Bombendrohung entpuppt sich als „schlechter Scherz“

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Bombendrohung musste am Dienstagvormittag das

Justizzentrum geräumt werden. Die Warnung war außerhalb der Geschäftszeiten am

Montagabend per Fax bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern eingegangen. Am

Dienstagmorgen wurde die Mitteilung festgestellt und die Polizei informiert.

Die notwendigen Maßnahmen standen schnell fest: Sperrung der Bahnhofstraße,

Evakuierung des Gebäudes und Durchsuchung mit Sprengstoffspürhunden.

Nachdem bis zum Mittag alle Räume durchsucht und keine verdächtigen Gegenstände

gefunden wurden, konnte das Gebäude um 12 Uhr wieder freigegeben und die

Sperrung aufgehoben werden.

Die Ermittlungen nach dem Absender des Droh-Faxes laufen. Die Kripo ermittelt

wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Laut

Strafgesetzbuch können Verantwortliche hierfür mit einer Geldstrafe oder einer

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden. Zudem wird in solchen Fällen

in der Regel auch immer geprüft, ob dem Verantwortlichen die Kosten des

Einsatzes in Rechnung gestellt werden. |cri

36-Jähriger fällt mehrfach unangenehm auf

Kaiserslautern (ots) – Weil er ein Hausverbot und einen Platzverweis nicht

beachtete, hat die Polizei am Montag einen 36-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Der Mann fiel im Foyer des Rathauses unangenehm auf. Mehrfachen Aufforderungen,

das Gebäude zu verlassen, und einem Hausverbot kam er nicht nach. Erst als

Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen und einen Platzverweis aussprachen,

verließ der Mann widerwillig das Verwaltungsgebäude. Es dauerte allerdings nicht

lange, bis der 36-Jährige das Rathaus erneut aufsuchte und dort aggressiv

auftrat. Polizeikräfte nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Richter ordnete die

Maßnahme bis zum Dienstagmorgen an. Gegen den 36-Jährigen wird jetzt wegen des

Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt.

Schon über den Tag hinweg hatte der Mann die Polizei auf Trab gehalten. Am

Vormittag schlug er bei der Polizei Alarm, weil sich angeblich eine Person in

einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Königstraße unbefugt aufhielt.

Wie sich herausstellte, war es vermutlich der 36-Jährige selbst, der dort

unberechtigt weilte. Im Stadtgebiet fiel er auf, weil der Verdacht bestand, dass

der 36-Jährige ohne Führerschein einen Lieferwagen steuerte. Zeugen gaben der

Polizei einen Hinweis auf den 36-Jährigen. Zudem handelte sich der Mann wegen

seines Auftretens in einem Hotel in der Innenstadt ein weiteres Hausverbot und

einen Platzverweis ein. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

|erf

Wer hat die Schuhdiebe gesehen?

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Montag haben Diebe aus dem Treppenhaus

eines Mehrfamilienhauses in der Steinstraße Schuhe gestohlen. Wie die Täter in

das Haus gelangten steht aktuell nicht fest, möglicherweise stand die Haustür

offen. Die Unbekannten stahlen zwei Paar Schuhe der Marke Nike. Ihr Wert wird

zusammen auf mindestens 300 Euro geschätzt. Mit ihrer Beute gaben die Diebe

Fersengeld. Ob sie dabei die Schuhe in den Größen 39 und 45 an den Füßen trugen

ist nicht geklärt. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

44-Jähriger handelt sich mehrere Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Anzeigen hat sich ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Montagmittag eingehandelt, eine dritte könnte hinzukommen. Der

44-Jährige war einer Streife kurz nach halb 1 mit einem E-Scooter in der Mainzer

Straße aufgefallen. Die Beamten stoppten den Mann auf dem Parkplatz eines

Schnellimbisses und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei räumte der 44-Jährige

ein, dass er zuletzt vor zwei Tagen Amphetamin konsumiert habe.

Als ihm daraufhin die Konsequenzen erläutert wurden, zeigte sich der Mann sofort

aufbrausend und baute sich in der Folge auch mehrmals in drohender Haltung vor

den Einsatzkräften auf. Auf die Aufforderung, seine Taschen zu leeren, warf er

seinen Umhängebeutel nach einer Beamtin. Wegen seines aggressiven Verhaltens

wurden dem 44-Jährigen Handfesseln angelegt, woraufhin er anfing, verbale

Drohungen auszustoßen.

Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen

wurde. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Auf den 44-Jährigen kommt jetzt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens

unter Drogeneinfluss sowie eine Strafanzeige wegen Bedrohung zu. Je nach

Ergebnis der Blutprobe muss er mit einer weiteren Anzeige wegen Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz rechnen. |cri

54-Jährige sucht Streit

Kaiserslautern (ots) – Zwischen einer 54-Jährigen und mehreren Fahrgästen ist es

am Montagnachmittag in einem Bus am Guimarães-Platz zum Streit gekommen. Die

alkoholisierte Frau wurde deshalb aus dem Bus verwiesen. An der Haltestelle ging

die Auseinandersetzung dann jedoch weiter und es kam zum Gerangel zwischen der

54-Jährigen und einer jüngeren Frau. Eine 43-Jährige wollte die beiden trennen.

Sie wurde daraufhin von der 54-Jährigen verbal attackiert und beleidigt. Zeugen

alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die Streitsuchende bis zur

Ausnüchterung in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 2,75 Promille. Ein Richter

ordnete die Maßnahme bis Dienstagmorgen an. Die 54-Jährige muss mit einer

Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung rechnen. |erf

Übermut führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) – Sein Übermut ist einem jungen Mann am Montagmorgen zum

Verhängnis geworden – durch sein Verhalten verursachte er einen Unfall und zog

sich dabei selbst Verletzungen zu.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen versuchte der 26-Jährige in der Pariser

Straße auf ein vorbeifahrendes Müllauto aufspringen. Das Fahrzeug war aufgrund

des hohen Verkehrsaufkommens gegen 8.30 Uhr in Schrittgeschwindigkeit unterwegs.

Beim Versuch, sich an der Vorrichtung festzuhalten, die normalerweise zum

Anheben und Leeren der Mülltonnen dient, stürzte der „Passagier“ nach nur

wenigen Metern zu Boden. Der 26-Jährige zog sich Schürfwunden an der Stirn sowie

an einer Hand zu. Die Wunden wurden vom Rettungsdienst versorgt. |cri

Werkzeuge aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Drei Werkzeugkoffer und eine Schlagbohrmaschine haben

Unbekannte aus einem Keller in der Kurt-Schumacher-Straße gestohlen. Die Diebe

drangen vermutlich zwischen Freitagabend und Montagmittag in den Kellerraum ein.

Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen

des Einbruchs aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges

wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Zu schnell: Auto überschlägt sich

Kaiserslautern (ots) – Auf der Landstraße nach Stelzenberg hat sich am

Montagmorgen im Bereich Rote Hohl ein Auto überschlagen. In einer Kurve verlor

die 22-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen. Sie fuhr auf der

regennassen Straße stadteinwärts. Ihr Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und

überschlug sich. Der Wagen blieb in der Böschung auf einer Seite liegen. Die

Polizei geht davon aus, dass die Frau zu schnell unterwegs war. Vorsorglich

wurde die 21-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein

Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung ihres Autos. |erf

Betrügerische Gewinnversprechen

Kaiserslautern (ots) – Zum Glück durchschaut hat eine Frau aus dem Stadtgebiet

einen betrügerischen Anruf, der am Montagabend bei ihr einging. Wie die

73-Jährige der Polizei meldete, klingelte gegen 19 Uhr ihr Telefon. Es meldete

sich ein unbekannter Mann und teilte ihr mit, dass sie eine fünfstellige

Euro-Summe gewonnen habe.

Der Anrufer erkundigte sich nach den Bankdaten der Seniorin – angeblich, damit

man ihr die Gewinnsumme überweisen könne. Außerdem kündigte er für den nächsten

Tag den Besuch eines Notars an, der vorbeikomme, um alles Weitere mit der

Gewinnerin zu klären. Zum Schluss forderte der Unbekannte die 73-Jährige auf,

vor der Auszahlung des Gewinns Bearbeitungsgebühren in Höhe von 900 Euro zu

überweisen. Die Seniorin ging nicht auf die Forderung ein, sondern beendete das

Gespräch. Die Ermittlungen nach dem Anrufer laufen. |cri