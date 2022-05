Ludwigshafen – Vorfahrt missachtet – Radfahrer leicht verletzt

Im Kreuzungsbereich der Magdeburger Straße und der Oggersheimer Straße kam es am Dienstag, den 24.05.2022, gegen 18:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Autofahrer stieß beim Einfahren in die Oggersheimer Straße mit einem 46-jährigen Radfahrer zusammen. Am Auto sowie am Fahrrad entstand Sachschaden, der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Ludwigshafen – Falscher Polizeibeamter

Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es am Dienstag, den 24.05.2022, zu einem versuchten Betrug. Ein angeblicher Polizeibeamte informierte eine 91-Jährige telefonisch darüber, dass ihre Schwiegertochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei welchem ihr Sohn schwer verletzt und ein Kind getötet worden sei. Um eine Untersuchungshaft abwenden zu können, sollte die Seniorin 18.000EUR bezahlen. Als sie ihrem anderen Sohn umgehend von diesem Anruf erzählte, erkannte dieser den Betrugsversuch und erstattete gemeinsam mit seiner Mutter Strafanzeige. Ein Schaden entstand nicht.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie

bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die

Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer

selbst.

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am

Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen

können.

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden

Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite

www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu

diesem Thema.

Ludwigshafen – Brand in Industriestraße

In einem Firmengebäude in der Industriestraße kam es am Dienstag, den 24.05.2022, gegen 11:45 Uhr, zu einem Kabelbrand. Da sich der Schmorbrand im Gebäude drohte auszuweiten, wurde durch von der Feuerwehr die Hauptstromleitung gekappt. Was Ursache für den Brand war, ist derzeit noch nicht bekannt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Skrupeloser Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte

Ein Ludwigshafener Ehepaar erhielt am Dienstagmittag (24.05.2022), gegen 14:50 Uhr, einen Anruf eines Mannes. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und gab an, dass die gemeinsame Tochter des 82-Jährigen und der 79-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall hatte. Zum Glück erkannte das ältere Ehepaar den Betrugsversuch und erkundigte sich eigenständig nach dem Wohl ihrer Tochter. Hier erfuhren sie, dass die Tochter in keinen Verkehrsunfall verwickelt war.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie

bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die

Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer

selbst.

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am

Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen

können.

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden

Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Alkoholisierter Mann beleidigt Polizeibeamtin

Am Dienstagmittag (24.05.2022), gegen 16:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 25-Jährigen am Berliner Platz, da dieser zuvor ohne Fahrschein in der Bahn aufgefallen war. Während der Kontrolle näherte sich ein unbeteiligter und alkoholisierter 50-Jähriger den eingesetzten Beamten und fing an, eine eingesetzte Polizistin wiederholt zu beleidigen. Die Beleidigungen filmte er dabei mit seinem Handy. Als er auf Grund seiner Handlungen ebenfalls kontrolliert werden sollte, versuchte sich der 50-Jährige vom Tatort zu entfernen, konnte durch die Polizisten aber gestoppt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Außerdem wurde sein mitgeführtes Handy sichergestellt.

Einbruch in Kellerparzelle

Unbekannte drangen im Zeitraum vom Samstag, dem 21.05.2022, zum Mittwoch, dem 24.05.2022, gewaltsam in eine Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Mecklenburger Straße ein. Dort entwendeten die Unbekannten diverse Elektrogeräte. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird derzeit auf 1000EUR geschätzt.

Können Sie Angaben zu der Tat machen? Ist Ihnen eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Tatorts aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.