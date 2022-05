Zwei Männer im Alter von 22 Jahren und ein Mann im Alter von 29 Jahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Mannheim-Jungbusch (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Drei Männer im Alter von 22 und 29 Jahren stehen im dringenden Verdacht, am

Samstag, den 08.05.2022 gegen 02:40 Uhr in einer Gaststätte in I 7 gemeinsam

einen 23 Jahre alten Mann körperlich angegriffen und mit mindestens fünf

Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben.

Eine Notoperation in einer Mannheimer Klinik rettete dem Opfer das Leben. Der

Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, gerieten das spätere Opfer und die

beiden 22 Jahre alten Tatverdächtigen in der Gaststätte aus nichtigen Gründen in

Streit. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung sollen die Männer noch

im Gastraum und anschließend auf der Straße, in Höhe I 7 / Luisenring

ausgetragen haben. Hierbei soll der 29 Jahre alte Mittäter den Männern aus dem

Lokal gefolgt sein und den bereits verletzten 23-Jährigen mit einem mitgeführten

Messer angegriffen und so lebensgefährlich verletzt haben. Erst durch das

Eingreifen von Passanten sollen die drei Männer von ihrem Opfer abgelassen haben

und gemeinsam in Richtung H 6 flüchtig gegangen sein.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen identifiziert werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden daraufhin beim Amtsgericht Mannheim

Haftbefehle gegen die drei Männer erwirkt.

Am Montagnachmittag, den 23.05.2022 konnten die beiden 22 Jahre alten Männer und

deren 29 Jahre alter Mittäter in Stuttgart, Brühl und Ludwigshafen lokalisiert

und durch Fahndungskräfte der Polizei widerstandslos festgenommen werden.

Die drei Beschuldigten wurden daraufhin am Dienstag, den 24.05.2022 dem Haft-

und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser sah die

Haftgründe der Flucht- und Verdunkelungsgefahr bei allen drei Beschuldigten als

erfüllt an. Er setzte die Haftbefehle in Vollzug. Im Anschluss wurden die Männer

in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim dauern an.

Waibstadt: Holztisch im Waldkindergarten gestohlen – wer weiß was?

Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag

wurde vom Gelände des Waldkindergartens in der Adersbacher Straße ein Holztisch

entwendet. Obwohl der Tisch mit einem Wert von lediglich wenigen Hundert Euro zu

beziffern ist, stellt er für die Kindergruppen im Waldkindergarten eine

besondere Bedeutung dar. Auf ihm wird nicht nur gegessen, sondern auch gespielt,

gemalt und gebastelt. Somit ist die Funktion des Kindergartens in besonderer

Weise beeinträchtigt. Zeugen, die Hinweise über den Verbleib des Tisches geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807

oder dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

BAB 61 / Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: 44-Jähriger wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

BAB 61 / Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am frühen Montagmittag wurden ein 38-jähriger Hyundai-Fahrer und sein

44-jähriger Beifahrer durch eine Streife der Autobahnpolizei auf einem Parkplatz

der BAB 61, unmittelbar vor dem Autobahndreieck Hockenheim einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamtinnen und Beamten stellten während der

Kontrolle des Fahrzeuges und der Insassen zwei Tüten mit darin befindlichem

Kokain von insgesamt über 300 Gramm fest. Diese waren im Fußraum des Beifahrers

sowie dessen Umhängetasche verstaut. Das Kokain konnte eindeutig dem 44-jährigen

Beifahrer zugeordnet werden. Zudem hatte dieser noch eine kleine Menge Marihuana

und Haschisch in seiner Hosentasche.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragte gegen ihn beim zuständigen

Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl wegen Verdachts des Handels mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Dieses sah Flucht- und

Verdunkelungsgefahr als gegeben an und setzten den Haftbefehl in Vollzug. Der

Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Rauschgiftdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Drei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet mit insgesamt 9.000 Euro Schaden festgestellt. Polizei fahndet nach Unfallverursachern

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Montag mussten gleich

drei Geschädigte im Stadtgebiet Schwetzingen feststellen, dass bislang

unbekannte Unfallverursacher ihre zum Parken abgestellte Fahrzeuge beschädigt

hatten und sich anschließend ohne ihren Feststellungspflichten als

Unfallbeteiligte nachgekommen zu sein von der Unfallstelle entfernten.

