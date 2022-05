Landau-Mörlheim (ots) – Donnerstag 26.05.2022 gegen 18:30 Uhr befuhr eine 47-jährige Landauerin die K 2 von Offenbach/Queich in Richtung Insheim. An der Einmündung zur K1 wollte eine 76-jährige Radfahrerin die Straße überqueren, als sie der PKW erfasste. Die Frau wurde ca. 10 m weit in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert.

Die 76-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 2 in beiden Richtungen voll gesperrt.

Von Seiten der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Gutachter zur Feststellung der Unfallursache hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.