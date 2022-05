Polizei stellt bei Minderjährigem Softair Pistole sicher

Mit einer täuschend echten Pistole unterwegs war bereits am Vormittag des 17.05.2022 eine Gruppe Jugendlicher. Die drei Jungs befanden sich vor einem Schulgebäude im Birkenweg, wobei einer unter ihnen mit einer Waffe hantierte. Als eine Polizeistreife eintraf, waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort. Nun führten Zeugenhinweise und Ermittlungen die Polizei zu einem 13-Jährigen aus Speyer. Der Junge gab zu, am 17.05.2022 mit einer Druckluftpistole, einer sogenannten Softair Pistole vor der Schule im Birkenweg hantiert zu haben. Da die Waffe über eine Schussenergie von über 0,5 Joule verfügte, fällt sie unter das Waffengesetz und ist nur für Personen ab dem 18.Lebensjahr freigegeben. Die Pistole wurde in der Folge sichergestellt.

Weil Softairwaffen täuschend echt aussehen, dürfen sie nicht öffentlich getragen werden, sondern nur im privaten Bereich benutzt werden. Es handelt sich bei Softair Pistolen um Druckluftpistolen, die beim Sport oder Spielen Verwendung finden und daher bei Jugendlichen sehr beliebt sind. Die Polizei warnt Erwachsene, solche Pistolen an Kinder oder Jugendliche zu verschenken. Die Kugeln aus Softairwaffen können durchaus schmerzhaft sein und zu blauen Flecken führen. Wenn das Auge getroffen wird, kommt es meist zu schweren Verletzungen. Die Softairwaffen sind in der Regel den echten Waffen nachempfunden, sodass man aus der Ferne heraus nicht unterscheiden kann, ob es sich um eine echte oder unechte Waffe handelt. Das Tragen einer solchen Softairwaffe kann bei anderen Personen Angst erzeugen und somit zu unkontrolliertem Verhalten führen. Gegenüber der Polizei kann es ebenfalls zu tragischen Missverständnissen und gefährlichen Situationen kommen.

Ladendieb mit Drogen erwischt

Nach einem Ladendiebstahl geflüchtet ist am Dienstag gegen 21:00 Uhr ein 21-Jähriger sowie ein bislang unbekannter Komplize. Die beiden Männer entwendeten in einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße mehrere Lebensmittel und ergriffen die Flucht nachdem sie dabei beobachtet wurden. Der 21-Jährige nutzte hierzu ein Fahrrad. Dank der Fahrrad- und Personenbeschreibung konnte der Ladendieb im Rahmen der polizeilichen Fahndung in der Spaldinger Straße kontrolliert werden. Die Lebensmittel, von welchen der Wert bislang nicht feststeht, wurden sichergestellt. Da bei dem Beschuldigten zudem Haschisch aufgefunden wurde, muss er sich nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Flüchtiger Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis ermittelt

Die Vorfahrt missachtet hat am Dienstag gegen 18:00 Uhr ein PKW-Fahrer, der aus dem Storchenpark nach links auf die Obere Langgasse abbog und dabei mit einem von links kommenden PKW eines 18-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenstoß war das unfallverursachende Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme kamen Zweifel bezüglich der Fahrereigenschaft des angeblichen Verursachers auf. Letztendlich stellte die Polizeistreife fest, dass sich der eigentliche Unfallverursacher mit einer blutenden Kopfverletzung von der Unfallstelle entfernt hatte. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der wahre Verursacher, ein 19-Jähriger aus Hanhofen, ermittelt werden. Der Grund für seine Flucht war eine fehlende Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Unfallflucht sowie Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis.

