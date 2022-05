Verfolgungsfahrt endet in Sackgasse

Rülzheim (ots) – Gewendet und mit hoher Geschwindigkeit durch Rülzheim gerast, ist ein 38-jähriger Autofahrer, der durch die Polizei am Samstag, gegen 01:35 Uhr in der Bahnhofstraße kontrolliert werden sollte. Der Mann fuhr sich nach kurzer Verfolgungsfahrt in einer Sackgasse fest und konnte dort kontrolliert werden. Einen Führerschein hatte der Mann nicht, dafür aber 1,7 Promille.

Teurer Kennzeichentausch

Knittelsheim (ots) – Dass er das Kennzeichen eines zugelassenen Autos an einem nicht zugelassenen anbrachte, dürfte einen 70-jährigen Mann teuer zu stehen kommen. Am Mittwochnachmittag stellten Beamte fest, dass die falschen Kennzeichen an einem geparkten Fahrzeug angebracht waren.

Der Mann gab an, dass er lediglich die Kennzeichen angebracht habe, um das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum abstellen zu können. Gegen den Rentner wird wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Diebstahl an PKW

Lingenfeld (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 22.05.2022 parkte ein 42-Jähriger seinen PKW am Bahnhof in Lingenfeld. Als er morgens sein Fahrzeug sah, staunte er nicht schlecht. Bislang unbekannte Täter bockten seinen PKW auf Pflastersteine und entwendeten die 4 Räder.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der

Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.