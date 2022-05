Wie so oft in der Finanzwelt wird auch wenn es um Kredite geht, gerne mit Fachbegriffen wie selbstverständlich um sich geworfen.

Da ist es wenig überraschend, wenn man den Überblick verliert und gar keine Lust hat, sich mit dem Thema Kredite genauer auseinander zu setzen. Mit diesem Artikel wollen wir Ihnen den Start in die Kreditwelt etwas erleichtern, indem wir ein paar Grundlagen aufklären.

Bei größeren Anschaffungen wie einem Auto oder einem Haus reicht das eigene Kapital häufig nicht aus, um es direkt zu bezahlen, weshalb viele Menschen darüber nachdenken, welche anderweitigen Möglichkeiten es gibt, sich den eigenen Wunsch zu finanzieren. Früher oder später stößt man dabei auf diverse Kreditmöglichkeiten. Bevor man eine voreilige Entscheidung trifft, sollte man sich allerdings Kreditvergleich online anschauen, um die jeweiligen Vor- und Nachteile diverser Anbieter in die Entscheidungsfindung miteinfließen zu lassen.

Doch was sind Kredite überhaupt?

Kredite

Kredite werden als Verleihung von Geld von einem Kreditgeber an einen Verbraucher verstanden. In der Regel sind an einem Kredit zwei Parteien beteiligt. Die eine Partei –der Gläubiger- der meistens eine Bank ist, stellt ein gewisser Betrag unter vorab bestimmten Konditionen in der Gegenwart zur Verfügung. Die andere Partei –der Schuldner-, welcher sich das Geld leiht, zahlt dieses in der Zukunft zurück. Meist werden dabei zusätzlich zu zahlende Zinsen mit dem Schuldner vereinbart, damit der Gläubiger einen Grund hat, das Geld vorab zur Verfügung zu stellen.

Kredite sind also eine Finanzierungsform, wenn ein Kreditnehmer etwas nicht aus eigenen Mitteln decken kann oder will.

Voraussetzungen für Kreditaufnahme

Jedes Land hat seine eignen Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um einen Kredit aufnehmen zu können. In Deutschland gilt man erst ab dem 18. Lebensjahr als voll geschäftsfähig. Ab diesem Alter ist man also theoretisch befähigt einen Kredit aufzunehmen. Zudem muss man als Kreditnehmer einen deutschen Hauptwohnsitz und ein deutsches Bankkonto vorweisen können, um einen Kredit in Deutschland beantragen zu können.

Gläubiger prüfen meistens außerdem, ob ein unbefristetes Arbeitsverhältnis vorliegt sowie ausreichend Einkommen vorgewiesen werden kann, um sich als Geldgeber besser absichern zu können, dass das Geld auch ordnungsgemäß zurückgezahlt werden kann. Wer einen befristeten Arbeitsvertrag hat oder kein regelmäßiges Einkommen hat, hat schlechte Chancen einen Kredit ausgestellt zu bekommen. Der Kreditgeber fällt nach Prüfung der Kreditwürdigkeit die Entscheidung, ob ein Kredit gewährt wird oder nicht und unter welchen Bedingungen dieser gegeben werden kann.

Welche Kredite gibt es?

Kreditarten gibt es mittlerweile wie Sand am Meer abhängig von Faktoren wie der Laufzeit (langfristigen Krediten wie Immobilienkrediten oder kurzfristigen wie Kleinkrediten), dem Verwendungszweck und anderen. Trotz aller Erneuerungen bleiben dabei die klassischen Kreditformen wie Dispokredit, Ratenkredit (auch Konsumenten oder Privatkredit genannt), Baukredit und Autokredit nach wie vor oben an der Spitze.

Beratungsgespräch vor Entscheidung für Kredit

Im Allgemeinen ist es außerdem zu empfehlen bei dem Kreditgeber ein ausführliches persönliches Beratungsgespräch zu führen, um folgende wichtige Aspekte vor einer Vertragsschließung abzuklären:

– Vertrauenswürdigkeit,

– Datenschutz,

– Feste Ansprechpartner

– Höhe der jährlichen Effektivzinsen,

– Laufzeit, Kündbarkeit des Vertrags,

– Spesen auf lange Sicht nicht unterschätzen,

– Sondervereinbarungen und andere

Es ist also zu empfehlen, sich vorab online einzulesen und Kredite zu vergleichen und im Anschluss daran mit Fragen in ein Beratungsgespräch mit einem Kreditgeber zu gehen.