Landau: Die Polizei-News

Langer Stau wegen Verkehrsunfall (siehe Foto)

Landau/B10 (ots) – Am Mittwoch 25.10.2022 kam es gegen 17:20 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beim Einfahren auf die B10 kollidierte ein einfahrender Pkw mit einem bevorrechtigten Lkw.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 9.500 EUR. Zur Unfallaufnahme musste kurzzeitig die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens voll gesperrt werden. Hierdurch entstand ein Rückstau bis auf die A65.

Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) – Gleich mehrere Straftaten beging ein 20-jähriger junger Mann aus dem Raum Südliche Weinstraße, der am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr durch Polizeibeamte lediglich auf das abgelaufene Versicherungskennzeichen seines E-Scooters hingewiesen werden sollte. Denn während der Verkehrskontrolle gab der junge Mann zu, morgens Cannabis konsumiert zu haben.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Letztlich muss er mit Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und jeweils einem Verstoß gegen das Betäubungsmittel- / und Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Landau (ots) – Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen 25.05.2022 gegen 07:00 Uhr ein 29 Jahre alter Fahrradfahrer, der von der Bürgerstraße in Landau in Richtung der Wirth-Alle fahren wollte.

Der Zweiradfahrer kollidierte dort mit einem bevorrechtigten PKW-Fahrer und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Glücklichen Umständen geschuldet verletzte sich der Fahrradfahrer nur leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 700 Euro.