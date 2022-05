Speyer (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Dienstag 24.05.2022 um 21:40 Uhr in einer Gaststätte in der Gutenbergstraße. Ein 47-Jähriger suchte trotz bestehenden Hausverbots die Gaststätte auf, um seine dort arbeitende 48-jährige Ex-Freundin nach einem Streit zu Ohrfeigen. Der 56-jährige Lokalbesitzer mischte sich ein.

Im Beisein einer Polizeistreife kam der 56-jährige Besitzer der Lokalität hinzu und wollte auf den 47-Jährigen losgehen. Nachdem dies von der Streife verhindert werden konnte, indem der 47-Jährige nach draußen verbracht wurde, ließ sich der Gaststättenbesitzer jedoch nicht davon bringen, erneut die Konfrontation zu suchen.

Eine folgende Rangelei, bei der sich die Männer gegenseitig an den Ohren zogen, konnte nur mit erhöhtem Aufwand beendet werden.

Alle Beteiligten blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die beiden Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.