Kreis Bergstraße

Grasellenbach: Einbrecher suchen Einfamilienhaus heim

Grasellenbach (ots) – Kriminelle haben in der Zeit von Sonntag (22.05.) bis

Dienstag (24.05.) ein Einfamilienhaus im Ortsteil Scharbach heimgesucht. Gegen

20.40 Uhr am Dienstag bemerkten die heimkehrenden Bewohner die Spuren der

bislang noch unbekannten Täter, die seit 20 Uhr am Sonntag in das Anwesen in der

Trommstraße eingedrungen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen sie dafür

die Haustüre auf, um ins Innere zu gelangen. Ob sie bei ihrem Beutezug auch

etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht abschließend fest und ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer

Kriminalpolizei unter der 06252/706-0 entgegen.

Darmstadt

Klingenmünster Bagger beschädigt und versuchter Einbruch

In der Nacht zum 25.05.2022 wurde an einem Bagger „Im Stift“ eine Scheibe eingeworfen und ein Sachschaden in Höhe von 850.- Euro angerichtet. In der gleichen Nacht versuchten bislang Unbekannte in der Weinstraße, in die Lagerräume eines Supermarktes einzubrechen. Auch hier entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200.- Euro. Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Mühltal: Brand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Nach einem Zimmerbrand am frühen Mittwochmorgen (25.05.) musste

ein 64 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 5 Uhr

wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Im Stadtteil Nieder-Ramstadt war in

einer Wohnung im Fliednerweg ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen

zufolge hatte vermutlich ein technischer Defekt an einem Radio das Feuer im

Badezimmer ausgelöst. Die verständigte Feuerwehr konnte die Flammen schnell

löschen. Der 64 Jahre Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in

ein Krankenhaus.