrer war weit und breit nichts zu sehen.

Eine Streife schaute sich das Fahrzeug vor Ort an. Offenbar hatte der Fahrer in der Nähe des jetzigen Abstellortes mit dem Auto eine Verkehrsinsel überfahren, sich dabei einen Außenspiegel abgerissen und ein Vorderrad beschädigt. Auch ein Verkehrszeichen war demoliert.

Ein Anruf beim Halter des Mercedes Viano ergab, dass der Unfall bereits am Tag zuvor passierte und er das Auto stehen ließ, weil es nicht mehr fahrbereit war. Gemeldet hatte er den Unfall nicht. Dem 58-Jährigen wurde erklärt, dass er sich der Fahrerflucht schuldig gemacht hatte und nun ein Strafverfahren auf ihn zukommt.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri