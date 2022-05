Angegriffen und geschlagen,

Wiesbaden, Adlerstraße, 23.05.2022, 15.40 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag wurde ein 12-jähriger Junge in der Adlerstraße von zwei

unbekannten Tätern angegriffen. Die Angreifer sollen den Geschädigten gegen

15.40 Uhr festgehalten und geschlagen haben. Einer der Täter soll ca. 1,70-1,75

Meter groß gewesen sein und Haare mit einem „Boxerschnitt“ sowie braune Augen

gehabt haben. Getragen habe er einen schwarzen Pullover ohne Kapuze, darunter

ein Hemd, eine schwarze Hose und eine „Gucci“-Bauchtausche. Der zweite Angreifer

sei etwas kleiner gewesen und habe ebenfalls Haare mit einem „Boxerschnitt“

sowie braune Augen gehabt. Bekleidet sei er mit einem grauen T-Shirt und einer

schwarzen Hose gewesen. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Großraummülltonne,

Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, 24.05.2022, 05.00 Uhr,

(pl)In der Tempelhofer Straße brannte am frühen Dienstagmorgen eine

Großraummülltonne. Das Feuer wurde gegen 05.00 Uhr festgestellt und von der

Feuerwehr gelöscht. Die Mülltonne wurde durch den Brand zerstört und eine

angrenzende Tonne in Mitleidenschaft gezogen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Beamer und Bargeld aus Wohnung gestohlen, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring,

23.05.2022, 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung im Konrad-Adenauer-Ring haben unbekannte Täter

am Montagvormittag einen Beamer und Bargeld entwendet. Die Täter drangen

zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr in die betroffene Wohnung ein,schnappten sich

das Diebesgut und ergriffen dann mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Restaurant von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

22.05.2022, 22.45 Uhr bis 23.05.2022, 14.00 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag wurde ein Restaurant in der

Dotzheimer Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen durch die

Balkontür in die Räumlichkeiten ein und ließen das aufgefundene Bargeld

mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Diebe auf Baustelle zugange,

Wiesbaden-Biebrich, Saarstraße, 21.05.2022, 12.30 Uhr bis 23.05.2022, 06.40 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle in der Saarstraße waren zwischen Samstagmittag und

Montagmorgen Diebe zugange. Die Täter öffneten gewaltsam die Fenster der

Baucontainer und entwendeten aus diesen unter anderem Werkzeuge. Hinweise nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Stromkabel von Baustelle gestohlen,

Wiesbaden-Nordenstadt, Apfelweg, 21.05.2022, 13.00 Uhr bis 23.05.2022, 07.30

Uhr,

(pl)Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen haben Unbekannte von einer Baustelle

im Apfelweg in Nordenstadt rund 40 Meter Stromkabel gestohlen. Die Diebe

zerschnitten die oberirdisch verlegten Kabel und ergriffen anschließend mit dem

Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Täter suchen Gärten auf, Geisenheim-Johannisberg, Am

Schwarzenstein, Sonntag, 22.05.2022. 18:00 Uhr bis Montag, 23.05.2022, 07:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen brachen Unbekannte in

Johannisberg in mehrere Gartenhütten ein. Zunächst schnitten die Täter den

Maschendrahtzaun eines Gartens in der Straße „Am Schwarzenstein“ auf, um sich

von dort auch Zutritt zu einem weiteren, angrenzenden Gartengrundstück zu

verschaffen. In beiden Gärten wurden insgesamt vier Gartenhütten gewaltsam

geöffnet und deren Innenräume betreten. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten

die Unbekannten an keine Wertgegenstände. Der verursachte Sachschaden wird mit

etwa 500 Euro beziffert.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Pkw mit betrunkenem Fahrer überschlägt sich, Landesstraße 3274 /

Niederlibbach und Strinz-Margarethä, Montag, 23.05.2022, 21:30 Uhr

(fh)Am Montagabend überschlug sich ein Fahrzeug im Bereich der L 3274 bei

Niederlibbach abseits der Fahrbahn. Der verantwortliche Fahrer stand mutmaßlich

unter den Einfluss von Alkohol. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 24 Jahre

alter Bad Schwalbacher mit seinem Seat Leon die Landesstraße von Niederlibbach

kommend nach Strinz-Margarethä entlang. In einer Rechtskurve verlor der junge

Mann die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und

überschlug sich. Der 24-Jährige wurde zur weiteren Überprüfung seines

Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht. Da sich an der Unfallstelle

Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum ergaben, wurde bei ihm auch

eine Blutentnahme durchgeführt. Der Schaden an seinem Pkw, welcher abgeschleppt

werden musste, beläuft sich im niedrigen vierstelligen Bereich.

Unfallflucht vor Einkaufsmarkt, Idstein, Limburger Straße, Montag,

23.05.2022, 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht vor einem Idsteiner Einkaufsmarkt

Zeugen. Am Montagabend parkte ein Taunussteiner im Zeitraum von 21:00 Uhr bis

22:00 Uhr seinen schwarzen Mercedes E220 auf einem Supermarktparkplatz in der

Limburger Straße. In dieser Zeitspanne stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug,

wohl beim Ein- oder Ausparken, gegen die hintere linke Fahrzeugseite des

Mercedes und verursachte einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ohne den

Pflichten einer unfallverursachenden Person nachzukommen, floh der oder die

Unbekannte davon.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit

der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Südhessen: Die Polizei-News

Kreis Bergstraße

Bürstadt-Bobstadt: Handtasche aus unverschlossenem Auto gestohlen / Polizei gibt Tipps

Bürstadt (ots) – Dieben wurde es im Laufe des Montags (23.05.) recht einfach

gemacht. Ein kurzer Griff an einem Auto in der Heinrich-Heine-Straße reichte

aus, um die Tür eines unverschlossenen Kia zu öffnen. Aus dem Innenraum wurde

ein Handy, Geld und Modeschmuck gestohlen. Der Gegenwert des Stehlgutes wird auf

215 Euro beziffert.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei noch einmal

nachdrücklich:

Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn das Fahrzeug auf Ihrem

Grundstück oder in der Garage/ Carport steht

Grundstück oder in der Garage/ Carport steht Vergewissern Sie sich, im besten Fall händisch, ob das Auto auch

wirklich verschlossen ist

wirklich verschlossen ist Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in

Viernheim (K 42). Telefon: 06204 / 9377-0.

Darmstadt

Darmstadt: Kontrollen im Stadtgebiet / Verkehrssicher in Hessen „Schwächere Verkehrsteilnehmer“

Darmstadt (ots) – Fahrradstreifen des 1. Polizeireviers haben im Laufe des

Montags (23.05.) im Rahmen der Aktion „Verkehrssicher in Hessen – Schwächere

Verkehrsteilnehmer“ umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Bei dem

Einsatz erhielten sie von Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums

Unterstützung. Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr wurden bei mobilen Kontrollen und zwei

Standkontrollen vor dem 1. Polizeirevier in der Bismarckstraße insgesamt 35

Überprüfungen sowie zahlreiche Bürgergespräche durchgeführt.

In 13 Fällen hatten unter anderem Rotlicht- oder Handyverstöße bei den

gestoppten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern Verwarnungen zur Folge. Ein

Autofahrer muss ebenfalls mit einem Verwarngeld rechnen, da er auf dem

Bürgersteig parkte.

Gegen den Fahrer eines E-Rollers wurde Anzeige erstattet, da seine

Pflichtversicherung abgelaufen war. Zwei Pedelecs stellten die Polizeikräfte

hingegen noch vor Ort sicher. Ein 49-jähriger Darmstädter hatte einen Tuning

Chip in seinem Rad verbaut, der es deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h

machte. Ebenfalls schneller als 25 km/h war das Velo eines 57 Jahre alten Mannes

aus Pfungstadt. Er hatte sein normales Fahrrad mit einem nicht zugelassenen

Motornachrüstsatz zu einem Pedelec umgebaut. Beide müssen sich jetzt in einem

eingeleiteten Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

verantworten.

