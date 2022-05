Schwerer Verkehrsunfall endet für die Beteiligten glimpflich

(ots) – Offenbar mehr als einen Schutzengel hatten zwei Verkehrsteilnehmer bei einem schweren Verkehrsunfall am 25.05.2022, gegen 13:00 Uhr auf der A 66 zwischen den Anschlussstellen Fulda-Süd und Neuhof-Nord. Der 54-jährige Fahrer eines mit Altmetall beladenen Lkw aus Fulda hatte in Fahrtrichtung Frankfurt/M. wegen einer Panne kurzzeitig auf dem Standstreifen angehalten und war gerade im Begriff wieder loszufahren.

In diesem Moment näherte sich von hinten ein von einem 44-jährigen aus Maintal gesteuerter Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen, der einen Pkw auf seinem Anhänger geladen hatte. Aufgrund eines plötzlichen Reifenplatzers manövrierunfähig nach rechts verzog.

Es kam zum heftigen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Kleintransporter völlig zerstört und der auf dem Anhänger beförderte Neuwagen auf die Fahrbahn geschleudert wurde und ebenfalls nur noch Schrottwert besaß. Auch der auf dem Standstreifen befindliche Lkw wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt.

Wie durch ein Wunder blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Die A 66 musste aufgrund der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Frankfurt/M. kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 75.000 Euro.

Mofa-Fahrer verletzt sich schwer

BEBRA-WEITERODE. Am Mittwoch, gegen 23:20 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger Mann aus Bebra mit seinem Mofa die Straße “Am Schäfersberg”, aus Richtung Ortsmitte kommend, in Richtung Ronshausen. In Höhe der Hausnummer 7 kam das Mofa nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Holzzaun sowie einen Stromverteilerkasten.

Der Mofa-Fahrer zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des 30-Jährigen wahrzunehmen war, wurde zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. An dem Zweirad, dem Holzzaun sowie dem Verteilerkasten entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 1.750 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Poppenhausen

Am 26.05.2022 gegen 04:57 Uhr ereignete sich in Poppenhausen an der Ecke Marienstraße/ Lange Trift eine Unfallflucht. Ein blauer Kastenwagen beschädigte demnach nach Zeugenaussagen zwei Wegesperren eines Fußgängerdurchgangs und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Rodholz.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/ 96120 in Verbindung zu setzen.

Unfallverursacherin flüchtet vom Unfallort

Bad Hersfeld – Eine 79-jährige Hersfelderin stellte ihren Pkw am Montag auf einem Parkplatz in der Knottengasse ab. Beim Einparken streifte sie einen bereits zum Parken abgestellten Pkw einer anderen Hersfelderin. Die Unfallverursacherin entfernte sich nach einiger Zeit unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Sattelzug verursacht Sachschaden

Friedewald – Am 25.05.2022, gegen 16:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug (Holztranporter) die Landesstraße 3069 von Friedewald in Richtung Wildeck-Hönebach. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Sattelzug auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer musste leicht ausweichen und streifte die Schutzplanke.

Der Fahrzeugführer des Sattelzugs setzte die Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet betrunkenen Pkw-Fahrer

Bad Hersfeld – Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Hersfelder mit seinem Pkw die Straße Am Kurpark. Einem anderen Verkehrsteilnehmer fiel die auffällige Fahrweise des Hersfelders auf, so dass die Polizei verständigt wurde. Der Pkw-Fahrer wurde durch die schnell eintreffenden Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld einer Kontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung bei dem Pkw-Fahrer fest. Er wurde zur Dienststelle verbracht. Dort musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld – Am späten Mittwochabend führten Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld bei einem 22-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld in der Frankfurter Straße eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft fest.

Er wurde schließlich zur Polizeistation verbracht und musste sich dort einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Verkehrsunfall auf der B 279

Am Mittwoch, 25.05.2022 kam es gegen 18:00 Uhr auf der Bundesstraße 297 zwischen Gersfeld und Altenfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Sattelzug und ein Pkw VW Golf fuhren hintereinander in Fahrtrichtung Gersfeld. Der Lkw musste verkehrsbedingt abbremsen, die 22-jährige Fahrerin des VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Durch die Kollision geriet der Golf mit der linken Fahrzeugseite auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Pkw Land Rover konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den VW. An allen 3 beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zu tief ins Glas geschaut hatte der 30-jährige Fahrer eines Pkw Audi, welcher am 26.05.2022 um 00:23 Uhr im Petersberger Ortsteil Almendorf unterwegs war. In der Almendorfer Straße rammte das Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Fiat Ducato.

Der Audifahrer wurde dadurch leicht verletzt und zur Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit drei Verletzten

Lauterbach/Wartenberg B254 (ots) – Auf der Bundestraße 254 zwischen Lauterbach und Wartenberg-Angersbach kam es am Diensttagnachmittag, gg. 14:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Beifahrerin schwer verletzt und die beiden Autofahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Nach den ersten Ermittlungen befuhr ein 80jähriger VW-Fahrer mit seiner 81jährigen Ehefrau aus Lauterbach die Bundesstraße 254 von Angersbach kommend in Richtung Lauterbach. Ein 38jähriger Opel-Fahrer aus Lauterbach befuhr die Bundesstraße 254 entgegengesetzt von Lauterbach in Richtung Angersbach.

Auf der Geraden zwischen “Kläranlage” und der alten “Ziegelei” kam der 80-jährige VW-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß mit dem 38-jährigen Opelfahrer zusammen. Bei dem Frontalzusammenstoß erlitt die 81-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen, die Fahrer der beiden Pkw wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in das Eichhof-Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Behandlung verbracht.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 32.000 Euro beziffert. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen für zwei Stunden voll gesperrt werden. Beide beschädigten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt. Des Weiteren wurde die Straßenmeisterei Lauterbach zwecks Stellung von Warn-/Umleitungsbeschilderung für die Unfallstelle angefordert.

Schwerwiegender Auffahrunfall

Fulda (ots) – Am Mittwoch 25.05.2022, ereignete sich gg. 15:00 Uhr auf der B27, Fahrtrichtung Süden, kurz vor der Abfahrt Dietershan ein größerer Auffahrunfall. Bedingt durch starkes Verkehrsaufkommen musste ein 64-jähriger Renault-Fahrer aus Fulda am Stauende warten. Ein nachfolgender 22-jähriger Mann aus Neuhof konnte mit seinem Kleintransporter noch problemlos bremsen und zum Stehen kommen.

Ein darauffolgender 18-jähriger Fahranfänger aus Philippstahl schaffte das nicht und fuhr ungebremst auf den Kleintransporter auf, der seinerseits auf das erste Fzg. geschoben wurde.

Der Unfallverursacher wurde durch den Aufprall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und musste stationär in einem Fuldaer Krankenhaus aufgenommen werden. Die beiden anderen Fzg.-Führer erlitten leichte Verletzungen.

Der Renault des 18-Jährigen wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und war wie der Kleintransporter nicht mehr fahrbereit. Beide Fzg. mussten abgeschleppt werden. Auch am vordersten Fzg. entstand Sachschaden. Insgesamt wird der Gesamtschaden auf 14500,-EUR geschätzt.

Zwecks Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden bis 16:30 Uhr vollständig gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem erheblichen Rückstau bis zur Abfahrt Marbach-Nord.

