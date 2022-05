Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Ortenberg- Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3184 Abschlussmeldung:

Heute Morgen (25.05.2022) kam es gegen 10:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3184 zwischen den Ortsteilen Gelnhaar und Bergheim, bei dem ein Motorradfahrer verstarb.

Ein 43-jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis war mit seinem Dacia Roccer aus Bergheim in Richtung Gelnhaar unterwegs. In entgegengesetzter Richtung war ein Motorradfahrer aus Richtung Gelnhaar kommend in Fahrtrichtung Bergheim unterwegs.

Im Verlauf einer Rechtskurve des Motorradfahrers prallte das Krad mit dem Dacia zusammen.

Der Krad-Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen beauftragt.

Während der Rettungsarbeiten und den Untersuchungen des Sachverständigen blieb die Landstraße zwischen Gelnhaar und Bergheim bis etwa 13:45 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

Bad Nauheim: Vier Autos zerkratzt

Mehrere Autos zerkratzen Unbekannte zwischen Montagabend (23.05.2022), 20:00 Uhr und gestern Nachmittag (24.05.2022) im Bad Nauheimer Stadtgebiet. Insgesamt wurden der Polizei vier Fälle gemeldet. In der Kurstraße machten sich die Vandalen an einem roten Ford und einem schwarzen VW zu schaffen, in dem sie tiefe Kratzer in der Kuga und den Tiguan trieben. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 3.500 Euro. Auf einen grauen Opel Corsa hatten es die Unbekannten in der Frankfurter Straße abgesehen. Der Schaden wird hier mit 500 Euro beziffert. Die Reparatur eines roten VW Tiguan, der in der Kurstraße parkte, wird rund 1.500 Euro kosten. Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung in allen vier Fällen erbittet Hinweise zu den Tätern unter Tel.: (06031) 6010.

Rosbach v. d. Höhe – Ober-Rosbach: 1er BMW zerkratzt

Die gesamte Fahrerseite eines 1-er BMW zerkratzen Unbekannte gestern (24.05.2022) zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr. In diesem Zeitraum stand der blaue BMW auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Florstadt-Nieder-Florstadt: Desinfektionsspender und Feuerlöscher gestohlen

Nachdem Unbekannte insgesamt drei Desinfektionsspender und einen Feuerlöscher aus einer Schule stahlen, ermittelt nun die Polizei. Zwischen 19:00 Uhr am Montag (23.05.2022) und 07:00 Uhr am Dienstag (24.05.2022) drangen die Diebe in das Schulgebäude in der Kirchgasse ein und stahlen die 210 Euro teuren Spender, sowie den 60 Euro teuren Feuerlöscher. Wie die Diebe in das Gebäude gelangten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen im Bereich der Schule aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Desinfektionsspender und des Feuerlöschers geben? Zeugen werden gebeten die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 zu informieren.

Bad Vilbel- Spezialized Mountainbike gestohlen

Ein 17-Jähriger hatte sein Bike gestern Morgen (24.05.2022) gegen 09:30 Uhr im Bereich des Fahrradständers am Georg-Büchner-Gymnasium abgestellt und angekettet. Nach dem Unterricht kehrte er um 15:20 Uhr zurück und konnte sein schwarzes Mountainbike nicht mehr finden. Unbekannte nutzen offenbar den Zeitraum, knackten das Schloss und stahlen das schwarze Spezialized vom Typ Rockhopper. Hinweise zum Verbleib des 750 Euro teuren Bike, sowie der unbekannten Diebe erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Haftbefehle gegen vier mutmaßliche Drogenhändler

Rosbach v. d. Höhe

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge führt die Staatsanwaltschaft Gießen ein Ermittlungsverfahren gegen vier aus dem Wetterau- bzw. dem Vogelsbergkreis stammende Beschuldigte, die sich inzwischen alle in Untersuchungshaft befinden.

