Zwei Mädchen sexuell belästigt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 23.05.2022, gegen 19:30 Uhr, gingen ein 13- und ein 16-jähriges Mädchen zu Fuß auf der Bruchwiesenstraße. Als sie an einer Sitzbank vorbei kamen konnten sie den darauf sitzenden Mann beobachten, wie er offensichtlich mit seiner Hand an seinem Glied in der Hose manipulierte. Beide Mädchen flüchteten umgehend nach Hause.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 20-30 Jahre alt, blau-weiß gestreiftes T-Shirt, kurze graue Hose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Erst Auto beschädigt dann Mann geschlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 23.05.-24.05.2022 beobachtete ein 60-Jähriger in der Seydlitzstraße gegen 01:00 Uhr wie ein unbekannter Täter im Vorbeigehen an einem parkenden Auto den Außenspiegel abschlug. Der Augenzeuge sprach den Unbekannten an und wurde daraufhin umgehend von diesem angegriffen. Der 60-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt und 175-180 cm groß. Er trug ein dunkles T-Shirt mit heller Aufschrift und hatte ein Fahrrad dabei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Corona-Teststation

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte drangen in der Nacht von Sonntag 22.05.2022 um 23:00 Uhr, auf Montag 23.05.2022 um 06:15 Uhr, in eine Corona-Teststation am Carl-Wurster-Platz ein. Aus der Teststation entwendeten die Täter ein Starkstromkabel und eine Kamera.

Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zur Tat oder dem Täter/den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit angefahrenem Hund – Autofahrer gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag 23.05.2022 gegen 15:00 Uhr, ging eine 34-jährige Ludwigshafenerin mit ihrem Hund nahe der Mannheimer Straße spazieren. Dabei riss sich ihr Hund unvermittelt von der Leine, lief auf die Fahrbahn in der Mannheimer Straße und wurde dort von einem Auto erfasst. Der Autofahrer stieg noch aus und erhob die Daten der Hundehalterin.

Diese war nach eigenen Angaben jedoch auf Grund ihres verletzten Hundes zu geschockt, um selbst die Daten des Autofahrers zu erheben. Bei Eintreffen der Beamten, war der Autofahrer bereits nicht mehr vor Ort.

Er wird durch Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, graue “Igelfrisur”, Schnurrbart, 1,70 m-1,80 m groß, dünne Statur, hinkender Gang, fuhr einen grauen Skoda.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Einbruch in Gartenparzellen

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag 22.05.2022 um ca. 10 Uhr bis Dienstag dem 23.05.2022 um ca. 8:30 Uhr, drangen Unbekannte in 2 Gartenparzellen in der Straße “An der Radrennbahn” ein. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lediglich ein Schlüssel. Die Täter beschädigten beim Einbruch jedoch die Türen und Fenster eines Gartenhäuschens. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Können sie Angaben zu der Tat machen? Ist ihnen eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Tatorts aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 23.05.2022 gegen 16:30 Uhr, fuhr ein Fahrradfahrer auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung BASF. Im Kurvenbereich stürzte er vermutlich aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit. Hierdurch wurde er leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.