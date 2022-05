Messenger-Betrüger versenden weiterhin Nachrichten, Hofheim am Taunus, Dienstag, 24.05.2022

(sc) In den vergangenen Wochen kam es im Main-Taunus-Kreis immer wieder zu Kontaktaufnahmen von Betrügern, welche über einen Kurznachrichtendienst versuchten Geld zu erbeuten. Am Dienstag wurde der Polizei erneut ein Fall bekannt, in dem dies leider gelang. Die unbekannten Täter kontaktierten einen 68-jährigen Hofheimer per Messenger-Nachricht und spielten dem ausgesuchten Opfer vor, dass es der Sohn sei, der Kontakt aufgenommen habe. Es werden immer verschiedene Gründe genannt, warum man plötzlich nicht mehr die altbekannte Nummer angezeigt bekommt. Oftmals aber wurde das Handy verloren, gestohlen oder es sei defekt. Darum die neue Nummer. Der angebliche Sohn bat nun den Vater, dass er dringend Geld geliehen brauche und bat um eine Überweisung auf sein neues Konto. Natürlich wollte der Mann helfen, ahnte jedoch nicht, dass er Betrügern aufgesessen war. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die beschriebene Variante ist nur eine Spielart, wie gemeine Betrüger an Ihr Geld gelangen möchten. Auch per SMS -Nachricht werden zurzeit vermehrt Bürgerinnen und Bürger angeschrieben und erklärt, dass man eine neue Mobilfunknummer habe. Aus diesem Grund erscheine nicht wie gewohnt der Name von Tochter, Sohn oder Enkel im Display, sondern nur „die neue Nummer“. Dann wird versucht Vertrauen aufzubauen, um jedoch schlussendlich von finanziellen Problemen zu sprechen, verknüpft mit der Bitte eine offene Rechnung zu begleichen. Lassen Sie sich auf solche Spielchen nicht ein. Überweisen oder übergeben Sie niemals aufgrund von telefonischen oder schriftlichen Kontaktaufnahmen Geld. Wenn Verwandte oder Freunde von Ihnen Geld leihen möchten, dann kommen diese persönlich bei Ihnen vorbei! Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen immer und wählen Sie den Notruf 110. Unter www.polizei-beratung.de erhalten Sie viele weitere nützliche Hinweise zu den Maschen der Betrüger.

Fahrrad gestohlen,

Eschborn, Stuttgarter Straße, Dienstag, 24.05.2022, 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(sc) Unbekannte ließen am Dienstag ein Fahrrad in der Stuttgarter Straße in Eschborn unweit des Bahnhofs mitgehen. Der Eigentümer hatte sein weißes „Bulls“ Mountainbike am Morgen noch mit einem Kettenschloss gesichert, welches die Diebe knackten. Der Geschädigte stellte nachmittags dann das Fehlen seines Zweirades fest. Der Wert liegt bei rund 350 Euro. Die Polizei Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter (06196) 9695-0.

Kind auf Fahrrad angefahren und verletzt, Eschborn, Unterortstraße, Mittwoch, 25.05.2022, 07:45 Uhr

(sc) Am Mittwochmorgen ereignete sich in Eschborn in der Unterortstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein 6-jähriger Junge verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen rollte der Fahrer eines Kastenwagens rückwärts aus einer Einfahrt und übersah dabei das Kind, welches in der Straße auf seinem Fahrrad unterwegs war. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Autos angefahren und geflüchtet,

Flörsheim am Main, Grabenstraße und Bad Soden, Langstraße, Dienstag, 24.05.2022, 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(sc) Am Dienstagnachmittag ereigneten sich in Flörsheim und Bad Soden zwei Verkehrsunfälle zu denen die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. In der Flörsheimer Grabenstraße parkte der Besitzer eines roten Opel gegen 15:00 Uhr am Fahrbahnrand. Als er gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, stellte er eine größere Beschädigung der linken Fahrzeugseite fest, die mutmaßlich durch ein anderes Auto im Vorbeifahren verursacht wurde. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Ein ähnlicher Fall trug sich in Bad Soden in der Langstraße zu. Hier wurde ein grüner Mercedes gegen 13:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand geparkt. Dessen Eigentümer stellte gegen 18:30 Uhr ebenfalls eine Beschädigung der linken Fahrzeugseite fest, die durch ein Touchieren in der Vorbeifahrt entstanden sein müsste. Auch dieser Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden wird hier auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der regionale Verkehrsdienst bittet in beiden Fällen mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 zu melden.

