Auf Heimweg verunfallt

Frankenthal (ots) – Anstatt 400 Meter nach Hause zu laufen, wählte eine alkoholisierte Frankenthalerin am 25.05.2022 ihr Fahrrad als Transportmittel der Wahl und verunfallte dabei. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie die Frau gegen 22:45 Uhr mit ihrem Fahrrad gegen einen geparkten PKW in der Friedrich-Ebert-Straße fuhr. Hierdurch stürzte sie und erlitt leichte Schürfwunden.

An dem geparkten Golf entstanden Streifschäden und Kratzer in einer Höhe von ca. 700 Euro. Da im Rahmen der Unfallaufnahme von der Unfallverursacherin ausgehend starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde mit dieser ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,16 Promille. Den Beamten erklärte sie, dass sie in einer nahegelegenen Bar “3 Schorle” getrunken habe.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Mit Fahrrad gegen geparkten PKW gefahren

Frankenthal (ots) – Ein 20-jähriger Radfahrer ist am frühen Donnerstagmorgen 26.05.2022 im sichtlich alkoholisierten Zustand gegen einen geparkten PKW gefahren und verletzte sich hierbei. Ein Anwohner wurde gegen 04:30 Uhr infolge des Zusammenstoßes von Fahrrad und PKW wach, fand den leichtverletzten 20-Jährigen auf dem Boden liegend und verständigte die Polizei.

Während der Unfallaufnahme klagte der Radfahrer über Schmerzen im linken Bein sowie am Mund. Durch den Rettungsdienst wurde er daher in polizeilicher Begleitung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Da anzunehmen ist, dass der 20-Jährige im alkoholisierten Zustand den Unfall verursacht hat, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. In dem Krankenhaus wurde ihm daher noch eine Blutprobe entnommen. An dem geparkten KIA entstanden Dellen und Kratzer. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

Diebstahl von Katalysatoren

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 20.05.2022 bis zum 22.05.2022 wurden insgesamt drei Katalysatoren an abgestellten Pkw in der Johann-Klein-Straße in Frankenthal entwendet. Hierbei wurden diese von den Pkw abgesägt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

