Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Wohnungsbrand

Lambrecht/Pfalz (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Abend des 25.05.2022 zu einem Vollbrand eines Zimmers innerhalb einer Etagenwohnung in Lambrecht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund von Rauchgasbeeinträchtigungen mussten vorübergehend alle Bewohner des Mehrparteienhauses evakuiert werden. Die Schadenshöhe dürfte sich grob geschätzt auf 50.000 EUR – 100.000 EUR belaufen, da der Brand nicht auf die angrenzenden Wohnungen übergriff.

Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, konnte das Brandobjekt durch die Kriminalpolizei und die Feuerwehr betreten werden. Dabei konnte ein verbrannter Leichnam vorgefunden werden.

Hinsichtlich der genauen Todesursache und der Identität sind weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Neustadt erforderlich.

Grünstadt: Sachbeschädigung durch Feuer

Grünstadt (ots) – Wie der Polizei Grünstadt erst jetzt bekannt wurde beschädigten bislang Unbekannte zwischen 24.04.2022 und 29.04.2022 durch in Brand setzen den Tisch einer Sitzgruppe am Grillplatz im Stadtpark in Grünstadt. Mögliche Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei Grünstadt.

Wattenheim: Trunkenheit im Verkehr

Wattenheim (ots) – Nach einem Zeugenhinweis hinsichtlich einer unsicheren Fahrweise konnte der Fahrer eines Toyotas am Dienstag, 24.05.2022 gegen 20:00 Uhr in Wattenheim durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 63-jährigen konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein anschließender Test bestätigte eine deutliche Alkoholisierung, weshalb der Mann die Beamten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten musste. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wurde auch der Führerschein des Mannes einbehalten.

A 65, Deidesheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):