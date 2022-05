Karlsruhe – „Schockanrufer“ fordern 40.000 Euro „Kaution“ – Geldabholer bei Übergabe festgenommen und in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein 19-jähriger Geldabholer konnte am Freitag gegen 14:30 Uhr von Beamten der

Kriminalpolizei Karlsruhe bei der Übergabe von 40.000 Euro nach vorangegangenem

„Schockanruf“ in der Werderstraße vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gaukelten Betrüger einer 82-jährigen Frau am

Telefon vor, dass die Enkelin der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht

habe. Lediglich durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Euro könne

eine Haftstrafe der Enkelin abgewendet werden. Die ältere Dame sprach in der

Folge telefonisch mit vermeintlichen Polizeibeamten und Staatsanwälten.

Letztlich einigten sich die Betrüger mit der 82-Jährigen auf eine Kautionshöhe

von 40.000 Euro. Die ältere Dame begab sich sodann – in dem Glauben, ihre

Enkelin nur hierdurch vor der drohenden Haft bewahren zu können – wie von den

Anrufern gefordert auf die Straße und übergab das Bargeld an den 19-jährigen

Beschuldigten.

Kriminalbeamte konnten den Geldabholer kurz danach vorläufig festnehmen und die

40.000 Euro sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde am Samstag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl

erließ. Das für Betrugsdelikte zuständige Dezernat der Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe möchten aus aktuellem

Anlass erneut ganz allgemein auf die Betrugsmaschen „Enkeltrick“ und „falscher

Polizeibeamter“ hinweisen. In jüngster Zeit ist es im Stadt- und Landkreis

Karlsruhe wieder vermehrt zu entsprechenden Anrufen bei überwiegend älteren

Bürgerinnen und Bürgern gekommen. Hierbei ist Folgendes zu beachten:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie bei der

Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder

Wertgegenständen.

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie bei der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen

Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern

landen.

Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse.

finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie

vertrauen.

vertrauen. Vergewissern Sie sich, ob der oder die Anrufer/in tatsächlich

eine verwandte Person ist. Legen Sie auf und rufen Sie

anschließend den angeblichen Verwandten selbst unter seiner

bekannten Telefonnummer zurück.

Karlsruhe – Autofahrerin missachtet rote Ampel und fährt Fußgänger an

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 09:35 Uhr fuhr eine 71-jährige Autofahrerin

einen 77-jährigen Fußgänger an. Der Fußgänger stürzte hierbei und zog sich

schwere Verletzungen zu.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge überquerte der Fußgänger bei grüner Ampel die

Kreuzung Amalienstraße / Waldstraße. Die Autofahrerin befuhr geradeaus die

Amalienstraße in Richtung Karlstraße und missachtete offenbar die für sie

gültige rote Ampel auf Höhe der Waldstraße. Infolgedessen kam es zur Kollision.

An dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

Karlsruhe – Polizei warnt vor verdächtigem Anbieter von Billighonig bei Hautürgeschäften und sucht mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz kontrollierte am

Montagnachmittag im Bereich der Karlsruher Marktplatzes einen verdächtigen

58-Jährigen, der in der Nord- und Nordweststadt offenbar an Haustüren klingelte

und Billighonig anbot. Der Mann steht unter Verdacht, sich mit dieser Masche

Zugang in Wohnungen zu erschleichen, um an die Wertsachen der Wohnungsinhaber zu

gelangen.

Der Verdächtige ist scheinbar 60 Jahre alt, schlank, etwa 190 cm groß mit

auffallend länglichem Gesicht und trägt grau-blondes Haar.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe warnt vor diesem Hintergrund und bittet um

besondere Vorsicht bei solchen Angeboten. Wer in dem geschilderten Zusammenhang

betroffen war, möglicherweise im Zuge eines Honigkaufes gar bestohlen wurde und

noch keine Anzeige erstattet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 zu melden.

Linkenheim-Hochstetten – Auto kollidiert mit Gegenverkehr – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine Frau hat am Montagnachmittag in Linkenheim-Hochstetten

„Am Wall“ offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist mit einem

Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen.

Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet eine 41-jährige Frau gegen 16.45 Uhr

mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Auto eines

41-jährigen Mannes zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand

verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/967180 mit dem

Polizeirevier Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Stadt und Polizei in der Karlsruher Fußgängerzone – Regeln schaffen Sicherheit

Karlsruhe (ots) – Der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe und die

Verkehrspolizei führten am Montag zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr zum dritten

Mal eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle repressiver als auch präventiver Art

zum Thema verbotswidrige Benutzung der Kaiserstraße in Karlsruhe durch

Radfahrende und Kraftfahrzeugführerinnen und -führer durch.

Die Nutzung der Kaiserstraße ist Radfahrenden lediglich zwischen 20.00 Uhr und

10.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ganztags und nur in

Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Dem Lieferverkehr ist die Nutzung an Werktagen

zwischen 8.00 Uhr und 11.00 Uhr oder mit einer entsprechenden

Ausnahmegenehmigung auch nur in Schrittgeschwindigkeit gestattet.

