Mannheim-Rheinau: Sachbeschädigung aus Langeweile durch alkoholisierten 20-Jährigen; Heranwachsender hat geringe Mengen Marihuana in seiner Hosentasche

Mannheim-Rheinau (ots) – Mittwochnacht, kurz nach 1 Uhr, konnte ein

Tankstellenbeschäftigter auf seiner Videokamera einen Täter genau beobachten.

Der Mann trieb sein Unwesen auf dem Gelände der Tankstelle und an der

Waschanlage im Edinger Riedweg.

Mit einem Feuerlöscher schlug der junge Mann wahllos auf Gegenstände ein und es

entstand dadurch auch nicht unerheblicher Sachschaden. Über die Höhe können

derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Gegenüber der Polizei, die ihn auf dem Gelände festnehmen konnte, gab er an,

„einfach aus Langeweile, weil er nichts Besseres zu tun hatte, Dinge

kaputtgeschlagen zu haben. Außerdem war ihm „kalt“ und er brauchte „Bewegung“.

Sichtlich überrascht war er auch selbst, als die Polizei in seiner Hosentasche

noch zwei Zip-Tütchen mit Marihuana (circa 3,4 Gramm) fanden.

Vielleicht war es aber auch die Mischung mit Alkohol, den der junge Mann

getrunken hatte, und der Genuss von Marihuana, die zur „Langeweile“ führten. Ein

bei ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab nämlich noch einen Wert von fast ein

Promille.

Die anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem Heranwachsenden in Brühl brachten

keine weiteren illegalen Drogen oder sonstige Zufallsfunde zum Vorschein. Er

wurde dort in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Sicherlich gibt es andere Möglichkeiten, seine „Energien“ abzubauen. Zumindest

muss der 20-Jährige jetzt erst mal was tun, um für den entstandenen Sachschaden

aufzukommen. Zudem erwartet ihn noch eine Strafe.

Mannheim-Neckarstadt: Vorbeifahrende Autos mit Gegenständen beworfen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Seit dem 12.05.2022 bewarf ein bislang unbekannter Täter in der

Untermühlaustraße mindestens fünf vorbeifahrende Fahrzeuge mit schweren

Metallgegenständen, weshalb das Kriminalkommissariat Mannheim dringend nach

Zeugen sucht.

Am 12.05.2022 gegen 02:40 Uhr durchschlug ein Zimmermannshammer die Frontscheibe

eines LKWs, der in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Am darauffolgenden Tag, dem 13.05.2022, kam es zu drei weiteren Taten. Gegen

03:30 Uhr warf der Täter einen bislang unbekannten Gegenstand auf einen

vorbeifahrenden Ford und beschädigte diesen an der hinteren Tür der

Beifahrerseite. Um 05:15 Uhr zerstörte eine 2kg schwere Hantelscheibe die

hintere rechte Scheibe eines in Richtung Innenstadt fahrenden VWs. Kurze Zeit

später durchschlug eine weitere Hantelscheibe das Beifahrerfenster eines Opels.

Der Fahrer wurde hierbei durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt.

Am 17.05.2022, gegen 04:40 Uhr schleuderte der unbekannte Täter erneut eine 2kg

schwere Hantelscheibe auf einen in Richtung Innenstadt fahrenden VW und traf

diesen im Frontbereich.

Da derzeit noch keine Hinweise auf den mutmaßlichen Täter vorliegen, sucht das

Kriminalkommissariat Mannheim dringend nach Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben sowie nach weiteren Geschädigten und bittet diese,

sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Mannheim-Luzenberg: Während der Fahrt gestreift – Autofahrer flüchtet; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen kam es auf der Luzenbergstraße in Richtung

Sandhofen zu einem Verkehrsunfall – trotz Aufforderung stehen zu bleiben

flüchtete der Verursacher.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Kastenwagen streifte kurz nach 7 Uhr den

Fiat einer 23-Jährigen beim Fahrstreifenwechsel im Bereich der

Fahrbahnzusammenführung auf der B44 in Richtung Sandhofen. Trotz mehrmaligen

Hupens reagierte der Unfallverursacher nur mit einem Abwinken und fuhr unbeirrt

weiter. Die junge Frau erstattete daraufhin Anzeige beim Polizeiposten

Mannheim-Waldhof. Der entstandene Sachschaden im Bereich des vorderen Kotflügels

kann bislang nicht beziffert werden.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: VW Transporter in weiß mit

blauer Aufschrift; männlicher Fahrer im Alter von 40 bis 50 Jahren, hellbraune

Haare, kräftige Statur.

Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174 4222

an die Ermittler des Verkehrsdienstes zu melden.

Mannheim-Oststadt: Radfahrerin bei Unfall verletzt; Verursacher unbekannt – Zeugen dringend gesucht!

Mannheim (ots) – Bereits am Montagvormittag ereignete sich im Einmündungsbereich

der Renz- und Hebelstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer

Radfahrerin, wobei diese verletzt wurde. Der unbekannte Autofahrer fuhr, nachdem

er sich um die Radfahrerin sorgte, weiter – der ermittelnde Polizeiposten

Mannheim-Schwetzingerstadt sucht nach Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen soll der Autofahrer um 10:40 Uhr mit seinem PKW auf der

Renzstraße, von der Friedrich-Ebert-Brücke kommend, nach rechts in die

Hebelstraße eingebogen sein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der 27-jährigen

Radfahrerin, die den Radweg in falsche Richtung befuhr. Durch den Unfall wurde

die junge Frau auf die Straße geschleudert und erlitt dabei Verletzungen sowie

einen Schock. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten

fuhr der Autofahrer weiter. Die Radfahrerin suchte zur weiteren Untersuchung ein

Krankenhaus auf und erstattete hiernach Anzeige.

An der Unfallstelle sollen Passanten auf die Situation aufmerksam geworden sein

und die 27-Jährige angesprochen bzw. versorgt haben. Diese Zeugen sowie der

Autofahrer selbst, werden gebeten, sich unter 0621 441125 bei den Ermittlern zu

melden.