Darmstadt: Einbruch in Lagerhalle / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Eine Lagerhalle in der Landwehrstraße rückte im Zeitraum

zwischen Samstagmittag (21.5.) und Montagmorgen (23.5.) in das Visier

unbekannter Krimineller.

Nachdem sich die ungebetenen Gäste Zutritt in die Lagerräume verschafften,

durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Im Anschluss erbeuteten sie unter

anderem einen Akkuschrauber, einen Handwinkelschneider sowie vier Akkus der

Firma „Bosch“.

Insgesamt werden die Schäden auf über 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche

Hinweise werden an das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer

06151/969-0 erbeten.

Darmstadt-Bessungen: Laptop aus Wohnung erbeutet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Bessungen (ots) – Nachdem bislang Unbekannte aus einer Wohnung in der

Sandbergstraße einen Laptop erbeutet haben, sucht die Polizei nach

Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Gewalteinwirkung am Montag

(23.5.) im Zeitraum zwischen 6.45 und 12.30 Uhr ins Innere der Wohnung. Dort

durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem einen Laptop.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu

melden.

Darmstadt: Über 70 Fahrräder beim 1. Polizeirevier codiert

Darmstadt (ots) – Über 70 Fahrräder haben Beamtinnen und Beamte des 1.

Polizeireviers am 13. und 14. Mai in Darmstadt codiert. Aufgrund der hohen

Nachfrage nach Codierungsterminen hatten interessierte Fahrradbesitzerinnen und

Fahrradbesitzer gleich an zwei Tagen die Möglichkeit, ihr Velo mit einem

individuellen Code zu versehen und so vor potentiellen Dieben zu schützen. Auch

diesmal waren die Termine schnell vergriffen und die Planungen für die nächste

Aktion laufen.

Wer sein Rad ebenfalls codieren möchte, findet alle geplanten Codierungen hier:

https://k.polizei.hessen.de/2131798719

Darmstadt: Berauscht hinterm Steuerrad / Polizei stoppt 31-jährigen Fahrer

Darmstadt (ots) – Die unsichere Fahrweise eines Audi-Fahrers ist am frühen

Dienstagmorgen (24.05.) einer Polizeistreife aufgefallen. Das Auto wurde

schließlich um kurz vor 4 Uhr in der Gräfenhäuser Straße, Höhe des Klärwerks

gestoppt und der 31 alte Fahrer kontrolliert. Rasch bemerkten die Beamten, dass

der Fahrer aus Offenbach unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Durchgeführte Test bestätigten einen vorherigen Kokainkonsum. Die Weiterfahrt

wurde untersagt. Für die Blutentnahme und Anzeige wurde der Mann mit auf die

Dienststelle genommen.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Im Laufe des Montags (23.05.) haben Kriminelle ein Fahrrad am Bahnhof im Stadtteil Walldorf entwendet. Die Eigentümerin hatte das Cube Touring Rad gegen 7.20 Uhr mit einem Stahlschloss an den dortigen Fahrradständern angeschlossen. Als sie gegen 18.10 Uhr zurückkehrte bemerkte sie den Diebstahl und verständigte die Polizei. Vermutlich haben die bislang noch unbekannten Täter einen Bolzenschneider genutzt, um das Velo zu entwenden. Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Diebstahl aus Wohnung gesucht

Auf eine Spardose mit rund 70 Euro hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl in der Zeit von Sonntagabend (22.05.) bis Montagmorgen (23.05.) abgesehen. Vermutlich durch die unverschlossene Terrassentür hatten sich die Kriminellen Zugang zu dem Anwesen im Walldorfer Weg verschafft, während die Bewohnerin schlief. Im Wohnzimmer entwendeten die Unbekannten gezielt eine Holzschatulle mit rund 70 Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 20.30 Uhr am Sonntag und 4.30 Uhr am darauffolgenden Morgen eingegrenzt werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.