Kreis Bergstraße

Heppenheim: Werkzeug aus Smart gestohlen

Heppenheim (ots) – Die Heckscheibe eines grau/ weißen Smart wurde eingeschlagen,

um hochwertiges Werkzeug eines Handwerkers zu stehlen. Der Schaden liegt bei

mindestens 2000 Euro. Die Täter schlugen zwischen Montagnachmittag (23.05.), 16

Uhr und Dienstagmorgen (24.05.), 7.15 Uhr auf dem Parkplatz am Mühlenkreisel, im

Ortsteil Erbach zu.

Wer Hinweise hierzu geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler des

Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Bürstadt: Nicht alltäglicher Fund / Arbeiter finden Tasche mit Drogen

Bürstadt (ots) – Eine Tasche voller Drogen haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn

am Montagmorgen (23.05.) gefunden, die umgehend die Polizei verständigt haben.

Der Inhalt hat einen Marktwert von etwa 15.000 Euro.

An der Lärmschutzmauer, entlang der Bahnstrecke in der Klarastraße waren an dem

Morgen Arbeiter mit Mäh- und Rodungsarbeiten beschäftigt. Im Gestrüpp stießen

die Männer schließlich auf die Tasche. Noch bevor die Tasche geöffnete wurde,

verströmte der Inhalt bereits einen intensiven und deutlich wahrnehmbaren

Cannabisgeruch. Aus der Tasche konnten die Beamten letztendlich 1,2 Kilogramm

Haschisch und 300 Gramm Marihuana sicherstellen.

Bürstadt-Bobstadt: Handtasche aus unverschlossenem Auto gestohlen / Polizei gibt Tipps

Bürstadt (ots) – Dieben wurde es im Laufe des Montags (23.05.) recht einfach

gemacht. Ein kurzer Griff an einem Auto in der Heinrich-Heine-Straße reichte

aus, um die Tür eines unverschlossenen Kia zu öffnen. Aus dem Innenraum wurde

ein Handy, Geld und Modeschmuck gestohlen. Der Gegenwert des Stehlgutes wird auf

215 Euro beziffert.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei noch einmal

nachdrücklich:

Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn das Fahrzeug auf Ihrem

Grundstück oder in der Garage/ Carport steht

Grundstück oder in der Garage/ Carport steht

wirklich verschlossen ist

wirklich verschlossen ist

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in

Viernheim (K 42). Telefon: 06204 / 9377-0.

Darmstadt

Darmstadt: Kontrollen im Stadtgebiet / Verkehrssicher in Hessen „Schwächere Verkehrsteilnehmer“

Darmstadt (ots) – Fahrradstreifen des 1. Polizeireviers haben im Laufe des

Montags (23.05.) im Rahmen der Aktion „Verkehrssicher in Hessen – Schwächere

Verkehrsteilnehmer“ umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Bei dem

Einsatz erhielten sie von Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums

Unterstützung. Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr wurden bei mobilen Kontrollen und zwei

Standkontrollen vor dem 1. Polizeirevier in der Bismarckstraße insgesamt 35

Überprüfungen sowie zahlreiche Bürgergespräche durchgeführt.

In 13 Fällen hatten unter anderem Rotlicht- oder Handyverstöße bei den

gestoppten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern Verwarnungen zur Folge. Ein

Autofahrer muss ebenfalls mit einem Verwarngeld rechnen, da er auf dem

Bürgersteig parkte.

Gegen den Fahrer eines E-Rollers wurde Anzeige erstattet, da seine

Pflichtversicherung abgelaufen war. Zwei Pedelecs stellten die Polizeikräfte

hingegen noch vor Ort sicher. Ein 49-jähriger Darmstädter hatte einen Tuning

Chip in seinem Rad verbaut, der es deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h

machte. Ebenfalls schneller als 25 km/h war das Velo eines 57 Jahre alten Mannes

aus Pfungstadt. Er hatte sein normales Fahrrad mit einem nicht zugelassenen

Motornachrüstsatz zu einem Pedelec umgebaut. Beide müssen sich jetzt in einem

eingeleiteten Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

verantworten.

Darmstadt: Einbruch in Lagerhalle / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Eine Lagerhalle in der Landwehrstraße rückte im Zeitraum

zwischen Samstagmittag (21.5.) und Montagmorgen (23.5.) in das Visier

unbekannter Krimineller.

