Landau: Die Polizei-News

Festnahme vor Gerichtsgebäude

Landau (ots) – Am Montag 23.05.2022 gegen 15:00 Uhr, wurde ein 20-Jähriger aus dem Kreis Germersheim vor den Toren des Gerichtsgebäudes in Landau festgenommen, nachdem er zuvor Straftaten gegen einen Richter, Polizisten sowie Angehörige angedroht hatte. Der Mann wurde von Polizeibeamten in besonderer Schutzausstattung widerstandslos festgenommen.

Er trug einen Schlagstock und eine Gasdruckpistole mit sich. Im Anschluss wurde die Bewährung des 20-Jährigen durch das Gericht widerrufen und der Mann ging in Haft. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Nächtlichen Dieb in die Flucht geschlagen

Landau (ots) – Durch eine Zeugin konnte der Diebstahl aus einem unverschlossenen Auto im Bereich der Haydnstraße am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr verhindert werden. Die Landauerin hatte beobachtet wie eine bislang unbekannte männliche Person die Autotür eines fremden Fahrzeugs öffnete und sich in den Innenraum beugte.

Der Tatverdächtige wurde auf die Zeugin aufmerksam und flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Der Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jogginghose sowie ein weißes T-Shirt. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Baustellenfahrzeuge beschädigt

Landau (ots) – Zwischen dem 20.5. und 23.5.2022 wurden mehrere Baustellenfahrzeuge, welche im Bereich der Landstraße 542, zwischen Offenbach und Herxheim abgestellt waren, beschädigt. Die Fahrzeuge wurden u.a. mit Markierfarbe besprüht. Zudem wurde an einem Radlader eine Scheibe eingeschlagen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Täterhinweise werden telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.