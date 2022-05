Folgemeldung zum Unfall in Kasseler Innenstadt: Jugendliche lebensgefährlich verletzt; Unfallstelle für Gutachter gesperrt

Kassel-Mitte: Nachdem es gegen 13:30 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Kölnische Straße / Wolfsschlucht / Mauerstraße in der Kasseler Innenstadt gekommen war, hat die Kasseler Polizei inzwischen die Nachricht aus dem Krankenhaus erreicht, dass die Verletzungen der Frau, bei der es sich um eine 17-Jährige aus Kassel handelt, lebensgefährlich sind. Aus diesem Grund ist nun ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt und die Unfallstelle für dessen Arbeiten aktuell erneut abgesperrt worden.

Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Mitte zu den bisherigen Erkenntnissen berichten, hatte die Fahrerin des Pkw, ein Kompaktwagen von Hyundai, den Wagen unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich in der Straße Wolfsschlucht, in Fahrtrichtung Treppenstraße abgestellt. Unmittelbar nachdem die Frau den Wagen verlassen hatte, soll dieser laut Zeugenaussaugen rückwärts losgerollt sein. Nach einigen Metern war der Pkw dann zu Beginn der Fußgängerzone rückwärts gegen ein Verkehrsschild und Blumenkübel, die als Abgrenzung der Außenbestuhlung einer Gaststätte dort stehen, gestoßen. An den Tischen hatte zur Unfallzeit die 17-Jährige gesessen, die offenbar von dem umstürzenden Schild am Kopf getroffen wurde und dabei die Verletzungen erlitt, die sich später als lebensgefährlich herausstellen sollten. Auch ein dort sitzender 16-Jähriger aus dem Landkreis Göttingen wurde am Kopf verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach letzten Erkenntnissen sind seine Verletzungen nicht schwerwiegender. Die Ermittlungen sowie die Arbeiten des Gutachters an der Unfallstelle dauern derzeit an. Der Hyundai wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Zeugen ertappen Fahrraddiebe auf frischer Tat: Amtsbekannter 21-Jähriger mit gestohlenem Rad gestellt

Kassel-Mitte und Nord: Nahezu zeitgleich wurden Fahrraddiebe am gestrigen Dienstagabend in Kassel unabhängig voneinander von Zeugen auf frischer Tat ertappt. Während am Ständeplatz der zufällig hinzukommende Fahrradbesitzer selbst den Diebstahl durch einen bisher unbekannten Täter verhindern konnte, gelang es einem anderen Dieb in der Henschelstraße zunächst, ein Mountainbike zu stehlen. Die Freude über seine Beute währte allerdings nicht lange, denn bereits an der nächsten Straßenecke stellten hinzueilende Polizisten des Reviers Mitte den hinreichend amtsbekannten Mann auf dem geklauten Fahrrad. Er muss sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahl verantworten.

Im Innenhof eines Hauses am Ständeplatz hatte ein 34-Jähriger aus Kassel gegen 20:25 Uhr zufällig den Täter ertappt, der mit einer Eisenstange versuchte, das Schloss seines Herrenrads zu knacken. Er versuchte noch, den Unbekannten festzuhalten. Dieser konnte sich aber losreißen und rannte mit der Eisenstange, aber ohne Fahrrad, in Richtung Wolfsschlucht, wo sich seine Spur verliert. Der Zeuge beschrieb den Polizisten einen ca. 30 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur, der eine blaue Jeans, eine grün/ türkisfarbene Jacke und ein dunkles Basecap trug. Die Fahndung nach dem Täter verlief leider ohne Erfolg.

Nur wenige Minuten später ereignete sich der Fahrraddiebstahl in der Nordstadt. Dort hatte es der zunächst unbekannte Täter auf ein blaues Mountainbike abgesehen. Nachdem er das Schloss geknackt hatte, fuhr er mit dem Rad in Richtung Holländische Straße davon. Dank der schnellen Mitteilung der Zeugen, die den Dieb bei seiner Tat beobachtet hatten und beschreiben konnten, klickten nur wenige Augenblicke später die Handschellen für den in Kassel wohnenden 21-Jährigen. Er musste die Polizisten auf die Dienststelle begleiten. Das Fahrrad, dessen Besitzer bislang noch nicht ermittelt werden konnte, stellten die Beamten sicher.

Zeugen, die Hinweise auf den am Ständeplatz ertappten Fahrraddieb geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei. Auch der Besitzer des sichergestellten Mountainbikes wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Betrunkene Frau bedroht Jugendlichen an Haltestelle mit Messer: Polizei nimmt 30-Jährige fest

Kassel-Unterneustadt: Nachdem sich eine Gruppe Jugendlicher am gestrigen Dienstagabend an einer Haltestelle in der Unterneustadt nach eigenem Bekunden aus Spaß gegenseitig beleidigte, soll eine betrunkene Frau dort plötzlich ein Messer gezogen und dieses bei einem 14-Jährigen in Höhe des Halses gehalten haben. Die Jugendlichen hatten daraufhin sofort die Flucht ergriffen und die Polizei alarmiert. Sie blieben alle unverletzt. Die sofort dorthin eilenden Streifen nahmen die 30 Jahre alte Tatverdächtige aus Kassel noch an der Haltestelle fest. Sie musste die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen. Zudem muss sich die bereits bei der Polizei bekannte Frau nun wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Der Notruf der Jugendlichen war gestern Abend gegen 20:50 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Wie sie dabei angaben, habe die Frau sie nach der Tat auf der Flucht noch ein Stück verfolgt, würde nun aber wieder an der Haltestelle „Unterneustädter Kirchplatz“ sitzen. Eine Streife des Reviers Ost nahm die 30-Jährige dort wenige Augenblicke später fest. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Sie musste die Beamten für die Ausnüchterung und zur Blutentnahme anschließend mit zur Dienststelle begleiten. Bei der Durchsuchung ihrer persönlichen Sachen wurde auch ein Messer sichergestellt, das sie bei der Tat verwendet haben soll. Die weiteren Ermittlungen gegen die 30-Jährige dauern an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Exhibitionist zeigt sich unsittlich vor sechsjährigem Mädchen und Mutter: Polizei nimmt 60-Jährigen fest

Fuldatal (Landkreis Kassel): Für einen Polizeieinsatz sorgte am gestrigen Dienstagabend in Fuldatal-Ihringshausen ein Exhibitionist, der sich auf einer Grünfläche neben einem Discounter unsittlich vor einem sechsjährigen Mädchen und ihrer Mutter zeigte. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Nord konnten den mutmaßlichen Täter bei der eingeleiteten Fahndung nur wenige Minuten später festnehmen. Der 60-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen eines Sexualdelikts verantworten.

Die Frau aus Fuldatal hatte gegen 20 Uhr gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter den Discounter in der Straße „Ziegelei“ verlassen, als sie auf den entblößten und augenscheinlich alkoholisierten Mann aufmerksam geworden war. Wie sie später den gerufenen Polizisten des Reviers Nord schilderte, hatte er zunächst auf die Grünfläche neben dem Geschäft uriniert und danach vor ihren Augen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Als die Fuldatalerin ihr Handy zückte, um die Polizei zu rufen, lief der Exhibitionist schnellen Schrittes davon. Allerdings vergeblich, denn kurze Zeit später entdeckte eine Streife den beschriebenen Mann im Nahbereich und nahm ihn fest. Der 60-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier genommen. Da ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen einen Wert von 1,4 Promille ergab, entnahm ein Arzt bei ihm eine Blutprobe. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an und werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt.