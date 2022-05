Diebstahl von Wohnungstür

Friedrichsdorf (ots) – Mittwoch 25.05.2022, 00:00-07:30 Uhr, Kamillenweg (ots) – Während des genannten Tatzeitraums entwendete der oder die unbekannten Täter eine auf einer Europalette befindliche Wohnungstür aus der Einfahrt der Geschädigten.

Der oder die Täter konnten im Anschluss unerkannt mit dem Diebesgut fliehen. Hinweise zu der Tat werde durch die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172 – 1200 entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Königstein (ots) – Mittwoch, 25.05.2022, 18:08 Uhr – Der 33-jährige Halter eines Ford/ Transit Custom parkte seinen PKW ordnungsgemäß rechtsseitig in der Stresemannstraße in Königstein. Ein bisher unbekannter Verursacher streifte beim Vorbeifahren den Ford, so dass er die hintere linke Seite des geparkten PKW beschädigte.

Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle und beging eine Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden am Ford wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Zeugen können sich unter 06174/ 9266- 0 mit der Polizeistation in Königstein in Verbindung setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Usingen/Bahnhof, Dienstag, 24.05.2022, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 25.05.2022, 05:10 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter betrat die Bahnanlage und besprühte einen Triebwagen mit den Schriftzügen “1UPS” und “DNS”. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

Diebstahl von Handy aus PKW

Usingen, Zitzergasse Mittwoch, 25.05.2022, 16:02 Uhr (ots) – Ein unbekannter männlicher Täter entwendete aus einem unverschlossenen weißen Ford Custom ein Handy der Marke IPhone. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 18-20 Jahre alt, schlank, lockige blonde Haare, trug eine Mütze.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus PKW

Grävenwiesbach, Zingelstraße Mittwoch, 25.05.2022, ca.16:15-17:00 Uhr (ots) – Unbekannter Täter schlug eine Seitenscheibe des geparkten Mercedes Benz, B-Klasse, ein und entwendete Bargeld aus der Handtasche. Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de.

Verkehrsunfälle

Neu-Anspach, Taunusstraße 41 Mittwoch, 25.05.2022, zwischen 08:30 Uhr und 15:15 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen grauen Fiat 500 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein bisher unbekannte® Fahrzeugführer/ -in verursachte auf bisher unbekannte Art eine Delle im Kotflügel des geschädigten Fahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden i.H.v. ca.3.000 EUR.

Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen