Neustadt: Mitmachen, Mitgestalten, Mitfeiern! Neustadt an der Weinstraße lädt vom 27. bis 29. Mai 2022 zum „1832.Das Fest der Demokratie“ ein

Neustadt an der Weinstraße – Vom 27. bis 29. Mai 2022 feiern die Demokratiestadt Neustadt an der Weinstraße und die Stiftung Hambacher Schloss unter dem Motto „Mut zur Freiheit“ das erste Demokratiefest. Mit zahlreichen Mitmachangeboten, Wort- und Kunstbeiträgen wird dabei das Hambacher Fest vor genau 190 Jahren gewürdigt.

Das große Familienprogramm findet an den Originalorten des Hambacher Festes von 1832 statt: auf dem Marktplatz, auf dem Weg zum Schlossberg und auf dem Hambacher Schloss.

Offiziell eröffnet wird „1832.Das Fest der Demokratie“ am Samstag, 28. Mai, um 12 Uhr auf dem Neustadter Marktplatz durch Oberbürgermeister Marc Weigel, Kurt Beck (Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz a.D.), Staatsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Katharina Binz, Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz und Peter Gaffert (Oberbürgermeister der Partnerstadt Wernigerode). Der französische Ausnahme-Akkordeonist Laurent Leroi wird die Eröffnung musikalisch begleiten.

Zum Festauftakt wird am Freitag, 27. Mai, um 15 Uhr ein Wandbild, ein sogenanntes Mural, zum Thema Demokratie und Freiheit in der Karl-Helfferich-Straße enthüllt. Entworfen und umgesetzt hat das Kunstwerk Rick Riojas, Graffiti und Airbrush Artist aus Mannheim. Auch die Partnerstädte Wernigerode, Mâcon und Mersin-Yenişehir werden sich mit Aktionen im Rahmen der Städtefreundschaften am Fest beteiligen. Interessierte dürfen sich bereits am Freitag um 16 Uhr auf einen Vortrag von Dr. Uwe Lagatz aus Wernigerode im Saalbau freuen. Um 18.30 Uhr lädt das Roxy-Kino zu einem „Kinoabend der Freiheit“ ein. Gezeigt werden zwei Filme aus Neustadt und Wernigerode zum Thema Freiheit und Demokratie. Die Vernissage zur Ausstellung „Mut zur Freiheit“ in der Villa Böhm, Villenstraße 16b, beginnt um 18 Uhr.

Am Samstag, 28. Mai, startet das Programm in der Innenstadt um 11 Uhr (bis 22 Uhr), auf dem Hambacher Schloss um 11 Uhr (bis 18 Uhr). Am Sonntag, 29. Mai, wird in der Innenstadt von 11 bis 20 Uhr gefeiert, auf dem Schlossberg von 11 bis 16 Uhr.

Neben zahlreichen Mitmachangeboten, wie dem Demokratiedosentelefon, angeboten vom Regionalen Bündnis gegen Rechts, oder dem „Heartbeat Bus“, eine Aktion des Neustadter Jugendamtes, bietet die Tourist-Information sowohl samstags als auch sonntags geführte öffentliche Wanderungen „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ (Samstag um 11 und 14 Uhr, Sonntag um 11 Uhr). Treffpunkt: Tourist-Information, Hetzelplatz 1, Tickets: (10 Euro) gibt es vor Ort in der Tourist-Information, oder im Online-Shop unter https://shop.neustadt.eu/.

Auch musikalisch wird einiges geboten. Am Samstag wird unter anderem die in Neustadt lebende Jazz-Sängerin Nicole Metzger von 13.25 bis 13.55 Uhr auf der Marktplatzbühne auftreten. Ab 17 Uhr spielt die Blue note BIG BAND und ab 19 Uhr übernehmen die Bombshells. Auf dem Hambacher Schloss sorgt die Puzzle-Band der Lebenshilfe Neustadt an der Weinstraße am Samstag von 12 bis 13.30 Uhr für Stimmung.

Die Marktplatzbühne steht am Sonntag im Zeichen interessanter Diskussionen und musikalischer Beiträge der Partnerstädte aus Wernigerode, Macon und Mersin. Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm „Wir beruhigen uns“ wird der Kabarettist Abdelkarim am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Hambacher Schloss präsentieren. Zusätzlich gibt es Einblicke in das Projekt „Abdelkratie“, für das er mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Eine Teilnahme ist kostenlos, jedoch nur mit vorheriger Anmeldung möglich: anmeldung@hambacher-schloss.de. Auch zum Fest-Forum am Samstag um 15 Uhr im Schloss wird um Anmeldung gebeten (fest-forum@hambacher-schloss.de). Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Roger Lewentz, Marc Weigel, Dr. Joachim Görgen und Dr. Kristian Buchna (Moderation) diskutieren zum Thema „Bedrohte Freiheiten. Wie stabil ist unsere Demokratie?“

Wandern für einen guten Zweck

Am Samstag und Sonntag findet erstmals eine Spendenwanderung für Firmen auf dem „Freiheitsweg“ statt. Von 11 Uhr bis 19 Uhr (samstags) bzw. 15 Uhr (sonntags) können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Strecke vom Marktplatz zum Hambacher Schloss für den guten Zweck zurücklegen. Weitere Details zu Anmeldung, Zwischenstationen und Gewinn gibt es unter neustadt.eu/freiheitsweg. Auch Einzelpersonen, Paare oder Familien können sich an der Spendenwanderung beteiligen. Stempelkarten gibt es samstags und sonntags an allen Stationen.

Shuttle-Bus:

Am Festwochenende wird ein kostenloser Shuttle-Bus-Service vom Park&Ride-Parkplatz Hela zum Hambacher Schloss eingesetzt. Zusätzlich gibt es eine Taktverstärkung der Linie 502 vom Hauptbahnhof zum Hambacher Schloss (kostenpflichtig).

Auch die Stationen Pauluskirche und St. Jakobus Kirche werden angefahren.

Festakt:

Die Preisträger des „Johann-Philipp-Abresch-Preis“ und des „Hambacher Freiheitspreises 1832“ stehen bereits fest. Feierlich überreicht werden die Auszeichnungen am Sonntagabend durch Oberbürgermeister Marc Weigel im Rahmen eines Festakts auf dem Hambacher Schloss, mit dem „1832.Das Fest der Demokratie“ seinen feierlichen Abschluss findet. Die Demokratiestadt Neustadt an der Weinstraße verleiht den „Hambacher Freiheitspreis 1832“ an Joachim Gauck, Bundespräsident a.D. Der lokale „Johann-Philipp-Abresch-Preis“ geht an die Schubert-Schule Neustadt an der Weinstraße, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Live verfolgt werden kann der Festakt ab 19 Uhr über den Offenen Kanal (empfang.ok-weinstrasse.de) oder die Homepage der Stadt (www.neustadt.eu/LivestreamFestakt).

Weitere Informationen zum Fest gibt es unter www.neustadt.eu/1832dasfest. Link zum Flyer: www.neustadt.eu/media/custom/2636_13603_1.PDF