Wohnwagen ausgebrannt (siehe Foto)

Worms (ots) – Am Donnerstag 26.05.2022, kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Vollbrand eines Wohnwagens im Bereich der Ostrandsiedlung in Worms-Pfeddersheim. Durch die Feuerwehr Worms konnte der Brand gelöscht werden. Der Wohnwagen brannte bis auf das Grundgerüst nieder.

Des Weiteren wurde durch das Feuer der Betonpfeiler der Autobahnbrücke der A61 leicht beschädigt, wodurch es allerdings zu keinerlei Gefahren für etwaige Fahrzeugführer der Autobahn 61 kommt.

Bislang ist es unklar, wie es zu dem Brandausbruch kam. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe im fünfstelligen Bereich, welche allerdings nicht näher beziffert werden kann.

Da an der Örtlichkeit keine Kennzeichen aufgefunden werden konnten, werden Zeugen gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Worms zu melden, um sachdienliche Hinweise zu dem Besitzer des Wohnwagens zu machen. Des Weiteren werden Zeugen gebeten, welche verdächtige Personen oder Tathandlungen wahrgenommen haben, sich ebenfalls telefonisch bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

Scheibe an parkendem Auto eingeschlagen – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Mittwoch 25.05.2022 wurde zwischen 18-8.40 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Neubachstr. in Worms die Heckscheibe eines parkenden Autos eingeschlagen. Aus dem Auto wurde augenscheinlich nichts entwendet, sondern lediglich die Heckscheibe mutwillig zerstört.

Es wurden am Tatort mehrere Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Weiterhin wird der Parkplatz videoüberwacht. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms unter piworms@polizei.rlp.de, per Telefon unter 06241/852-0 oder über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz zu melden.

Kreis Alzey-Worms

Fahnenmast verletzt auf einer Bank sitzenden Mann

Alzey (ots) – Am Mittwoch 25.05.2022 gegen 16.00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein umgekippter Fahnenmast im Bereich der Spießgasse in Alzey gemeldet. Der Mast habe beim Umkippen eine Person getroffen und verletzt.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 42-jähriger auf einer unmittelbar neben dem Fahnenmast befindlichen Bank gesessen hatte, als der Mast ohne Fremdeinwirkung umfiel und den 42-jährigen am Kopf traf.

Dieser erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Als Ursache kommt nach bisherigem Stand vermutlich ein Materialfehler in Betracht.