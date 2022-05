Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 25.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: E-Scooter schneller gemacht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die Geschwindigkeit seines E-Scooters wurde einem 17-jährigen Neustadter am 24.05.2022 um 23:20 Uhr in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. zum Verhängnis als er durch Beamte einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung des E-Scooters konnte nämlich festgestellt werden, dass dieser eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreichen kann. Aufgrund dieser Tatsache war der Versicherungsschutz des E-Scooters erloschen. Der E-Scooter wurde zur Ermittlung der tatsächlichen Geschwindigkeit mittels eines geeichten Gerätes sichergestellt. Der Heranwachsende muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Neustadt: Warnmeldung der Polizei – Telefonbetrüger in Neustadt sehr aktiv

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zahlreiche Strafanzeigen wurden seit heute früh durch die Kripo Neustadt entgegengenommen und ein Ende ist nicht in Sicht. Betrüger, die sich am Telefon als Polizeibeamte, Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, Angehörige von Europol usw. ausgeben, versuchen im gesamten Stadtgebiet von Neustadt per Telefon die Bürgerinnen und Bürger zu betrügen. Sie schildern Straftaten wie Einbrüche oder Überfälle in der Nachbarschaft der Angerufenen und sorgen sich um deren Bargeld und Wertsachen zu Hause. Bislang kam es nur zu Versuchen, da die aufmerksamen, vermeintlichen Opfer die Telefonate beendeten und danach die Polizei verständigten. Lassen Sie sich bitte auch nicht aufs Kreuz legen.

Neustadt: Verkehrskontrolle eines E-Scooters

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 23.05.2022 um 22:00 Uhr, wurde ein 16-Jähriger aus Neustadt, welcher zu diesem Zeitpunkt mit einem E-Scooter die Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt befuhr, einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung des E-Scooters konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von über 25 km/h vorweist. Aufgrund dieser Tatsache war der Versicherungsschutz des E-Scooters erloschen und der junge Mann benötigte zum Führen des Fahrzeuges einen Führerschein. Der Neustadter war jedoch nicht im Besitz eines Führerscheines. Dessen E-Scooter wurde letztlich zur Ermittlung der tatsächlichen Geschwindigkeit sichergestellt. Nun muss sich der Heranwachsende in Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Die Polizei weist daraufhin, dass Elektrokleinstfahrzeuge, umgangssprachlich auch E-Scooter genannt, lediglich eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h vorweisen dürfen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):