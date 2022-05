Flüchten lohnt sich nicht

Speyer (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 26.05.2022 sollte ein PKW in der Bahnhofstraße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz angeschaltetem Anhaltezeichen und Blaulicht flüchtete der PKW Fahrer von der Bahnhofstraße in Richtung Postplatz.

Nach einer kurzen Verfolgung stellte der Fahrer des flüchtenden PKW diesen in der Mühlturmstraße ab und flüchtete gemeinsam mit dem Beifahrer zu Fuß. Der 17-jährige Fahrer konnte bei der anschließenden Fahndung durch die Polizei unter einem PKW liegend festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vorfahrt missachtet führt zu hohem Sachschaden

Speyer (ots) – Am 25.05.2022 kam es gegen 16:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Speyer-Nord. Die 83-jährige Fahrerin eines PKW’s missachtete in der Einmündung Holunderweg/Spaldinger Straße das für Sie geltende Verkehrszeichen “Vorfahrt gewähren” und fuhr vom Holunderweg in die Spaldinger Straße ein.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Spaldinger Straße fahrendem 48-jährigen Fahrer aus Speyer. Beide PKW’s waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Zwei Trunkenheitsfahrten auf dem Fahrrad

Speyer (ots) – Am 23.05.2022 gegen 18:45 Uhr befuhr eine 37-Jährige die Paul-Egell-Straße auf ihrem Fahrrad in starken Schlangenlinien. Eine Polizeistreife wurde auf sie aufmerksam und führte eine Verkehrskontrolle durch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 3,02 Promille.

Gegen 19 Uhr passierte ein 52-Jähriger die Kontrollstelle mit seinem Fahrrad und fiel denselben Beamten ebenfalls durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,94 Promille.

Die Beamten untersagten beiden Fahrradfahrenden die Weiterfahrt und verbrachten diese zur Dienststelle. Dort entnahm eine Ärztin Blutproben zur beweissicheren Feststellung des Blutalkoholwertes. Die 37-Jährige und den 52-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots) – Auf der Verlängerung der Landauer Straße (Alte B9) Höhe Abfahrt zur B39 Richtung Rheinbrücke kam es am Mittwoch um 15.23 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 52-jährigen Motorradfahrer und dem 35-jährigen Fahrers eines PKW Mercedes. Letzterer befuhr die Landauer Straße stadtauswärts und bog nach links auf die B39 ab. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer aus Richtung Römerberg.

Dieser versuchte noch mittels Vollbremsung einen Verkehrsunfall zu vermeiden, fuhr dem Mercedes jedoch in die hintere Beifahrerseite. Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision verletzt. Da aufgrund der Meldung zunächst von schlimmeren Verletzungen auszugehen war, wurde der Rettungshubschrauber alarmiert, welcher auf der Grünfläche der Abfahrt problemlos landen konnte.

Seine Dienste wurde jedoch nicht benötigt, der Motorradfahrer wurde aber trotzdem vom DRK in ein Speyerer Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Versuchter Einbruch in einen PKW

Speyer (ots) – Am Mittwoch 25.05.2022, versuchten unbekannte Täter im Tatzeitraum von 01:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Dudenhofer Straße in Speyer erfolglos eine Beifahrertür eines PKW’s aufzubrechen.

Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Die Polizei rät Ihnen, keine Wertsachen über einen längeren Zeitraum sichtbar in Ihrem PKW unbeaufsichtigt zu lassen.

Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Schifferstadt (ots) – Im Zeitraum Dienstag 24.05.2022, 18:00 Uhr auf Mittwoch 05:30 Uhr ereignete sich in der Speyerer Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei stieß vermutlich ein blauer Passat beim Ausparken gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betrug durch falsche Polizeibeamte

Speyer (ots) – Am vergangenen Dienstag 24.05.2022 kam es zu einem betrügerischen Anruf von falschen Polizeibeamten. In diesem Fall forderten die Betrüger die Geschädigte auf, mehrere Google-Play-Gutscheine zu kaufen und anschließend die Codes zu übermitteln, was Ihnen letztlich gelang. Seien Sie stets wachsam und vorsichtig. Vor allem tagsüber versuchen die Betrüger es mit vielfältigen Methoden.

In vielen Fällen rufen die Betrüger zuhause an. Sie geben sich beispielsweise als Polizeibeamte aus und fragen zuerst danach, ob man in der Vergangenheit etwas über Einbrüche mitbekommen habe oder werfen Ihnen vor, dass sie in kriminelle Geschäfte verwickelt sind. Unabhängig von der Antwort lenken sie das Gespräch dahingehend, dass die Betrüger Wissen über die finanzielle Situation der vermeintlichen Opfer bekommen wollen. Sie fragen nach Tresoren, Schmuck und Bargeld.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Betrugsmaschen und rät:

Die Geschichten sind vielfältig und können variieren. Ziel ist es immer, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Notlagen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Raten sie nicht wer anruft, sondern fordern Sie den Anrufer auf, den Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte/ Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen bei einem unerwarteten bzw. nicht selbst veranlassten Telefonanruf preis.

Die Polizei fragt niemals danach, ob sie Bargeld oder Schmuck zuhause haben. Und niemals fordert die Polizei Sie auf, dies auszuhändigen. Sollten Sie in solchen Fällen Anrufe erhalten, in denen sich jemand als Polizei ausgibt, beenden Sie das Gespräch und rufen Sie nach Möglichkeit von einem anderen Gerät oder Handy aus bei der für Sie zuständigen Polizeidienststelle zurück.

Gehen Sie nie auf finanzielle Forderungen ein.

Überprüfen Sie auch bei Nachrichten, ob es sich wirklich um die Person handelt, die er oder sie vorgibt zu sein.

Veranlassen Sie möglicherweise Videoanrufe oder kontaktieren Sie selbst weitere Bekannte auf Ihnen bekannten Rufnummern.