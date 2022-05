Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit 3 Verletzten (siehe Foto)

Guntersblum/B9 (ots) – Am heutigen Freitag 27.05.2022 gegen 10:55 Uhr kommt es auf der B9, Anschlussstelle Guntersblum-Süd, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei der drei Personen leichtverletzt werden. Eine 32-jährige Fahrerin aus Guntersblum befährt hierbei mit ihrem Fahrzeug die Wormser Straße und biegt nach links auf die B9 in Fahrtrichtung Mainz ab.

Gleichzeitig befährt eine 44-jährige Frau aus Idstein, gemeinsam mit ihrem 9-jährigen Sohn, die B9 aus Mainz kommend in Fahrtrichtung Worms und wird von der wartepflichtigen Abbiegerin übersehen. Durch die Kollision im Einmündungsbereich werden alle 3 Insassen der Fahrzeuge glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wird vorsorglich zur weiteren Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die umliegenden Feuerwehren sind ebenfalls mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten muss die B9 zwischen den Anschlussstellen Gimbsheim und Guntersblum-Süd bis 12:50 Uhr voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.

Warnung vor Gesundheitsgefahren nach Spargeldiebstahl

Stadecken-Elsheim (ots) – Möglicherweise gesundheitsgefährdend könnte sich der Verzehr entwendeter Spargelpflanzen auswirken, welche vermutlich in der Nacht auf Freitag von Unbefugten abgeerntet wurden.

Wie der Eigentümer einer Parzelle zwischen Stadecken-Elsheim und Nieder-Olm am Freitagvormittag der Polizei mitteilte, habe er festgestellt, dass unbekannte Personen sich an seinem Spargelfeld zu schaffen gemacht haben. Ein Schaden sei dem Mann hierbei jedoch nicht entstanden, da das Feld bereits nicht mehr bewirtschaftet werde.

Es seien dort allerdings Pestizide gegen Spargelfliegen ausgebracht worden, weshalb der Spargel nicht mehr genießbar sei. Eine Gefahr für die Gesundheit könne daher nicht ausgeschlossen werden.

Jogger schlug Fußgängerin

Bingen-Büdesheim, Dromersheimer Chaussee (ots) – 26.05.2022, 12:23 Uhr – Eine 42-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie soeben von einem ihr unbekannten Mann (Jogger) auf offener Straße angegriffen wurde. Der Mann habe zunächst ihre Tochter angeschrien. Als sie ihn auf dieses Verhalten ansprach, habe er ihr ins Gesicht geschlagen und ihr Fahrrad auf den Boden geworfen. Der Angreifer sei dann in Richtung Bingen-Büdesheim gelaufen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: kurze schwarze Hose, enges blaues Laufshirt, kurze graue Haare, zirka 190 cm groß. Es sei noch eine kleine, blonde Frau mit einem Fahrrad bei dem Mann gewesen.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Körperliche Auseinandersetzung an Grillhütte

Oberheimbach, Grillhütte (ots) – 26.05.2022, 23:40 Uhr – Vier Jugendliche/Heranwachsende aus Ingelheim erschienen an der Grillhütte und suchten Streit mit dort feiernden Erwachsenen. Es kam zu körperlichen Angriffen auf die Feiernden. Dabei wurden 4 Personen verletzt.

Die flüchtigen Täter konnten in der Ortslage Oberheimbach durch Polizeibeamte in einem Fahrzeug angetroffen, angehalten und kontrolliert werden. Gegen Sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen-Bingerbrück, Koblenzer Straße (ots) – 26.05.2022, 14:04 Uhr – Ein Mitarbeiter einer Tankstalle meldete einen betrunkenen Mann, der sich auf auf dem Tankstellengelände betrunken hatte und dann offensichtlich eingeschlafen war. Die Polizei konnte die Person antreffen. Sie führte ein Fahrrad mit sich.

Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde das Fahrrad vor Ort abgeschlossen und der Schlüssel sichergestellt. Eine Trunkenheitsfahrt zur Tankstelle konnte nicht nachgewiesen werden.

Betrunkener Fahrer – Verkehrsunfall

Nackenheim (ots) – Am 25.05.2022, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Lörzweiler Straße in Nackenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrer aus Selzen befuhr mit einem PKW die Lörzweiler Straße in Nackenheim in Fahrtrichtung Lörzweiler. Ein 47-jähriger Fahrer aus Mainz fuhr mit einem Transporter in entgegengesetzte Richtung. Der Fahrer des Transporters missachtete das Rechtsfahrgebot und fuhr mittig auf der Fahrbahn.

Der PKW-Fahrer fuhr zwar äußerst rechts auf seiner Fahrspur, konnte einen Zusammenstoß der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge hierdurch jedoch nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten beim Fahrer des Transporters deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verstoß Kraftfahrtsteuergesetz

Bingen-Stadt (ots) – 26.05.2022, 10.15 Uhr – Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit wurde ein PKW Renault mit bulgarischer Zulassung festgestellt. Das Fahrzeug wurde am Rheinkai einer Kontrolle unterzogen.

Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer seit Juli 2021 seinen festen Wohnsitz und somit seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland begründete, ohne entsprechende Steuern zu entrichten.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec

Dienheim (ots) – Am Mittwoch 25.05.202 gegen 11:10 Uhr kam es in der Rheinstraße in Dienheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Mann mit seinem Pkw aus einem Grundstück auf die Rheinstraße (K 40) auf. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah der Pkw-Fahrer einen 85-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec die Rheinstraße entlang fuhr.

Der Radfahrer musste aufgrund dessen stark abbremsen und kam hierdurch zu Fall. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es jedoch nicht. Der Radfahrer verletzte durch sich den Sturz leicht und wurde durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt.

Kennzeichendiebstahl

Bingen-Dromersheim, Eggioltstraße (ots) – 26.05.2022, 17:34 Uhr – Der Halter eines in der Eggioltstraße geparkten PKW BMW teilte der Polizei mit, dass er von einem Zeuge darüber informiert wurde, dass 3 Männer versucht hatten, die Kennzeichen zu entwenden. Das vordere hatten sie schon abmontiert und vor den PKW gelegt. Als die Täter den Zeugen sahen, seien sie in einen BMW gestiegen und weggefahren. Eine Fahndung verlief negativ.

Beschreibung:

alle ca. 25 Jahre alt.

Fahrer: männlich, dunkelhaarig, blaues T-Shirt.

Person 2: männlich, weißer Pulli, schwarze Hose, Männerhandtasche

Person 3: männlich, graues Oberteil, helle haare, 3 Tage Bart.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Mainz

Verkehrsunfall zwischen LKW-Fahrer und Fußgängerin

Mainz (ots) – Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt am Freitagvormittag gegen 09:30 Uhr der 65-jährige Fahrer eines LKW, die Uferstraße aus Richtung Rathausstraße in Richtung Malakoff-Terrasse.

In Höhe Fischtorplatz biegt er nach links in Richtung Rheinufer/Stresemannufer ab. Aus bisher noch ungeklärter Ursache wird dabei eine 24-jährige Fußgängerin erfasst und einige Meter weit mitgeschleift. Die Fußgängerin erleidet dabei schwere Verletzungen an den unteren Extremitäten. Sie wird nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Polizei werden alle technischen und digitalen Daten des LKW, sowie Spuren an dem LKW, für die weiteren Ermittlungen gesichert. Ein Atemalkoholtest bei dem LKW-Fahrer zeigt keine Alkoholisierung an. Übersichtsaufnahmen werden vom Dach eines Fahrzeuges der Feuerwehr Mainz aus gefertigt. Die weiteren Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz geführt.