Die Schwerpunktkontrollen resultierten aus der Häufung der Beschwerden von

Fußgängern. Sie beklagten in der Hauptsache rücksichtslose Radlerinnen und

Radler beziehungsweise Lieferdienste in der Kaiserstraße. Die erneute Kontrolle

hatte das Ziel, auf die Verstöße aufmerksam zu machen aber auch in

verkehrserzieherischen Gesprächen für die Notwendigkeit der Einhaltung von

Regeln zu sensibilisieren. Denn dies ist der Grundstock, um Unfälle zu

vermeiden.

Hierzu wurden gemeinsame Kontrollstellen des kommunalen Ordnungsdienstes und der

Verkehrspolizeiinspektion Höhe der Kronenstraße und Herrenstraße eingerichtet.

Ferner führte die Verkehrspolizei unter Einsatz von Pedelecs mobile Kontrollen

durch. Außerdem klärte das Referat der Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe mit ihrem Info-Anhänger rund 135 Bürgerinnen und Bürger in Gesprächen

auf.

Im Rahmen der Kontrollaktion erfolgte um 12 Uhr eine Pressekonferenz, zu der

Bürgermeister Dr. Käuflein sowie der Leiter des Ordnungsamts Maximilian Lipp und

der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Martin Plate die Presse eingeladen

hatten.

Insgesamt wurden 76 Fahrrad- und vier Pedelecfahrende nach Verstößen

kontrolliert. Manche verstießen gleich gegen mehrere Vorschriften, sodass es am

Ende 82 Verstöße zu ahnden galt. Bei einem Pedelec wurden verbotene technische

Manipulationen festgestellt. Dies hat eine Anzeige wegen Fahrens ohne gültigen

Führerschein zur Folge und stellt zudem einen Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz dar.

Bei den Maßnahmen wurden ferner 14 Kraftfahrzeugfahrerinnen und -fahrer

kontrolliert. Zwölf davon waren verbotswidrig in der Fußgängerzone unterwegs und

zwei begingen Halt- beziehungsweise Parkverstöße auf Radwegen.

Der kommunale Ordnungsdienst war mit insgesamt sieben Kräften und die Polizei

Karlsruhe mit zwölf Beamten im Einsatz.

Karlsruhe – Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Stadt und Polizei in der Karlsruher Fußgängerkontrolle – Regeln schaffen Sicherheit

Karlsruhe (ots) – Der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe und die

Verkehrspolizei führten am Montag zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr zum dritten

Mal eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle repressiver als auch präventiver Art

zum Thema verbotswidrige Benutzung der Kaiserstraße in Karlsruhe durch

Radfahrende und Kraftfahrzeugführer/innen durch.

Die Nutzung der Kaiserstraße ist Radfahrenden lediglich zwischen 20.00 Uhr und

10.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Dem

Lieferverkehr ist es zwischen 8.00 Uhr und 11.00 Uhr oder einer entsprechenden

Ausnahmegenehmigung gestattet.

Die Schwerpunktkontrollen resultierten aus der Häufung der Beschwerden von

Fußgängern bezüglich rücksichtsloser Radler/innen bzw. Lieferdienstfahrenden in

der Kaiserstraße und hatten das Ziel auf die Verstöße aufmerksam zu machen aber

auch in verkehrserzieherischen Gesprächen für die Notwendigkeit der Einhaltung

von Regeln zu sensibilisieren, die der Grundstock sind, um Unfälle zu vermeiden.

Hierzu wurden gemeinsame Kontrollstellen des kommunalen Ordnungsdienstes und der

Verkehrspolizeiinspektion Höhe der Kronenstraße und Herrenstraße eingerichtet.

Ferner führte die Verkehrspolizei unter dem Einsatz von Pedelecs mobile

Kontrollen durch. Außerdem klärte das Referat der Prävention des

Polizeipräsidiums Karlsruhe mit ihrem Info-Anhänger 135 Bürger in Gesprächen

auf.

Im Rahmen der Kontrollaktion erfolgte um 12 Uhr eine Pressekonferenz bei der der

Bürgermeister Dr. Käuflein sowie der Leiter des Ordnungsamts Maximilian Lipp und

der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Martin Plate der eingeladenen Presse zu

dem Thema Rede und Antwort standen.

Insgesamt wurden 76 Fahrrad- und vier Pedelecfahrende nach begangenen Verstößen

kontrolliert. Dabei stellten die Ordnungshüter 82 Verstöße fest. Diese befuhren

78 Mal verbotswidrig die Fußgängerzone beziehungsweise den Radweg. Bei einem

Pedelec wurden verbotene technische Manipulationen festgestellt. Dies hat eine

Anzeige wegen Fahren ohne gültigen Führerscheins zur Folge und stellt einen

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz dar. Zu guter Letzt wurde ein

Radler wegen Ablenkung angezeigt.

Bei den Maßnahmen wurden ferner 14 Kraftfahrzeugfahrer/innen kontrolliert. Zwölf

befuhren die Fußgängerzone verbotswidrig und zwei begingen Halt- beziehungsweise

Parkverstöße auf Radwegen.

Der kommunale Ordnungsdienst war mit insgesamt sieben Kräften und die Polizei

Karlsruhe mit 12 Beamten im Einsatz.