Nachdem sich die ungebetenen Gäste Zutritt in die Lagerräume verschafften,

durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Im Anschluss erbeuteten sie unter

anderem einen Akkuschrauber, einen Handwinkelschneider sowie vier Akkus der

Firma „Bosch“.

Insgesamt werden die Schäden auf über 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche

Hinweise werden an das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer

06151/969-0 erbeten.

Darmstadt-Bessungen: Laptop aus Wohnung erbeutet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Bessungen (ots) – Nachdem bislang Unbekannte aus einer Wohnung in der

Sandbergstraße einen Laptop erbeutet haben, sucht die Polizei nach

Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Gewalteinwirkung am Montag

(23.5.) im Zeitraum zwischen 6.45 und 12.30 Uhr ins Innere der Wohnung. Dort

durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem einen Laptop.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu

melden.

Darmstadt: Über 70 Fahrräder beim 1. Polizeirevier codiert

Darmstadt (ots) – Über 70 Fahrräder haben Beamtinnen und Beamte des 1.

Polizeireviers am 13. und 14. Mai in Darmstadt codiert. Aufgrund der hohen

Nachfrage nach Codierungsterminen hatten interessierte Fahrradbesitzerinnen und

Fahrradbesitzer gleich an zwei Tagen die Möglichkeit, ihr Velo mit einem

individuellen Code zu versehen und so vor potentiellen Dieben zu schützen. Auch

diesmal waren die Termine schnell vergriffen und die Planungen für die nächste

Aktion laufen.

Wer sein Rad ebenfalls codieren möchte, findet alle geplanten Codierungen hier:

https://k.polizei.hessen.de/2131798719

Darmstadt: Berauscht hinterm Steuerrad / Polizei stoppt 31-jährigen Fahrer

Darmstadt (ots) – Die unsichere Fahrweise eines Audi-Fahrers ist am frühen

Dienstagmorgen (24.05.) einer Polizeistreife aufgefallen. Das Auto wurde

schließlich um kurz vor 4 Uhr in der Gräfenhäuser Straße, Höhe des Klärwerks

gestoppt und der 31 alte Fahrer kontrolliert. Rasch bemerkten die Beamten, dass

der Fahrer aus Offenbach unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Durchgeführte Test bestätigten einen vorherigen Kokainkonsum. Die Weiterfahrt

wurde untersagt. Für die Blutentnahme und Anzeige wurde der Mann mit auf die

Dienststelle genommen.

Darmstadt-Dieburg

Geparktes Fahrzeug vermutlich durch Anhängerkupplung beschädigt

Darmstadt (ots) – Am Dienstag, 24.05 gegen 11.00 Uhr musste ein Fahrzeughalter,

welcher seinen PKW in der Bad Nauheimer Straße 15 am Fahrbahnrand geparkt hatte,

feststellen, dass seine Fahrertür beschädigt wurde. Er selbst stellte sein

Fahrzeug am Vortag gegen 15.00 Uhr ab. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher aus

einem gegenüberliegenden Parkplatz hinaus und stieß gegen das geparkte Fahrzeug.

Auf Grund der markanten Eindellung ist die Anhängerkupplung des ausparkenden

Fahrzeuges wohl schuld an der Beschädigung. Es entstand ein Sachschaden von ca.

1000,- Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der

Unfallstelle.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Im Laufe des Montags (23.05.) haben Kriminelle ein Fahrrad am Bahnhof im Stadtteil Walldorf entwendet. Die Eigentümerin hatte das Cube Touring Rad gegen 7.20 Uhr mit einem Stahlschloss an den dortigen Fahrradständern angeschlossen. Als sie gegen 18.10 Uhr zurückkehrte bemerkte sie den Diebstahl und verständigte die Polizei. Vermutlich haben die bislang noch unbekannten Täter einen Bolzenschneider genutzt, um das Velo zu entwenden. Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Diebstahl aus Wohnung gesucht

Auf eine Spardose mit rund 70 Euro hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl in der Zeit von Sonntagabend (22.05.) bis Montagmorgen (23.05.) abgesehen. Vermutlich durch die unverschlossene Terrassentür hatten sich die Kriminellen Zugang zu dem Anwesen im Walldorfer Weg verschafft, während die Bewohnerin schlief. Im Wohnzimmer entwendeten die Unbekannten gezielt eine Holzschatulle mit rund 70 Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 20.30 Uhr am Sonntag und 4.30 Uhr am darauffolgenden Morgen eingegrenzt werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.