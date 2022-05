Heidelberg: Brand eines Bürohochhauses; Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet;

Heidelberg (ots) – Nach dem verheerenden Brand eines mehrstöckigen Gebäudes am

Freitagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, bei dem ein Sachschaden von mehreren

Millionen Euro entstanden sein dürfte, wurden am Montagvormittag die

Ermittlungen von Brandexperten des Fachdezernats sowie der Zentralen

Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg am und im Gebäude

vorgenommen.

Aufgrund der Feststellungen am Brandort, kann davon ausgegangen werden, dass

eine achtlos weggeworfene Zigarette ursächlich für den Großbrand gewesen ist.

Wie die Ermittler herausfanden, nahm das Feuer seinen Ausgang am Fuße des

Gebäudes, zwischen den Abfallcontainern und dem Gebäudesockel.

Neben einer Vielzahl von Zigarettenstummeln wurden dort auch Kartonage-Reste und

Sprühdosen aufgefunden, die im Zusammenhang mit den Fassadenarbeiten standen.

Bedingt durch die noch glimmende Zündquelle und die vorhandene Brandlast, kam es

zu einem Schwelbrand, der sich aufgrund des aufkommenden Windes rasend schnell

über das am Gebäude verbaute Gerüst ausbreitete.

Die Knallgeräusche dürften durch die Spraydosen entstanden sein, die aufgrund

der großen Hitzeentwicklung explodierten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung gegen Unbekannt sind eingeleitet und dauern noch an.

Sportboot kollidiert mit Schleusenmauer und schlägt Leck

Heidelberg-Neuenheim: Angebliche Europol-Mitarbeiter täuschen 19-Jährige

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Dienstagmittag überzeugten zwei bisher

unbekannte männliche Täter eine 19-jährige Handschuhsheimerin in zwei

Telefongesprächen davon, dass ihre Identität im Zusammenhang mit Straftaten

missbräuchlich genutzt worden sei. Um eine Strafe abzuwenden, sollte die

19-Jährige insgesamt 1200.- Euro in Form von „google pay-Karten“ zahlen. Die

Dame erwarb daraufhin bei unterschiedlichen Einzelhändlern mehrere solcher

Karten in unterschiedlicher Höhe und teilte die dazugehörigen Codes den

Unbekannten mit. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von 1.100.- Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt

übernommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass es sich

hierbei um eine neuartige Betrugsmasche handelt und dies kein Vorgehen

polizeilicher Ermittlungsbehörden ist. Personen, die diese Anrufe erhalten,

werden gebeten, sofort das Gespräch zu beenden und sich, sofern möglich die

Telefonnummer zu notieren.

Heidelberg: Sportboot kollidiert mit Schleusenmauer und schlägt Leck

Heidelberg (ots) – Einen nicht unerheblichen Schaden von ca. 6000 EUR an seinem

Sportboot verursachte ein 76-jährige Bootsführer am Dienstagnachmittag bei der

Einfahrt in die Schleuse Neckargemünd. Aufgrund unangepasster Fahrmanöver

prallten Bug und Heck des sieben Meter langen GFK-Bootes mehrmals derart heftig

an die Kante der Schleusenmauer, dass am Bug ein Leck in Höhe der Wasserlinie

entstand. In Unkenntnis des Schadensausmaßes setzte der Bootsführer seine Fahrt

noch bis in den unteren Vorhafen der Schleuse Neckargemünd fort. Bis dorthin

waren bereits 500 Liter Wasser in das Boot eingedrungen, welches aber noch

rechtzeitig durch die alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg in Behälter an Land

abgepumpt werden konnte. Zu einer Verunreinigung des Neckars kam es nicht. Bis

zur Entscheidung über weitere Maßnahmen am Folgetag verschleppte die WSP

Heidelberg das Boot an einen geeigneten Liegeplatz an der Schleuse und ordnete

eine ständige Bordwache an. Am Mittwoch wird das Sportboot, nach Notreparatur,

auf Seite eines Arbeitsschiffes des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt

Heidelberg, zu einer Schiffswerft nach Neckarsteinach geschleppt. Die

Schiffsunfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die

Wasserschutzpolizei Heidelberg.