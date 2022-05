Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Sachbeschädigung an Toilettenhäuschen, Jugendliche flüchten

Am Montag (23. Mai) kam es in der Brunnenallee in Bad Wildungen zu Sachbeschädigungen in einem Toilettenhäuschen. Durch eine Zeugin konnte drei Jugendliche beobachtet werden, die gegen 10.45 Uhr von Tatort wegliefen.

Bei einer anschließenden Überprüfung durch Mitarbeiter der Stadt Bad Wildungen musste festgestellt werden, dass die Unbekannten sowohl in der Herren- als auch in der Damentoilette die Einrichtung beschädigt worden war. Die Täter hatten Seifenspender, Desinfektionsmittelspender und Papiertuchhalter von der Wand gerissen und dabei beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Da die flüchtenden Jugendlichen bisher unbekannt sind und auch nicht näher beschrieben werden konnten, erhofft sich die Polizeistation Bad Wildungen durch die Presseveröffentlichung Hinweise auf die Täter. Hinweis bitte an die Telefonnummer 05621/70900.