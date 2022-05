Brandursache auf dem Birkenhof in Simmertal

Am 21.05.2022, gegen 21:44 Uhr, entdeckte das Betreiberehepaar einen Vollbrand des Betriebsgebäudes ihres Bauernhofes in Simmertal.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach untersuchte den Brandort am 23.05. und 24.05.2022, teilweise unter Zuhilfenahme eines Gutachters. Die Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf eine technische/elektrische Brandursache. Ebenfalls ergaben die bisherigen Ermittlungen keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung.

Aufgrund eines Hagelschadens im Dach des Betriebsgebäudes und damit einhergehend Wassereintritt im Bereich des Heulagers erscheint in der Gesamtschau der erhobenen Befunde eine biologische Selbstentzündung des Heulagers am wahrscheinlichsten.

Es entstand kein Personenschaden.

Der Sachschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro

Polizei sucht Unfallzeugen

Am Di., 17.05.2022, 13.45 Uhr, kam es an der Ausfahrt der Total-Tankstelle in der Alzeyer Str. in Bad Kreuznach zu einem Zusammenstoß eines PKW mit einer Fußgängerin, die den Bürgersteig stadteinwärts ging. Die Fußgängerin wurde dabei verletzt, konnte sich aber ohne fremde Hilfe in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei wurde erst einen Tag später über den Unfall in Kenntnis gesetzt und sucht Zeugen. Infos bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Tel.Nr.: 0671-8811100.

Verkehrsunfall durch Vorfahrtmissachtung

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 16:15 Uhr in Kirn zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrerin eines blauen Chevrolet befuhr die Kreisstraße 9 aus Richtung Karlshof kommend in Richtung Kirn. An der Einmündung zur Josef-Görres-Straße / Kreisstraße 5 missachtete sie die Vorfahrt eines von links in Richtung Oberhausen fahrenden weißen Polo. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden die alleine im Verursacherfahrzeug befindliche Insassin und die drei Insassen des VW Polo leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeug wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die Kreisstraße 5 für die Dauer von ca. 50 Minuten gesperrt werden.