Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Bombendrohung sorgt in Bad Dürkheim für größeren Polizeieinsatz

Bad Dürkheim (ots) – Heute, 25.05.2022, wurde das Amtsgericht Bad Dürkheim gegen 13:05 Uhr telefonisch von einer männlichen Stimme darüber informiert, dass es heute oder morgen in die Luft fliegen wird. Nachdem die Polizei über diesen Umstand informiert und die Kripo Neustadt die Bombendrohung übernommen hatte, wurde der Bereich Seebacher Straße, Holzweg und Teile der Weinstraße Süd gesperrt und das Amtsgericht evakuiert. In der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:40 Uhr wurden sämtliche Räumlichkeiten des Justizgebäudes durch vier speziell ausgebildete Diensthunde nach Sprengstoff durchsucht. Es konnte kein sprengfähiges Material gefunden werden, die Sperrungen wurden aufgehoben und der Verkehr kann wieder ungehindert fließen. Insgesamt waren 19 Polizeikräfte im Einsatz.

Bad Dürkheim: Stadtfest Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.05.2022 startete der Auftakt zum Stadtfest der Stadt Bad Dürkheim. Die Polizei Bad Dürkheim war zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Bad Dürkheim auf dem Fest unterwegs. Es fanden gemeinsame Kontrollen statt. Das Resümee des ersten Tages des Festes war sehr positiv. Es kam lediglich zu einer Körperverletzung, die aber nicht direkt auf dem Fest stattfand, sondern in einer nahegelegenen Gaststätte.

Bad Dürkheim: Alleinbeteiligter Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Kallstadt: Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt und vor Ort Widerstand geleistet

Kallstadt (ots) – Am 25.05.2022 gegen 23:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrenden Pkw VW Polo. Der Pkw konnte durch die Streife an einer Gaststätte festgestellt werden. Die Fahrerin, eine 31-jährige aus dem Raum Grünstadt, konnte durch die Zeugen der unsicheren Fahrweise mitgeteilt und kontrolliert werden. Bei der Fahrerin konnten Alkohol bedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der Frau wurde vor Ort die Mitnahme zur Dienststelle erklärt. Da diese der Aufforderung nicht Folge leisten wollte, musste diese gefesselt werden. Bei der Verbringung zum Streifenwagen leistete die Frau Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, indem sie nach den Beamten, schlug, trat und biss. Durch die Widerstandhandlung wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Auf der Dienst-stelle wurde eine Blutprobe entnommen. Die Frau erwartet nun mehrere Strafanzeigen.

Friedelsheim: Pferde entlaufen, Besitzer gesucht

Friedelsheim (ots) – Am 25.05.2022 gegen 23:30 Uhr wurden fünf freilaufende Pferde auf der L525 zwischen Wachenheim an der Weinstraße und Friedelsheim, Höhe Ortseingang Friedelsheim, gemeldet. Gemeinsam mit den Mitteilern konnten die Pferde eingefangen werden. Da der Besitzer nicht ermittelt werden konnte, wurden die Pferde zunächst auf einer freien Koppel untergebracht.

Der Besitzer wird gebeten sich mit der Polizei Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

Deidesheim: Auto aufgebrochen

Deidesheim (ots) – Einen Koffer mit privaten Sachen und einem Laptop haben Unbekannte am Dienstagnachmittag (24. Mai 2022) auf einem Parkplatz in der Weinstraße Ecke Burggasse aus einem Auto geklaut. Zwischen 12 und 14 Uhr schlugen sie die Seitenscheibe an einem Passat ein und flüchteten mit der Beute. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Illegal Müll entsorgt

Haßloch: Vorfahrt missachtet

Haßloch (ots) – Davon ausgehend, dass er Vorfahrt habe, wollte ein Fahrradfahrer am Dienstag gegen 16 Uhr von der Bahnhofstraße weiter geradeaus über die die Gottlieb-Duttenhöfer-Straße fahren. Aus dieser kam der Fahrer eines VW und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der 61-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Haßloch: Betrügern auf den Leim gegangen

Haßloch (ots) – Weil sie in Kryptowährung investieren wollte, ließ sich eine 63-Jährige aus dem Landkreis Bad-Dürkheim auf einen Online-Broker ein. Durch eine geschickte Gesprächsführung baute der Händler einen gewissen Druck auf und veranlasste die Frau mehr als 11.000,– Euro zu zahlen. Da das angebliche Unternehmen seinen Sitz im Ausland hat, ist eine Rückzahlung des Investments unwahrscheinlich.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):