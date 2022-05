Frankfurt-Riedberg (ots) – Gegen 20:50 ereignete sich auf der Kreuzung Riedbergallee und Robert-Koch-Allee, wo auch die U-Bahn parallel zur Riedbergallee die Robert-Koch-Allee kreuzt, ein Verkehrsunfall mit PKW und stadteinwärts fahrender U-Bahn. Dabei wurde der PKW von der U-Bahn erfasst und gegen einen Oberleitungsmast geschoben. Im PKW befand sich ausser der 40-jährigen Fahrerin noch ihre 7-jährige Tochter.

Glücklicherweise wurde der PKW bei dem Unfall nicht so stark deformiert, dass sich die beiden Insassen aus dem Fahrzeug selbstständig befreien konnten. Außerdem waren die meisten Airbags des Fahrzeugs ausgelöst und dadurch offensichtlich schwerere Verletzungen vermieden worden.

Die eintreffenden Rettungsdienstkräfte übernahmen die verletzten PKW-Insassen und brachten sie ins Krankenhaus, ein weiterer leicht verletzter Passagier der U-Bahn wurde vor Ort betreut.

Ein Fahrer des Verkehrsunternehmens setzte dann den U-Bahn-Zug zurück, dass der eingeklemmte PKW abgeschleppt werden konnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten anschließend mit den Spezialgeräten der beiden Rüstwagen-Schiene das entgleiste Drehgestell wieder auf die Schienen, so dass der Unfallzug in ein Depot fahren konnte.

An dem Pkw der 40-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von

etwa 45.000 EUR. Der Sachschaden an der entgleisten U-Bahn, dem Gleiskörper und

dem Mast dürfte sich auf mehrere zehntausend EUR beziffern. Der dortige

Schienenverkehr musste bis gegen 23.15 Uhr eingestellt werden.