Unfallflucht – Citroen-Fahrer gesucht

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am Dienstag gegen 17:00 Uhr in der Paul-Egell-Straße. Ein Fahrer eines grauen Mazda war in Richtung Landauer Straße unterwegs, als ihm auf Höhe der Hausnummer 8 ein weißer Citroen entgegenkam. Beim Vorbeifahren touchierte der Fahrer des Citroen mit Speyerer Kennzeichen den Außenspiegel des verkehrsbedingt haltenden Mazda. Hierbei entstand ein leichter Sachschaden. Beide Fahrer hatten die Fensterscheiben geöffnet. Auf einen Zuruf des Geschädigten anzuhalten, reagierte der Mann jedoch nicht und fuhr weiter. Der gesuchte Citroen-Fahrer trug eine beigefarbene Mütze, soll etwas kleiner sein und wird auf über 60 Jahre geschätzt. Der Fahrer des Citroen und Zeugen, die Hinweise zu ihm oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden

: Nach Kollision mit Radfahrer davongefahren

Einen Unfall verursacht und davon gefahren ist am Dienstag gegen 07:45 Uhr eine 29-jährige PKW-Fahrerin. Die Frau war auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofer Straße unterwegs, als sie im Einmündungsbereich zur Ludwig-Uhland-Straße aufgrund einer roten Ampel halten musste. Verkehrsbedingt kam sie im Bereich der Fußgängerüberquerung zum Stehen. In diesem Moment fuhr ein 43-jähriger Radfahrer bei grüner Fußgängerampel über die Straße. Da zeitgleich die 29-Jährige anfuhr, kam es zur Kollision der beiden Beteiligten. Der Radfahrer verletzte sich hierbei glücklicherweise nicht. Allerdings entstand an seinem Fahrrad ein Schaden von circa 80 Euro. Die PKW-Fahrerin fuhr davon, konnte aber im Nachhinein ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Erfolgreicher Trickdiebstahl in zwei Fällen

Opfer eines Trickdiebstahls wurden gestern gleich zwei Geschädigte. Gegen 12:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter mit dem Vorwand eines Wasserrohbruches, Zutritt zur Wohnung einer 77-Jährigen in der Kurt-Schumacher-Straße. Nachdem er im Badezimmer das Wasser am Waschbecken überprüft hatte, bat er die Geschädigte das Wasser an der Badewanne warm und kalt zu stellen. Vermutlich verschaffte sich währenddessen eine weitere Person Zutritt zur Wohnung und entwendete mehrere Schmuckstücke. Der Wert des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Der angebliche Handwerker wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, dunkle Haare, schlank und 175-180 cm groß. Er trug zur Tatzeit Arbeitskleidung.

Gegen 16:30 Uhr wurde ein 66-jähriger Besitzer eines Ladengeschäftes von einem Unbekannten auf der Landauer Straße in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen nutzte ein zweiter Täter die Gelegenheit, um unbemerkt das Geschäft des Geschädigten zu betreten und Bargeld aus der Kassen zu nehmen. Die Männer sollen circa 30 Jahre alt sein, zwischen 160 und 170 cm groß sein und dunkle Haare haben. Sie sprachen gebrochen deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu den Männern in der Landauer Straße bzw. in der Kurt-Schumacher-Straße geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden. Die Polizei warnt: Tricktäter/-innen sind erfinderisch. Die betrügerischen Maschen können demnach variieren. Gelegentlich kündigen sie ihren Besuch sogar vorher telefonisch an, um mögliche Bedenken schon im Voraus zu zerstreuen und ein Vertrauensverhältnis zum Opfer aufzubauen. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Verwandte/Bekannte oder die Polizei. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

17-jährige Motorradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Beim Abbiegen eine Motorradfahrerin übersehen hat am Dienstag gegen 16:00 Uhr eine 47-jährige PKW-Fahrerin. Die Frau befuhr die Karl-Spindler-Straße und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen, als sie das von links kommende Motorrad einer 17-Jährigen übersah. Durch den Zusammenstoß kam die Jugendliche zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde sie in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Einbruch in Arztpraxis

In der Nacht zum 24.05.2022 brachen Unbekannte in eine Arztpraxis Im Erlich ein und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Durch das gewaltsame Eindringen in die Geschäftsräume entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 200 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von 23.05.2022, 19:00 Uhr bis 24.05.2022, 05:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Im Erlich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.