Bereits am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 12 Uhr hatte eine Fahrerin eines Opel

Crossland ihr Auto in der Straße „Schälzigweg“ geparkt. Als sie am vergangenen

Montag, 9:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ein unbekanntes

Fahrzeug ihr Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt hatte.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 EUR

Am Montag, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr hatte ein Fahrer eines Peugeot Kombi

sein Auto in der Helmholtzstraße rechts am Fahrbahnrand geparkt. Ebenfalls beim

Ein- oder Ausparkten beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer den

geparkten Pkw.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 EUR.

Ein Autofahrer hatte am Montag, zwischen 9:30 und 10:20 Uhr seinen Pkw Mazda in

der Bodelschwinghstraße auf dem Parkplatz des GRN Krankenhaus geparkt.

Vermutlich beschädigten ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer beim Ein- oder

Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 EUR.

Sankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Gartenhütte; Innenraum brennt völlig aus; Feuerwehr löscht den Brand

Sankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr

geriet im Felchenweg eine frei stehende Gartenhütte aus bislang unbekannter

Ursache in Brand.

Ein Großteil des Innenraums verbrannten hierbei. Die Flammen griffen

glücklicherweise kaum auf die Außenseite der Hütte über. Dennoch entstand

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Die Feuerwehr Sankt Leon-Rot rückte an und löschte den Brand.

Die Brandursache konnte bislang nicht festgestellt werden und polizeilichen

Ermittlungen sind noch im Gange.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Frau, Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am vergangenen Sonntag, gegen 18:30

Uhr fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Pkw VW Passat auf der Birkenauer Talstraße

in Fahrtrichtung Birkenau. Auf Höhe der Stadthalle ordnete sich der Fahrer links

in Richtung Parkplatz „Stadthalle“ ein.

Ein entgegenkommender bislang unbekannter Pkw-Fahrer hielt an, um dem

Passat-Fahrer ein Einfahren den Parkplatz zu ermöglichen.

Während des Abbiegevorgangs, fuhr ein 26-jähriger Ford-Fahrer, der ebenfalls aus

Richtung Birkenau kam, rechts an dem wartenden Pkw vorbei und stieß mit dem

Linksabbieger zusammen.

Der Fahrer des wartenden Pkw ist nach dem Unfall weitergefahren ohne seine

Personaldaten anzugeben. Die Polizei bittet, dass er sich mit der Polizei in

Verbindung setzt.

Der Passat wurde vorne rechts und der Ford vorne links beschädigt. Insgesamt

entstand Sachschaden von 2.000 Euro.

Die 57-jährige Beifahrerin des Passats wurde leicht verletzt und wollte

selbstständig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Im Zusammenhang mit dem Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen in beide

Fahrrichtungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der

Telefonnummer 06201.10030 in Verbindung zu setzen.

Reilingen / BAB 6: Sieben Frauen und Männer mit falschen Ausweisen kontrolliert

Reilingen / BAB 6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der Fahndungsdienst der

Autobahnpolizei Walldorf gingen am Montagnachmittag auf der A 6 bei Reilingen

insgesamt sieben Personen ins Netz, die sich unerlaubt im Bundesgebiet

aufhielten, unerlaubt einer Erwerbstägigkeit nachgingen und sich zudem mit

gefälschten Ausweispapieren auswiesen. Den Polizeibeamten fiel das Fahrzeug

eines Personaldienstleistungs-Unternehmens, das mit mehreren Personen besetzt

war, auf der A6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz

Walldorf auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurden die sieben Mitfahrer, die

allesamt Arbeitskleidung trugen, überprüft. Sie wiesen sich zunächst mit

rumänischen Ausweisen aus. Bei intensiver Überprüfung der Ausweise konnten

eindeutige Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Weitere Überprüfungen

ergaben, dass es sich bei den Personen tatsächlich um Staatsbürger der Republik

Moldau handelte. Diese benötigen für die Arbeitsaufnahme in Deutschland eine

Arbeitserlaubnis. Eine solche konnte jedoch keiner der Sieben vorweisen.

Gegen die Männer wird nun wegen unerlaubten Aufenthalt, unerlaubter

Arbeitsaufnahme sowie wegen Urkundenfälschung und Verschaffen von falschen

amtlichen Ausweisen ermittelt.

