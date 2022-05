Kneipenbesuch endet in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Mittwoch 25.05.2022 gegen 19:00 Uhr, verständigte der Wirt einer Kneipe in der Stifterstraße die Polizei. Grund seines Anrufs war ein 39-jähriger Gast, der laut herumgrölte und sich gegenüber den anderen Kneipengästen aggressiv und aufbrausend verhielt.

Durch die Polizeibeamten wurde dem 39-Jährigen zunächst ein Platzverweis erteilt, welchem er auch nachkam. Da der 39-Jährige jedoch nach einer halbe Stunde erneut an der Örtlichkeit erschien und gegenüber den Beamten angab, sich auch weiterhin den polizeilichen Maßnahmen widersetzen zu wollen, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Private Fahrstunden mit Folgen

Ludwigshafen (ots) – Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet eine 23-jährige Frau aus Ludwigshafen, die am Mittwochabend 25.05.2022 als Fahrerin eines PKW kontrolliert wurde. Die 23-jährige ist noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Aktuell befindet sie sich noch in der Fahrschule.

Sie wurde im Rahmen von Fahrübungen auf einem öffentlichen Parkplatz angetroffen. Der Besitzer des PKW befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Gegen ihn wird ebenso aufgrund des Überlassens des Fahrzeuges ermittelt. Die Polizei teilt hierzu mit, dass private Fahrübungen auf öffentlichem Wegen und Plätzen verboten sind.

Einsatz von Reizgas

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 26.05.2022, gegen 00:00 Uhr, kam es in einem Dönerladen im südlichen Innenstadtbereich zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 jungen Männern. Diese begann zunächst mit einem verbalen Streit und gipfelte bereits nach kurzer Zeit mit dem Einsatz von Reizgas durch einen der Beteiligten.

Hierdurch erlitt der 21-Jährige starke Reizungen der Bindehäute und wurde umgehend durch eine hinzugezogene Rettungsdienstbesatzung erstversorgt. Der Täter war jedoch bereits vor Eintreffen der Polizei zu Fuß geflüchtet und konnte auch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.

Er wird wie folgt beschrieben:

männlich, 20-23 Jahre alt, ca. 175cm groß, dunkle kurze Haare, dunkles T-Shirt.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder weitere Angaben zum Täter machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzen: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Handys im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) – Am Mittwochabend 25.05.2022 gegen 19:00 Uhr, konnte der Ladendetektiv der Saturn-Filiale der Rhein-Galerie in Ludwigshafen am Rhein zwei 20 und 44 Jahre alte Männer dabei beobachten, wie diese im Begriff waren, Mobiltelefone im Wert von mehreren Tausend Euro zu entwenden.

Durch ein rechtzeitiges Einschreiten des Ladendetektivs konnte der Diebstahl jedoch unterbunden und die Polizei hinzugezogen werden. Beide Männer wurden zwecks Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Polizeidienststelle verbracht. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) – Am Mittwoch 25.05.2022 gegen 09:30 Uhr, kam es in der Wredestraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Der 31-jährige Fahrer eines Opels, eine 29-jährige Nissan-Fahrerin und ein 55-jähriger Audi-Fahrer befuhren die Wredestraße in Fahrtrichtung Heinigstraße.

Während der Opel und der Nissan an der Kreuzung zur Bismarckstraße verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten, war dem Audi ein rechtzeitiges Abbremsen nicht mehr möglich. Er fuhr auf den Nissan auf, welcher durch den Aufprall wiederum auf den Opel aufgeschoben wurde.

Durch den Zusammenstoß trug die 29-Jährige leichte Kopf- und Rückenschmerzen davon. Eine medizinische Erstversorgung durch Rettungskräfte lehnte sie jedoch ab. Der entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf etwa 9.000 EUR beziffert.