Trickbetrüger erbeuten Wertsachen und Bargeld, Wiesbaden,

23.05.2022,

(pl)Am Montag ist eine Seniorin aus Wiesbaden Trickbetrügern zum Opfer gefallen.

Bei der im nördlichen Bereich der Innenstadt wohnhaften Geschädigten gingen ab

11.00 Uhr über den Tag verteilt mehrere Anrufe ein, in denen sich die Personen

am anderen Ende der Leitung als Staatsanwälte und Polizisten ausgaben. Die

Anrufer gaukelten der Seniorin in den Telefonaten vor, dass ein Mitarbeiter

ihrer Bankfiliale verhaftet worden sei und ihre Wertsachen nun nicht mehr sicher

verwahrt wären. Aus diesem Grund wurde das Opfer angewiesen, Bargeld und

Wertsachen zu holen und in einem Rucksack vor ihrem Haus abzustellen, damit dies

präventiv sichergestellt werden könne. Die Geschädigte ließ sich auf die

Anweisung ein und stellte den Rucksack gegen 18.00 Uhr zur Abholung vor ihrem

Haus ab. Als sie dann im Verlauf des Abends misstrauisch wurde, war es leider

schon zu spät und der Rucksack mit den Wertsachen verschwunden. Wie in vielen

Fällen wurde die Angerufene in den Telefonaten massiv unter Druck gesetzt,

psychologisch stark beeinflusst und natürlich auch mit den Ängsten älterer

Menschen „gespielt“. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger

keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen

bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine

andere „Behörde“ wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen

Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden-Bierstadt, Seybertstraße, 24.05.2022, 11.40 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Seybertstraße wurde am Dienstagvormittag

eine Seniorin von einem falschen Wasserwerker heimgesucht. Der Mann überrumpelte

die Geschädigte gegen 11.40 Uhr an der Wohnungstür und erlangte unter dem

Vorwand, „einen Wasserschaden beheben zu müssen“, Einlass in deren Wohnung.

Anschließend lenkte der Täter die Frau geschickt ab, so dass ein Komplize

unbemerkt in die Wohnung gelangen und Schmuckstücke stehlen konnte. Der

angebliche Handwerker soll etwa 1,80-1,90 Meter groß, kräftig und mit einem

„Blaumann“, einem gelben Oberteil, ähnlich einer Warnweste, Handschuhen sowie

einer weißen FFP2-Maske bekleidet gewesen sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn

nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen

Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der

Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die

Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine

Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis

haben.

Zwei Schülerinnen durch Reizgas leicht verletzt, Wiesbaden, Welfenstraße,

25.05.2022, 10.10 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag wurde im Flur einer Schule in der Welfenstraße durch

einen Schüler Reizgas versprüht. Hierdurch wurden zwei Schülerinnen leicht

verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Das

Reizstoffsprühgerät wurde bei dem Schüler aufgefunden und sichergestellt. Das

Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen.

Exhibitionist in der Dotzheimer Straße, Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

24.05.2022, 15.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag ist in der Dotzheimer Straße ein Exhibitionist

aufgetreten. Der Mann soll sich gegen 15.45 Uhr mehreren Passanten in

schamverletzender Weise gezeigt haben, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Die Polizeikräfte konnten vor Ort den 58-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Der

alkoholisierte 58-Jährige wurde festgenommen und ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Mann uriniert gegen Hauswand und schlägt 42-Jährigen, Wiesbaden, Rüdesheimer

Straße, 24.05.2022, 22.05 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend urinierte ein Mann in der Rüdesheimer Straße gegen eine

Hauswand und griff anschließend einen 42-jährigen Mann an, nachdem dieser ihn

zurechtgewiesen hatte. Der Geschädigte sprach den Unbekannten gegen 22.05 Uhr

auf sein Fehlverhalten an und wurde daraufhin von dem Gegenüber mit der Faust

ins Gesicht geschlagen. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß sowie dunkel

gekleidet gewesen sein und eine Glatze sowie einen Bartansatz gehabt haben.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.