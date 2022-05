Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Am Montag (23.05.) kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstand. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus Flieden befuhr die Straße „Am Rosengarten“ in Richtung Bardostraße auf dem linken der zwei Fahrstreifen. Zeitgleich lenkte eine 28-jährige Opel-Astra-Fahrerin aus Freiensteinau ihr Fahrzeug auf dem rechten der beiden Fahrsteifen in gleiche Fahrtrichtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen bogen beide Verkehrsteilnehmenden an der dortigen Kreuzung nach links auf die Bardostraße ab. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.

Polizeistation Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Ulrichstein. Am Sonntag (22.05.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Renault Clio die Landesstraße von Rebgeshain herkommend in Richtung Ulrichstein. Plötzlich geriet das Fahrzeug aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts auf die Bankette. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte der junge Fahrer daraufhin das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu bekommen, wodurch dieses übersteuerte. Anschließend rutschte der Wagen über die Fahrbahn und prallte gegen die auf der Gegenfahrbahn befindliche Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen schließlich noch und kam anschließend auf einem angrenzenden Feld auf der anderen Fahrbahnseite zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 20-Jährige leicht. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Fulda. Zwischen Freitagabend (20.05.) und Montagmorgen (23.05.) beschädigten Unbekannte mehrere Glasscheiben auf dem Gelände einer Schule im Domänenweg. Es entstand circa 1.800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Fulda. In der Brüder-Grimm-Straße beschädigten Unbekannte zwischen Freitagabend (20.05.) und Montagmorgen (23.05.) eine Fensterscheibe im Verwaltungsbereich einer Schule. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch und Vandalismus in Kindergarten

Hünfeld. Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (20.05.) und Montagmorgen (23.05.) in einen Kindergarten in der Berliner Straße ein. Die Täter stahlen eine leere Getränkekiste und beschmierten mehrere Schuhe sowie Kleidungsstücke mit Sonnencreme. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl auf Baustellengelände

Hünfeld. In der Europastraße stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (21.05.) und Montagmorgen (23.05.) mehrere Werkzeuge noch unbekannten Werts von einer Baustelle. Die Täter brachen dazu mehrere Container und einen Anhänger auf. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Geldbörse gestohlen

Fulda. Ein 37-jähriger Mann aus Fulda hatte am vergangenen Montag (23.05.) im Bereich der Straße „Hinterburg“ eine Reifenpanne. Zwei ihm nicht bekannte männliche Personen halfen beim Reifenwechsel und stahlen dabei nach derzeitigen Erkenntnissen die Geldbörse des Geschädigten. Der 37-Jährige beschreibt die Täter folgendermaßen:

Täter 1: circa 50-55 Jahre alt, etwa 175 cm groß, mitteleuropäisches Aussehen, graue, schulterlange Haare – zum Zopf gebunden, kräftige Statur, grauer Vollbart, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose

Täter 2: circa 50-55 Jahre alt, etwa 180 cm groß, mitteleuropäisches Aussehen, schlanke Statur, Glatzenträger, Bekleidung unbekannt

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Handtaschendiebstahl

Fulda. In der Königstraße versuchten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Unbekannte am Montagabend (23.05.) einer 18-jährigen Frau aus Fulda die Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt die Tasche jedoch fest, woraufhin die mit schwarzen Pullis bekleideten Täter unerkannt flüchteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Nach mehreren Bränden – Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg. Seit Mitte Mai kam es in den zwei osthessischen Gemeinden Hohenroda und Philippsthal zu insgesamt vier Bränden von Hecken und Strohballen.

Am Mittwochabend (11.05.), gegen 21.15 Uhr, brannte eine Hecke neben dem Radweg an der B 62 im Bereich Unterneurode.

Am Samstag (21.05.) kam es ungefähr zur selben Uhrzeit zu einem weiteren Heckenbrand in der Vachaer Straße in Ausbach. Gegen 21.30 Uhr standen darüber hinaus acht Strohballen in den sogenannten „Bimbacher Wiesen“, zwischen Philippsthal und Unterbreizbach, in Flammen.

Am darauffolgenden Montagnachmittag (23.05.), gegen 17.20 Uhr, kam es erneut zum Brand von fünf Strohballen an der Viehweide in der „Bimbacher Wiesen“.

Die Feuer konnten zeitnah gelöscht werden, noch bevor die Flammen auf andere Gegenstände oder Gebäude übergreifen konnten. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 140 Euro.

Die Polizei in Bad Hersfeld hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar. Aufgrund der derzeit vorliegenden Erkenntnisse gehen die Beamten in allen vier Fällen von Brandstiftung aus – die genauen Hintergründe sind jedoch noch unbekannt.

Zeugen, die in diesen Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brandorte gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruch in Firma

Friedewald. Von der Hauswand eines Firmengebäudes in der Straße „Im Gewerbegebiet“ demontierten Unbekannte in der Zeit von Samstagmittag (21.05.) bis Montagmorgen (23.05.) zwei Wallboxen der Marke „Keba“ ab. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Lagerraum

Bebra. In der Zeit von Samstagnachmittag (21.05.) bis Montagvormittag (23.05.) drangen Unbekannte gewaltsam in den Lagerraum eines Geschäftes in der Nürnberger Straße ein. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang noch unklar. Es entstand Sachschaden von etwa 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Bankfiliale

Heringen. Unbekannte hebelten in der Zeit von Freitagnachmittag (20.05.) bis Montagmorgen (23.05.) an der Tür einer Bankfiliale in der Hauptstraße. Die Zugangstür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rücknahme Fahrzeugsuche vom 19.05.2023

Vogelsberg – Alsfeld (ots)

Die am 19.05.2022, 20.52 Uhr, hier veröffentlichte Suche nach einem älteren, dunkelgrünen Pkw BMW mit dem amtlichen Kennzeichen HR-WS 528 im Rahmen einer Vermisstensache hat sich erledigt. Das Fahrzeug und die vermisste Person konnten am Abend des 23.05.2022 wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei Osthessen bedankt sich bei allen Personen, die uns bei der Suche unterstützt haben.