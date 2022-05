Eisenberg: WE WILL ROCK YOU – das Rockkonzert

Eisenberg – Spätestens seit letztem Wochenende (21.05.2022) dürfte sich kein Staubkorn mehr in den Ecken im Theatersaal des ev. Gemeindehauses zu finden sein. Fetzige Rockmusik – zum größten Teil von Queen und Freddy Mercury – fegte am Samstagabend durch den Saal und das Publikum war begeistert.

„We Will Rock You“ in Anlehnung des bekannten Musicals um die Kultband Queen, stand auf dem Programm des KulturwerCKs und gleich nach den ersten Titeln, sprang der Funke Begeisterung auf das Publikum über. Die Livetime Concerts Band und die Solisten Jessica Kesseler, Brigitte Oelke, Hannes Staffler und Martin Berger aus dem Queen-Musical, begeisterten den ganzen Abend. Titel wie „somebody to love“, „Don’t stop me now“ oder „I want it all“ waren den Künstlern wie auf den Leib geschrieben. Bei „can’t fight this feeling“ verwandelten die smartphone Lampen den Saal in ein großes Lichtermeer und das Publikum tobte. Natürlich krönte am Ende „we are the champions“, den Abend, bevor die Musiker erst nach zwei weiteren Zugaben vom Publikum verabschiedet wurden.