Wiesloch: Zwei Fahrraddiebe vorläufig festgenommen, drei Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Bereits am späten Donnerstagabend (19.

Mai) wurden zwei Fahrraddiebe im Alter von 15 und 19 Jahren unweit des Tatortes

vorläufig festgenommen. Drei Fahrräder wurden sichergestellt. Aufmerksame Zeugen

hatten kurz nach 22 Uhr mehrere Personen an den Fahrrädern am Fahrradständer in

der Staatsbahnhofstraße zu schaffen machten. Zwei der Tatverdächtigen konnten

noch an Ort und Stelle festgenommen werden, den anderen gelang die Flucht. Die

beiden Tatverdächtigen wurde eine Astschere sichergestellt, mit der sie offenbar

die Fahrradschlösser durchschnitten. Nach ihren erkennungsdienstlichen

Behandlungen wurde das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen

dauern an. Die Eigentümer der drei Fahrräder,

KTM Veneto Cross weiß Merida Yankees rot Wheeler Mountain-Pro Line, schwarz-lila

sind noch nicht ermittelt.

Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu

melden.

Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Täter bei Autoaufbruch beobachtet – Weitere Zeugen gesucht!

Neulußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde ein

Anwohner der Carl-Benz-Straße auf Geräusche vor seinem Haus aufmerksam, worauf

er gegen 4.30 Uhr aus dem Fenster schaute. Dabei beobachtete er zwei Männer, die

sich gerade an seinem Pkw zu schaffen machten. Einer der Unbekannten saß dabei

auf dem Fahrersitz des aufgebrochenen BMW. Als die beiden den Zeugen bemerkten,

ergriffen diese sofort die Flucht und fuhren anschließend mit einem weißen

Kleinwagen in Richtung Birkenallee. Trotz der sofortigen Alarmierung des

Polizeireviers Hockenheim und der eingeleiteten Fahndung gelang den Tätern die

Flucht.

Offenbar hatten die beiden Täter es auf die fest eingebaute Elektronik des BMW

abgesehen. Dafür schnitten sie ein Loch in die Tür des PKW um diesen zu

entriegeln und anschließend den Tacho auszubauen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die

Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben können.

Diese werden gebeten sich unter 0621 174-4444 zu melden.

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: 36-Jähriger wegen versuchten Privatwohnungseinbruchdiebstahls in Untersuchungshaft.Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizeipräsidiums Mannheim

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

ein Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann erlassen. Diesem wird versuchter

Privatwohnungseinbruchdiebstahl und Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Der Mann soll am 18.05.2022, gegen 21:45 Uhr in Reilingen bei einem Anwesen

zunächst an mehrere Wohnungstüren geklopft haben, um zu überprüfen, ob die

Bewohner jeweils zu Hause waren. Als sich nach dem Klopfen an die Wohnungstür

eines 67-jährigen Mannes zunächst niemand meldete, soll der Tatverdächtige

versucht haben, mit einem Schraubendreher die Überwachungskamera vor der Wohnung

zu manipulieren. Der Wohnungsinhaber machte dann doch auf sich aufmerksam und

der Tatverdächtige ließ von der Kamera ab.

Anschließend soll er sich in dem Anwesen zu der Wohnung eines weiteren

41-jährigen Geschädigten begeben haben. Da dieser schlief und auf das Klopfen

nicht reagierte, nahm der 36-Jährige wiederum seinen Schraubendreher und

zerstörte die Überwachungskamera. Beim Versuch, die Wohnungstür aufzuhebeln,

erwachte der 41-Jährige in der Wohnung und begab sich mit seiner

Tierabwehrpistole zur Wohnungstür. Er riss sie von innen auf und entdeckte den

36-Jährigen. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung sprühte der Geschädigte

dem Tatverdächtigen dann mit der Tierabwehrpistole in das Gesicht. Der

36-jährige Tatverdächtige wurde hierbei im Gesicht getroffen und ergriff die

Flucht.

Der gambische Tatverdächtige wurde beim Haft- und Ermittlungsrichter des

Amtsgerichts Mannheim vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls wegen

Fluchtgefahr anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen – auch gegen den 41-jährigen Wohnungsinhaber, inwieweit der

Einsatz des Tierabwehrsprays rechtmäßig war – dauern an.