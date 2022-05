Der Frühling ist die beste Zeit, die Wohnung einmal ordentlich auszumisten und gründlich zu reinigen.

Man nennt es nicht ohne Grund, den Frühjahrsputz. Wann man genau mit dem Frühjahrsputz anfängt, ist egal, denn ein genaues Datum gibt es dafür nicht. Traditionell gelten jedoch die Monate März, April und Mai als perfekt für den Frühjahrsputz. Keiner macht es gerne, jedoch ist das Gefühl, nachdem alles ausgemistet und geputzt wurde, ein schönes Gefühl und man fühlt sich auch viel wohler zuhause. Manchmal kann es schwierig sein, wie oder womit man genau anfangen soll. Mit einer Checkliste, wird der Frühjahrsputz schon viel leichter. Wichtig ist es, strukturiert und organisiert zu sein sowohl wie sorgfältig umgehen.

Der Frühjahrsputz ist die perfekte Gelegenheit, wieder Ordnung in den eigenen vier Wänden zu bekommen. Für einen sorgfältigen Frühjahrsputz soll man sich am besten einen ganzen Tag freinehmen. Natürlich hängt es auch von der Größe der Wohnung ab. Es dauert nicht unbedingt einen ganzen Tag, jedoch ist es immer besser sich mehr Zeit zu nehmen als zu wenig, denn die Arbeit soll sorgfältig gemacht werden.

Wie fängt man mit dem Frühjahrsputz an?

Nachdem Sie ein Tag für den Frühjahrsputz gewählt haben, machen Sie sich eine Checkliste. Diese Checkliste soll die Reihenfolge des Aufräumen, Ausmisten, Putzen und Reinigen beinhalten sowohl auch die Ausrüstung.

Dann geht es ab zur Arbeit.

Aufräumen

Die Wohnung kann nicht gereinigt werden, wenn die Fläche nicht frei ist. Deshalb ist es ratsam, zuerst mit dem Aufräumen zu beginnen, damit man leichter später putzen und reinigen kann. Gehen Sie in alle Zimmer, und stellen sie die verschiedenen Objekte zurück wo sie hingehören und verschaffen Sie sich somit mehr Platz.

Ausmisten

Während Sie ihre Wohnung aufräumen, nutzen Sie die Gelegenheit, gleichzeitig können ein bisschen ausmisten. Fragen Sie sich bei jedem Gegenstand, ob Sie diesen weiterhin behalten sollen. Wir haben nämlich alle Gegenstände sowie verschiedene Kleiderstücke, die wir nicht mehr tragen, jedoch aber behalten.

Überlegen Sie sich, ob Sie dieses Kleidungsstück wirklich brauchen, ob Sie es in dem letzten Jahr getragen haben, ob Sie glauben es in der Zukunft zu tragen, wenn dies nicht der Fall ist, dann raus damit. Sie haben verschiedene Möglichkeiten was Sie mit den Gegenständen machen, die Sie nicht mehr benötigen. Sie können es entweder einem Familienmitglied, oder einem Freund geben oder Sie könnten es auch verkaufen und ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Natürlich kann man die Gegenstände auch zum Recycling hergeben. Nachdem Sie mit dem Aufräumen sowohl mit dem Ausmisten fertig seid, fängt die eigentliche Arbeit an.

Die richtige Ausrüstung beim Putzen

Beim Putzen ist es wichtig, bequeme und luftige Kleidung zu tragen, damit es nicht zu warm wird, und somit Sie angenehm arbeiten könnt. Mann soll auch im Hinterkopf haben, dass die Kleidung wahrscheinlich schmutzig wird.

Es gibt keine genau Ausrüstungsliste die man unbedingt verfolgen muss, jedoch geben es Putzutensilien, die erforderlich sind für eine gründliche Reinigung.

Hierbei gehören die folgenden Utensilien:

● Staubsauger, Fenstersauger

● Wischmop und Eimer

● Staubtücher, Putzlappen

● Glasreiniger, Teppichreiniger, Rohrreiniger

● Waschmittel

● Scheuermilch

● Entkalker

● Gummihandschuhe

● Backofenspray

● Desinfektionsmittel, Mehrzweckreiniger

● Müllbeutel

Natürlich gibt es viele andere Putzutensilien, die nutzbar sind, jedoch kann man eine Grundreinigung mit diesen Produkten gut hinbekommen. Natürlich kosten diese Utensilien, jedoch lohnt es sich in Qualitätsprodukte zu investieren. Wenn Sie nicht die finanzielle Mittel haben, sich diese Produkte zu leisten, können Sie immer auf ein Minikredit zurückgreifen.

Die Grundreinigung

Wie oder wo genau Sie mit der Reinigung anfangen, ist Ihnen überlassen. Wichtig ist nur, systematisch umzugehen. Unser Ratschlag ist, nach dem Aufräumen und Ausmisten, mit dem Fensterputzen anzufangen. Dies ist besonders wichtig, da im Frühling die Sonne anfängt zu scheinen, und dann ist es wichtig dass die Fenster in ihrer Wohnung schön sauber sind. Wenn Sie Gardinen haben, können Sie diese gleichzeitig auch waschen.

Anschließend geht es ans Staubwischen. Dies ist wahrscheinlich die am herausforderndsten Aufgabe beim Putzen, da sich Staub überall ansammelt wie zB in Bücherregale, Schrankregale, Lampen, Tische usw. Staub sammelt sich generell auf alle Oberflächen und es ist wichtig den Staub wegzuputzen.

Im Anschluss, geht es an den Boden. Beginnen Sie alles einmal ordentlich zu staubsaugen. Wenn Boden sowohl wie Teppich gestaubsaugt sind, benutzen Sie den Wischmopp und waschen Sie gründlich den Boden. Dieser Vorgang sollten Sie in alle Zimmer machen, und somit haben Sie am Ende des Tages, eine ordentliche und reinige Wohnung und der Frühjahrsputz des Jahres ist erledigt.