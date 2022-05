Karlsruhe – Fußgänger von Auto angefahren – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Unfallflucht

kam es am frühen Mittwochmorgen in der Striederstraße in Karlsruhe. Soweit

derzeit bekannt, wurde ein Fußgänger gegen 05.00 Uhr von dem Außenspiegel eines

vorbeifahrenden Autos touchiert, als er offenbar an einer Ampel die

Striederstraße im Bereich eines Supermarktes überqueren wollte. Hierbei stürzte

der Mann zu Boden und verletzte sich. Der Pkw entfernte sich sodann unerlaubt

von der Unfallstelle. Der verletzte Mann begab sich selbständig in ein

Krankenhaus. Der Unfall wurde der Polizei im Nachhinein gemeldet.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben

können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Leichtverletzter Motorradfahrer – vermeintlicher Verursacher entfernt sich – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein 35-jähriger Motorradfahrer stürzte am Dienstag gegen 18.15

Uhr mit seinem Motorrad und verletzte sich leicht.

Nach Angaben des 35-Jährigen musste er im Kreisverkehr der Yorck- und

Weinbrennerstraße stark bremsen, da ein vor ihm fahrender Autofahrer wohl ohne

Grund abrupt anhielt. Hierdurch stürzte der Motorradfahrer. Der vermeintliche

Verursacher fuhr weiter.

Bei dem Auto handelte es sich offensichtlich um einen SUV, silbern mit

Karlsruher Zulassung.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der

Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721/94484-0 zu melden.

Handy verletzt Reisende im Gesicht – Bundespolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Dienstagmittag (24. Mai) hat ein bislang unbekannter Täter

einer 20-Jährigen im RE 2 (Fahrstrecke Bühl – Karlsruhe) ein Handy ins Gesicht

geworfen. Die Bundespolizei sucht dringend Zeugen des Vorfalls.

Gegen 12:50 Uhr befand sich die junge Frau kurz vor der Einfahrt in den

Karlsruher Hauptbahnhof in einem der hinteren Wagenteile des RE 2. Sie gab an,

auf einem der Sitzplätze im Gang zwischen Ober- und Untergeschoss des

doppelstöckigen Zuges gesessen zu haben.

Der unbekannte Täter befand sich im Oberstock und warf von dort aus das Handy in

die Zwischenebene, direkt in das Gesicht der Geschädigten. Diese erlitt hierbei

eine Platzwunde.

Im Anschluss nahm der Tatverdächtige das Handy wieder an sich und verließ am

Hauptbahnhof Karlsruhe den Zug.

Die Geschädigte erlitt neben ihrer Verletzung einen Schock und konnte aufgrund

dessen keine Angaben zum Tatverdächtigen machen.

Allerdings befanden sich weitere Reisende im Zug, die nach der Tat auf die junge

Frau zugingen. Diese Personen sowie weitere Zeugen werden nun dringend gesucht

und gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721 – 120 16 0 oder über das Kontaktformular unter

www.bundespolizei.de in Verbindung zu setzen. Des Weiteren nimmt jede

Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

aufgenommen. Eine Auswertung der Videoaufnahmen im betroffenen Zug wurde

veranlasst.

Bretten – Aufbruch eines Imbissanhängers – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag gegen

20.30 Uhr und Dienstag gegen 20.00 Uhr einen Imbissanhänger in

Bretten-Diedelsheim auf. Ein Feinkostanhänger, der am Straßenrand der

„Diedelsheimer Höhe“ abgestellt war, geriet am Wochenende in das Visier von

Dieben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand brachen mutmaßliche Täter eine

Seitentür des Verkaufsanhängers auf und entwendeten wohl Bargeld in einem

niedrigen zweistelligen Eurobetrag. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe

von etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das

Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer 07252/50460 zu wenden.

