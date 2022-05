Frankfurt-Hausen: Trickbetrüger machen Beute

Frankfurt (ots) – (dr) Im Zusammenhang mit dem sogenannten „Schockanruf“ haben

am Dienstag, den 24. Mai 2022, erneut Trickbetrüger zugeschlagen. Dieses Mal

täuschten sie eine 91-jährige Seniorin aus dem Stadtteil Hausen.

Die Geschädigte erhielt gestern Nachmittag gegen 13:30 Uhr zunächst einen Anruf

von einem unbekannten Mann. Am Telefon gab sich dieser als „Nils Becka“ zu

erkennen und teilte ihr mit, Kriminalbeamter zu sein. Nun folgte die

„schockierende Nachricht“. Ihr Neffe soll angeblich einen schweren

Verkehrsunfall verursacht haben, weshalb eine Kaution hinterlegt werden müsse.

Damit dieser nicht ins Gefängnis kommt, sei ein Betrag von 15.000 Euro

notwendig. Unter dem ausgeübten Druck des Mannes willigte die 91-Jährige ein. In

der Folge hielt der falsche Polizist die Seniorin weiter in dem Gespräch und

vereinbarte mit ihr einen Übergabezeitpunkt für die „Kaution“. Gegen 15:30 Uhr

erschien dann eine unbekannte Frau an der Wohnungstür der 91-Jährigen und gab

sich vor dieser als „Frau Meier“ oder „Frau Müller“ aus. Die Frau mit dem

Allerweltsnamen nahm schließlich 10.000 Euro Bargeld, diversen Goldschmuck,

darunter auch ein goldener Ehering mit Gravur, von der getäuschten Seniorin

entgegen und verließ die Anschrift in unbekannt Richtung.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, circa 160 cm groß, mollige Statur, braune Haare; trug einen blauen

Pullover mit Querstreifen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu der Tat werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 75552499 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Gutleutviertel: Einbruch in Büro

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Nachmittag (24. Mai 2022) hat im

Gutleutviertel ein Einbrecher in einem Büro Beute gemacht. Gegen 15:30 Uhr fiel

einem Mitarbeiter einer in der Speicherstraße ansässigen Firma ein verdächtiger

Mann auf, als dieser mit einem Fahrrad eine Tiefgarage verließ und sich in

unbekannte Richtung entfernte. Offenbar hatte dieser wohl gerade einen Einbruch

in dem mehrstöckigen Gebäude begangen. So konnte von dem Zeugen festgestellt

werden, dass in über die Tiefgarage zugänglichen Büroräumen unter anderem ein

Tablet der Marke „Samsung“, ein silberner Laptop der Marke „HP“, ein

Schlüsselbund, ein Fahrzeugschlüssel, ein Fahrzeugschein, sowie ein „Apple

iPhone“ entwendet wurden.

Der gesuchte Eindringling kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 185

cm groß, dünne Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einer

schwarzen Kappe, einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose; trug einen

schwarzen Rucksack.

Er soll mit einem schwarzen Carbon-Rennrad unterwegs gewesen sein und eine weiße

Einkaufstüte mit aufgedruckten Zitronen mitgeführt haben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier

unter der Rufnummer 069 / 755 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.

Ein Schaf sorgt für Verspätungen

Schlüchtern/Main-Kinzig-Kreis (ots) – Für Verspätungen im Zugverkehr hat am

Dienstagmittag ein freilaufendes Schaf gesorgt. Gegen 12.30 Uhr ging bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass im Bereich des

Bahnhofs Schlüchtern ein Schaf in den Gleisen laufen würde. Aufgrund der Meldung

wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei

suchten gemeinsam mit einer Streife der Polizeistation Schlüchtern den Bereich

ab. Hierbei konnten das Schaf gefunden und zurück auf den nahegelegene

Weidebereich gebracht werden, wo es aus bisher noch unbekannten Umständen

ausgerissen war. Die Gleissperrungen konnten um 12.50 Uhr wieder aufgehoben

werden. Durch den Vorfall kam es letztlich bei insgesamt 27 Zügen zu

Verspätungen.