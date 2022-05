Einbruchsdiebstahl in Apotheke

Bodenheim, Hilgestraße (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 23.5.22, 19:30 Uhr und 24.5.22, 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke in der Hilgestraße in Bodenheim durch bislang noch unbekannte Täter. Es wurde zuerst vergeblich versucht eine Scheibe einzuschlagen. Anschließend wurde eine Glasschiebetür aufgedrückt und sich hierdurch Zutritt zum Innenraum verschafft. Aus einer Kasse wurde Bargeld entwendet. An der Glasschiebetür entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Tankstelle

Nackenheim (ots)

Am 25.05.2022, gegen 03:00 Uhr, meldete ein Anwohner über Notruf, dass gerade zwei Personen versuchen würden die Shell Tankstelle in der Mainzer Straße in Nackenheim aufzubrechen. Hierbei würden sie den Fuß eines Verkehrsschildes zur Hilfe nehmen. Noch vor Eintreffen der Streife flüchteten die Personen auf einem Motorrad in Fahrtrichtung Bodenheim. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung des Krades. An der Eingangstür der Tankstelle konnten Kratzer festgestellt werden. Der Innenraum der Tankstelle wurde nicht betreten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder den Personen geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

Motorradfahrer stürzt beim Ausweichen

A 63/Alzey (ots) – Ein Motorradfahrer stürzte am 25.5.2022 gegen 13:30 Uhr auf

der A 63 in Höhe der Weinheimer Talbrücke. An dieser Stelle befanden sich

Reifenteile eines geplatzten Reifens eines Sattelaufliegers auf der Fahrbahn.

Der 24-jährige Fahrer des Sattelzuges bemerkte den Reifenplatzer nicht sofort

und kam in Fahrtrichtung Mainz erst nach ca. 1000 Metern in Höhe der Ausfahrt

Erbes-Büdesheim zum Stehen. Ein größeres Karkassenteil seines geplatzten Reifens

blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen und wurde von einem bislang nicht

bekannten Fahrzeug überfahren und aufgewirbelt. Ein nachfolgender 46-jähriger

PKW-Fahrer konnte dem Reifenteil ausweichen. Ein ihm folgender Motorradfahrer

erkannte die Situation ebenfalls, verlor aber beim Ausweichen die Kontrolle über

sein Kraftrad. Dabei streifte der 27-jährige Biker den vorausfahrenden PKW des

46-Jährigen und touchierte anschließend mit dem Hinterrad die Mittelschutzplanke

und stürzte. Der 27-Jährige erlitt beim Sturz Schürfwunden und wurde zur

weiteren medizinischen Abklärung mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach

Alzey verbracht. Das Motorrad war nicht mehr Fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf ca. 3000 Euro. Dem am PKW auf

ca. 1500 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde der linke Fahrstreifen Richtung

Mainz gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren zwei

Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, eine Streife der Polizei

Alzey, die Feuerwehr Kirchheimbolanden mit zwei Fahrzeugen, ein Notarzt und ein

Rettungswagen des DRK.

Parkrempler mit Folgen

Stadecken-Elsheim (ots) – Gerade noch vertuschen wollte am vergangenen

Dienstagabend ein 46-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall, den er unter

Alkoholeinfluss verursachte.

Am späten Dienstagabend gegen 21:00 Uhr wurde ein 46-jähriger Autofahrer dabei

beobachtet, wie er in Stadecken-Elsheim beim Einparken in eine Parkfläche am

Straßenrand der Schulstraße gegen ein geparktes Fahrzeug stieß und sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Durch einen aufmerksamen Unfallzeugen wurde der Vorfall unmittelbar bei der

zuständigen Polizeidienststelle gemeldet. Dank der unverzüglichen Meldung

konnten die eingesetzten Polizeibeamten unweit des Unfallortes den flüchtigen

PKW mitsamt Fahrer und dessen Beifahrer am Fahrzeug stehend feststellen.

Während der Unfallaufnahme fanden die Beamten im Fahrzeuginnenraum des

Beschuldigten eine zu etwa zwei Dritteln geleerte Flasche Whisky mit einem

dazugehörigen, offenbar benutzten Glas. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer

erhärtete den Verdacht, dass der Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt nicht

ganz nüchtern war. Der Mann pustete einen Wert von über 2 Promille.

Darauf folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung seines

Führerscheins und eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach §

315c StGB.