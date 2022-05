Verkehrsunfall mit Personenschaden

Deidesheim (ots) – Am 25.10.2022 kam es gegen 15:00 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor der Anschlussstelle Deidesheim, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache mit der Mittelleitplanke kollidierte.

Der betroffene Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Unfallaufnahme und der Bergung des verunfallten Fahrzeugs musste ein Fahrstreifen für ca.2 Stunden gesperrt werden.

Sperrung nach Wasserrohrbruch

Burrweiler (ots) – Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in der vergangenen Nacht wegen eines Wasserrohrbruchs im Verlauf der Hauptstraße in Burrweiler, der zur Folge hatte, dass mehrere Keller massiv vollliefen. Aktuell besteht dort eine Vollsperrung wegen des Verdachts der Unterspülung der Straße im Bereich der Hausnummern 51-58.

PKW-Aufbruch

Kirrweiler (ots) – Im Zeitraum vom 23. Mai, 18 Uhr bis 25. Mai, 16:30 Uhr wurde an einem PKW Dacia mit RP-Kennzeichen, der im Bereich des Mitfahrerparkplatzes am Bordmühlweg abgestellt war, die Beifahrerscheibe eingeschlagen.

Wer Hinweise zum bisher unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben (06323-9550) in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen

Edesheim (ots) – Am Mittwoch 25. Mai 2022 wurde durch die Polizei Edenkoben an zwei Stellen in Edesheim die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit überwacht. In der Staatsstraße mussten zehn Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die die erlaubten 30 km/h überschritten.

In der Jahnstraße ergaben sich sogar 13 Verstöße gegen die auch hier auf 30 km/h festgesetzte Höchstgrenze der gefahrenen Geschwindigkeit. An beiden Stellen waren die beiden unrühmlichen Spitzenreiter mit gemessenen 55 km/h unterwegs.