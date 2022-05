Frankenthal (ots) – Am Dienstag 24.05.2022 gegen 14:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Seidelstraße durch einen unbekannten jungen Mann zu einer sexuellen Belästigung eines 8-jährigen Mädchens. Die 8-Jährige wehrte sich und konnte fliehen. Trotz sofortiger intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca.16-17 Jahre alt, schlanke Statur,kurze braune Haare. Er trug einen hellgrauen Jogginganzug, eine graue Basecap sowie eine OP-Maske.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in der Nachbarschaft vor.

Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

In der Broschüre “Missbrauch verhindern” unter https://s.rlp.de/H99vT bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.