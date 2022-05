Mannheim: DISNEY IN CONCERT begeistert in SAP ARENA

Mannheim – In die Welt von Disney wurden die 6.500 Zuschauer am Mittwoch (25.05.2022) in der SAP-Arena entführt. „Disney in Concert – DREAMS COME TRUE“, so der Titel des außergewöhnlichen Musikerlebnisses. Auf einer riesigen Leinwand wurden einige Filmsequenzen eingespielt, während ein 80-köpfiges Symphonie Orchester die passende Filmmusik spielte.

Als zu Beginn des Abends Moderator Daniel Buschmann das Hollywood-Sound Orchester, bei dieser Tournee bestehend aus dem Odessa Opera – Orchester, vorstellte, zollte das Publikum Respekt. Nacheinander standen die Besucher auf und spendeten den ukrainischen Musiker Standing Ovation. Und schon ging es los mit der musikalischen Reise durch die Traumwelt von Disney. Doch was wäre ein solches Konzert ohne gesangliche Unterstützung? Keine Frage. Mit im Gepäck waren diesmal hochkarätige Musical Stars, die das Publikum begeisterten. Mandy Capristo, Roberta Valentini, Judith Lefeber, Judith Caspari, Anton Zetterholm und Philipp Büttner, schlüpften in die verschiedensten Rollen der Filme.

Dirigent Wilhelm Keitel führte seine Musiker mit Bravour durch das Programm und manchmal hatte man den Eindruck, von der Bühne sprudelt es gerade so mit Begeisterung mit fortschreitendem Abend.

Die Zuschauer erlebten an dem Abend eine erstklassige Mandy Capristo. Sie konnte bereits bei dem Musical „Aladdin“ in die fantasievolle Disney Welt eintauchen, bei dem sie die Rolle der „Prinzessin Jasmin“ übernahm. Auch die bekannten Musical-Gesichter Philipp Büttner und Enrico de Pieri waren Teil des Musicals „Aladdin“ und verwandelten sich in die Hauptrollen „Aladdin“ und „Dschinni“.

Neben Judith Lefeber, die das Publikum mit ihrer einzigartigen Stimme in ihren Bann zieht, waren die erfolgreichen Musical-Darstellerinnen Roberta Valentini und Judith Caspari mit von der Partie. Komplettiert wird der Cast von Anton Zetterholm, der im Jahr 2008 von Phil Collins höchstpersönlich für die Hauptrolle n des Disney Musicals „Tarzan“ ausgewählt wurde und schon bei vergangenen „Disney in Concert“-Touren begeisterte. In Mannheim jedenfalls hat das Ensemble komplett überzeugt. Das Publikum war begeistert und am Ende – natürlich nach Zugabe – sah man überall glückliche Menschen.