Umfangreiche Ermittlungen führten am Montag, den 23. Mai 2022, in Rosbach und Alsfeld zur Festnahme von zwei Brüdern im Alter von 34 und 26 Jahren, sowie einem 37-Jährigen und einem 28-Jährigen. Unterstützung bei den Festnahmen und den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen erhielt die Kriminalpolizei Wetterau von polizeilichen Spezialkräften. Die Beamtinnen und Beamten stellten Bargeld in Höhe von 178.000 Euro sicher, zudem etwa 2,5 Kilogramm Marihuana und 110 Gramm Kokain, außerdem mehrere Mobiltelefone und Tablets, zwei Pkw und diverse Waffen, darunter Schreckschusswaffen und Reizstoffsprühgeräte.

Die Vorführungen der Beschuldigten fanden am gestrigen Tag am Amtsgericht Friedberg und am Amtsgericht Gießen statt. Die zuständigen Ermittlungsrichter erließen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen jeweils Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des Haftgrunds der Fluchtgefahr.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen vor, Telefonnummer 0641/934 3230.

Fahrradcodierungen in der Wetterau (Butzbach, Rosbach, Büdingen, Bad Nauheim und Nidda)

Friedberg (ots)

In den nächsten Wochen bietet die Polizei mehrere Fahrradcodierungen in der Wetterau an. Diese individuelle Kennzeichnung kann auf potentielle Fahrraddiebe von Vorneherein abschreckend wirken und ermöglicht zudem eine rasche Zuordnung, sollte Ihr Bike trotz alledem einmal entwendet werden. So können die Beamtinnen und Beamten das sichergestellte Fahrrad schnell wieder an dessen rechtmäßigen Eigentümer aushändigen.

Erstmals beteiligen sich auch die Schutzfrau vor Ort in Butzbach und der Schutzmann vor Ort in Rosbach an der Aktion und freuen sich, diesen Service anbieten zu können.

Fahrradcodierung in Butzbach:

Wann? Samstag, 11. Juni 2022 von 9 bis 15 Uhr

Wo? Polizeistation Butzbach, Roter Lohweg 29, 35510 Butzbach

Termine? Anmeldungen zu den Terminen sind zwingend erforderlich und können werktags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06033/70434660 erfolgen.

Hinweis: Zusätzlich bieten die Beamtinnen und Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau an diesem Tag das Training in einem Fahrradparcours an. Jung und Alt wird die Möglichkeit geboten, die eigenen Fahrfähigkeiten zu testen und zu optimieren. Besucherinnen und Besucher können sich zudem an einem Infostand rund um das Thema „Pedelec“ beraten lassen. Eine Anmeldung ist hier nicht notwendig.

Fahrradcodierung in Rosbach:

Wann? Mittwoch, 8. Juni 2022 von 9 bis 14 Uhr

Wo? Bei der Freiwilligen Feuerwehr, Bei den Junkergärten 2, 61191 Rosbach

Termine? Unbedingt vorher reservieren unter der Telefonnummer 06031/601 462

Fahrradcodierung in Büdingen

Wann? Mittwoch, 1. Juni und 22. Juni 2022 von 9 bis 17 Uhr

Wo? Polizeistation Büdingen, An der Saline 40, 63654 Büdingen

Termine? Büdingen unter 06042/9648-118 oder -117, in der Zeit zwischen 9 bis 12 Uhr

Fahrradcodierung in Bad Nauheim:

Wann? Montag, 13. Juni 2022 von 9 bis 15 Uhr

Wo? Polizeiposten Bad Nauheim, Hauptstraße 54, 61231 Bad Nauheim

Termine? Unbedingt vorher reservieren unter der Telefonnummer 06031/601-462

Fahrradcodierung in Nidda:

Wann? Donnerstag, 9. Juni 2022 von 14 bis 18 Uhr

Wo? Polizeiposten Nidda, Burgring 31, 63667 Nidda

Termine? Anmeldung unter 06042/9648-183 von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 16 Uhr

Bitte beachten:

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig!

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus.

Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Bitte denken Sie auch an eine Mund- Nasen-Bedeckung.