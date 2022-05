Kreditarten gibt es mittlerweile nahezu wie Sand am Meer. Vom kleinen Mikrokredit bis hin zum großen Darlehen kann man sich als Otto Normalverbraucher je nach eigenen Bedürfnissen entscheiden.

Der Großteil der Verbraucher wählt aber auch nach einer Beratung eine der klassischen Kreditformen für sich aus. Für welche Kreditarten sich die meisten Deutschen entscheiden und wieso diese Kreditarten so beliebt sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Rahmenkredit, Avalkredit, Beamtenkredit, Lombardkredit, Kurzzeitkredit etc. sind nur wenige der zahlreichen Kredite, die Verbrauchern heutzutage angeboten werden, um die eigenen Wünsche zu finanzieren. Bei dieser Spannbreite an Krediten kann man schon einmal den Überblick verlieren. Kreditarten gibt es in verschiedenen Farben und Facetten abhängig von der Laufzeit, dem Kreditgeber, dem Verwendungszweck und anderen Faktoren. Wie verschiedene Kreditanbieter im Vergleich abschneiden und welcher Kredit demnach für Sie die richtige Wahl sein könnte, kann Ihnen die neue Kreditvergleichsseite Kredit Nordic helfen herauszufinden.

Die Deutschen Kreditarten

Bei den Deutschen sind die klassischen Kreditarten nach wie vor ganz vorne im Beliebtheits-Rennen. Darunter fallen Dispokredit, Ratenkredit (auch Konsumenten oder Privatkredit genannt), Baukredit und Autokredit, deren Name teilweise bereits Ihren Verwendungszweck verrät, hier aber noch einmal eine kurze Erklärung:

Dispokredit

Bei dem Dispokredit handelt es sich um eine auf einen begrenzten Betrag festgelegte Kreditlinie, die eine Bank dem Kunden gewährt. Dabei darf der Kunde bis zur angegebenen Betragsgrenze ins Minus rutschen. Diese Grenze hängt von der individuellen Kreditwürdigkeit und den Einzahlungen auf das Girokonto (wie dem Gehalt) ab. Für diese Kreditart muss der Kunde bei Nutzung Zinsen zahlen, die meist sehr hoch ausfallen. Dafür ist er aber durch einen hohen Grad an Flexibilität gekennzeichnet und führt zu seiner Beliebtheit.

Ratenkredit

Der Ratenkredit, auch unter Konsum- oder Privatkredit bekannt, ist durch seine hohe Flexibilität in Kreditvolumen, Laufzeit und Höhe der Rate besonders beliebt bei den Deutschen. Es handelt sich um einen Kredit, dessen Summe in Raten zurückgezahlt wird und wird häufig für mittel- bis langfristige Finanzierungen verwendet.

Baukredit

Unter dem Baukredit wird in der Regel die Immobilienfinanzierung verstanden. Diese Finanzierungsart ist anders als viele andere an einen Verwendungszweck gebunden, wird also. nur ausgezahlt, wenn es sich um den Kauf oder Bau einer Immobilie handelt. Dabei wird der Betrag nicht auf einmal ausgezahlt, sondern in Teilbeträgen, sobald ein Bauabschnitt fertiggestellt wurde.

Die Laufzeit und der Zinssatz stehen dabei unter anderem in Abhängigkeit zur Kreditwürdigkeit des Verbauchers. Diese Kreditart ist so beliebt, weil früher oder später viele Deutsche vor der Frage stehen, ob Sie den Schritt zum eigenen Heim wagen sollen, die Kosten im deutschen Raum für ein Eigenheim aber häufig zu hoch sind, um sie direkt alleine zu stemmen.

Autokredit

Dass Autos bei Deutschen beliebt sind, steht außer Frage. Die Preise für ein neues Auto sprengen jedoch häufig den täglich zur Verfügung stehende Geldrahmen. Kein Wunder also, dass der Autokredit hierzulande so beliebt ist. Er dient dazu, einen PKW, Motorräder oder Wohnmobil zu finanzieren und ist damit meistens zweckgebunden. Der Autokredit hat dabei eine mittel- bis langfristige Laufzeit abhängig von der Höhe des Kredits und wird häufig von der Bank gestellt.

Ganz gleich für welche Kreditart man sich aber letztlich als Verbaucher entscheidet, man sollte vorab immer die Risiken abwägen, die mit dem jeweiligen Kredit einhergehen. Neben einem Kreditvergleich bieten auch die meisten Banken dabei eine individuelle Beratung für Ihre Kunden an.