Philippsburg – Betrugsmasche über WhatsApp – Warnhinweis der Polizei

Karlsruhe (ots) – Betrüger haben am Dienstagnachmittag versucht, bei einer

45-jährigen Frau einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag mittels einer

Betrugsmasche per WhatsApp zu erbeuten. Die mutmaßlichen Täter gaben sich gegen

13.30 Uhr gegenüber der 45-Jährigen als ihre angebliche Tochter aus. Da das

Handy defekt sei, handle es sich um eine neue Rufnummer. Unter dem Vorwand, eine

dringende Rechnung begleichen zu müssen, brachten die Betrüger die Frau dazu,

einen vierstelligen Eurobetrag zu überweisen. Nachdem die Frau misstrauisch

wurde, nahm sie mit ihrer Tochter Kontakt auf. Hier zeigte sich, dass sie

Betrügern aufgesessen war. Das Betrugsopfer nahm umgehend Kontakt zur Polizei

auf. Die Beamten des Polizeireviers Philippsburg kontaktierten die Bank. Nach

dem derzeitigen Stand konnte das Geld zurückgebucht werden. Ein finanzieller

Schaden entstand offenbar nicht. Die Polizei Karlsruhe warnt alle Bürgerinnen

und Bürger vor dieser Betrugsmasche. Wer solche Nachrichten von vermeintlichen

Familienangehörigen oder angeblich nahestehenden Menschen bekommt, sollte unter

keinen Umständen Geld überweisen. Stattdessen wird dringend empfohlen, die

jeweiligen Angehörigen unter der bekannten Rufnummer zu kontaktieren. Stellt

sich die Nachricht als Betrug heraus, sollte der Chatverlauf nicht gelöscht und

die Polizei sofort verständigt werden.

Weingarten – Gartenhütte aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag, 15:30 Uhr, und Dienstag, 15:45

Uhr, brachen bislang unbekannte Täter eine Gartenhütte auf einem Ackerstück beim

Steigweg in Weingarten auf. Die Täter stiegen über ein Fenster in die Hütte ein

und entwendeten Diebesgut im Wert von etwa 800 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/96718-0,

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Erster öffentlicher Auftritt des Polizeimusikkorps Karlsruhe seit 2019 am 29. Mai in Ötigheim mit neuer Sängerin Nina Hirschler

Karlsruhe/Ötigheim (ots) – Das Polizeimusikkorps Karlsruhe ist am Sonntagabend

(29. Mai, um 19.30 Uhr) Gast zum Ausklang beim Jubiläumsfest des Musikvereins

Ötigheim anlässlich seines hundertjährigen Bestehens. Der Eintritt ist frei.

Im großen Festzelt auf dem Parkplatz der Volksschauspiele (Tellplatzweg 3) wird

dies der erste öffentliche Auftritt für das größte Polizeiorchester Deutschlands

seit Dezember 2019 sein, diesmal mit neuer Sängerin Nina Hirschler.

Nach über 30 Jahren Zugehörigkeit hat Claudia Gebhardt mit Wehmut das Musikkorps

verlassen, weil sie im Frühjahr 2022 aus familiären Gründen ins Allgäu verzogen

ist. Es ist schön zu wissen, dass sie auch künftig dem Polizeimusikkorps für

gelegentliche Gastauftritte zur Verfügung stehen wird. Ihre Cousine Susanne

Kunzweiler und Sänger Toni Bergsch bleiben hingegen dem Polizeimusikkorps weiter

erhalten.

Nach dem Wegzug von Claudia hat sich die junge Polizeiobermeisterin Nina

Hirschler aus Rheinstetten nahtlos eingefügt. Als talentierte Sängerin und

ausgebildete Musicaldarstellerin brachte die Streifenpolizistin beste

Voraussetzungen mit. Auch ihr bisheriges soziales Engagement passt hervorragend

zum Polizeimusikkorps Karlsruhe, das ganz überwiegend für wohltätige Zwecke

spielt.

Mario Ströhm, seit knapp fünf Jahren Dirigent des Polizeimusikkorps wie auch des

gastgebenden Musikvereins Ötigheim, hat für „sein Heimspiel“ ein

abwechslungsreiches wie gleichermaßen unterhaltsames Programm mit Solisten

zusammengestellt.

Nach dem Unterhaltungskonzert wird das Polizeimusikkorps bei einer feierlichen

Serenade einen stimmungsvollen Schlusspunkt setzen.