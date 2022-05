Unfall mit E-Scooter

Mutterstadt – Am 24.05.2022, gegen 19:30 Uhr, befuhren zwei Jugendliche auf einem E-Scooter die Hartmannstraße und bogen in die Fußgönheimer Straße ab. Beim Abbiegen missachtete der Fahrer des E-Scooters die Vorfahrt eines PKWs, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Jugendlichen wurden nicht verletzt. An dem PKW entstand geringer Sachschaden. Seitens der Polizei wird darauf hingewiesen, dass die Personenbeförderung für Elektrokleinstfahrzeuge (hierunter fallen E-Scooter) nicht gestattet ist. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall

Waldsee – Am heutigen frühen Morgen, gegen 00:40 Uhr, wird ein gestürzter Rollerfahrer in der Schulstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass durch den 56-jährigen Rollerfahrer zwei geparkte PKWs beschädigt worden und er hiernach gestürzt ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der am Arm verletzte Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. An den geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Erlöschen der Betriebserlaubnis

Waldsee – Am gestrigen Abend, gegen 23:50 Uhr, wurde in der Rehhütter Straße ein 20-jähriger PKW-Fahrer aufgrund geänderter Frontscheinwerfern einer Kontrolle unterzogen. Die Scheinwerferleuchten wurden verkehrswidrig durch gelbe Leuchten ersetzt. Da der Fahrer vorschriftsmäßige Leuchten mit sich führte und diese vor Ort eingebaut hat, durfte der Mann die Fahrt fortsetzen und muss sein Fahrzeug bei einer Prüfstelle vorzeigen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Geschwindigkeitsüberwachung

Schifferstadt – Am gestrigen Mittag wurden auf der L524 zwischen Schifferstadt und Mutterstadt im Bereich der Großen Erde Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h wurden zwei Verstöße (Höchstgeschwindigkeit 89 km/h) festgestellt. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 60 Euro nach sich.

Einbruch in Trauerhalle

Altrip – Im Zeitraum vom 23.05.2022 (15:00 Uhr) bis 24.05.2022 (10:00 Uhr) sind unbekannte Täter gewaltsam in die Trauerhalle auf dem Friedhof eingebrochen. Im Inneren wurde ein Büroraum durchwühlt. Bisher konnte nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall beim Überholen – Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Maxdorf – Am Dienstag, den 24.05.2022 gegen 18:30 Uhr wurde bei der Polizeiwache Maxdorf ein Verkehrsunfall zur Anzeige gebracht, welcher sich bereits gegen 14:00 Uhr ereignet haben soll. Laut Aussage der Anzeigenerstatterin sei sie mit ihrem grauen PKW, Suzuki, SX4 die K2 von Lambsheim in Richtung Maxdorf gefahren. Hierbei sei sie von einem grauen bzw. silbernen BMW Touring mit einem Fahrradträger am Heck überholt worden. Da der BMW-Fahrer zu früh einscherte kam es zu einer leichten Berührung zwischen dem Fahrradträger und dem PKW der Anzeigenerstatterin. Zu dem BMW liegen zurzeit keine weiteren Informationen vor. An dem PKW der Anzeigeerstatterin entstand durch die Berührung ein Sachschaden an dem linken vorderen Kotflügel und der Frontschürze. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.