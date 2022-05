Mannheim: Das HIT Musical „WE WILL ROCK YOU“, mit den 24 größten Queen Songs, vom 02. bis 05. Juni 2022 in der SAP Arena

Mannheim – Nach triumphalen Gastspielen weltweit beginnt für „We Will Rock You“, den Smash-Hit von Queen und Ben Elton, jetzt ein neues Erfolgskapitel. Die Show rund um die 24 größten Queen-Hits in der spektakulären neuen Inszenierung der englischen Original-Produktion in Deutschland.

Aufgrund der großen Nachfrage finden vom 02. bis 05. Juni 2022, Zusatzshows in der Mannheimer SAP Arena statt.

Mehr als 15 Millionen Fans in 17 Ländern hat „We Will Rock You“ bisher begeistert. Erstaunliche zwölf Jahre mit kaum fassbaren 4.600 Shows dauerte allein die Auftrittsserie im Londoner Dominion Theater. Vier Jahre währte das Gastspiel im Kölner Musical Dome. Insgesamt sahen rund drei Millionen Besucher „We Will Rock You“ in Deutschland.

Die futuristische musikalische Komödie, die inhaltlich und optisch einen Bogen spannt, der auch an die legendären Live-Auftritte von Queen erinnert, gilt als globales Phänomen. Zwei Dutzend Klassiker wie „We are the Champions“, „Killerqueen“ und „Bohemian Rhapsody“ zelebrieren die Karriere eine der genialsten Rockbands aller Zeiten. Die Songs werden natürlich in Englisch gesungen, während die Dialoge auf Deutsch geführt werden.

Der Blockbuster-Film „Bohemian Rhapsody“ hatte in den letzten Jahren erneut die einzigartige Anziehungskraft von Queen demonstriert. Deren spektakuläre Tourneen zählen nach wie vor zu den größten Attraktionen der Rockmusik.

Tickets im Vorverkauf bei www.ticketmaster.de und www.eventim.de, sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen.