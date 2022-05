Stromausfall in der Region

Lambsheim (ots) – Am 24.05.2022 kam es gegen 08:10 Uhr zu einem Erdschluss in einem Stromverteilerhäuschen in Lambsheim. Durch den Kurzschluss kam es zu einem Schmorbrand, der durch die Selbstlöschanlage gelöscht wurde. Grund war ein technischer Defekt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Es kam zu teilweise Stromausfällen in den Ortschaften Lambsheim, Ellerstadt, Maxdorf, Fußgönheim, Frankenthal und Ludwigshafen. Durch die Stadtwerke Grünstadt wurde der Strom umgeleitet, so dass die betroffenen Ortschaften nach etwa 1,5 Stunden wieder versorgt wurden.

Nach den Instandsetzungsarbeiten wird der Stromverteiler wieder ins Netz eingespeist. Hierbei soll es zu keiner Unterbrechung der Stromversorgung kommen.

Videotechnik beim Spiel der Meisterrunde gegen Eintracht Trier

Römerberg-Mechtersheim (ots) – Am Donnerstag 26.05.2022, trifft in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die TuS Mechtersheim auf die Gäste aus Trier. Zu der Fußballpartie werden etwa 600 Fans erwartet. Anstoß an der Philippsburger Straße ist um 15:00 Uhr. Die Partie wurde seitens der Polizei als risikobehaftetes Spiel eingestuft.

Sie wird mit ihren Einsatzkräften den reibungslosen und sicheren Verlauf der Veranstaltung gewährleisten und Störungen konsequent unterbinden. Hierfür ist eine Trennung beider Fan-Lager vorgesehen.

Während des Einsatzes setzt die Polizei Videoüberwachung zur Verhinderung, aber auch zur beweissicheren Verfolgung von Straftaten ein. Dadurch soll ein störungsfreier Verlauf gewährleistet werden. Vor Ort werden Hinweisschilder aufgestellt.

Die Polizei verweist auf die Datenschutzbestimmungen des Landes. Informationen hierzu finden sie unter https://www.polizei.rlp.de/de/Service/datenschutzinformationen sowie auf einem Infoblatt, welches bei der Polizeiinspektion Speyer eingesehen werden kann.

Dieseldiebstahl aus Bagger

Mutterstadt (ots) – Zwischen dem 20.05.2022 und dem 23.05.2022 wurde der Tankdeckel eines Baggers, welcher auf einem Feldweg in der Nähe des Triebgrabens abgestellt war, aufgebrochen und ca. 300 Liter Diesel-Kraftstoff entnommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 650 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Mutterstadt (ots) – Am Montag 23.05.2022 gegen 16:50 Uhr, kam es im Ortszentrum von Mutterstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 44-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Ludwigshafener Straße aus Richtung Ludwigshafen kommend. Ein 53-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Oggersheimer Straße von Oggersheim kommend.

An der Kreuzung zu o.g. Straßen kam es durch die Missachtung von “rechts vor links” zum Zusammenstoß, wodurch Betriebsstoffe ausliefen und die Fahrbahn gereinigt werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 53-jährige zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Die Sperrung bzw. Reinigung der Unfallstelle dauerte ca. 2 Stunden.

Hilfe von Passanten für verletzte Radfahrerin

Schifferstadt (ots) – Am Montag 23.05.2022 um 09:30 Uhr stürzte eine 82-jährige Radfahrerin beim Absteigen und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Zwei Passantinnen kümmerten sich direkt um die Verletzte. Zur weiteren Versorgung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Frontalzusammenstoß zweier Radfahrerinnen

Dudenhofen (ots) – Frontal zusammengestoßen sind am Sonntag 22.05.2022 gegen 14:30 Uhr 2 Radfahrerinnen im Alter von 51-55 Jahren. Die Frauen, die mit Pedelec beziehungsweise E-Bike unterwegs waren trafen beim Abbiegen auf einem Feldweg im Bereich der Unterführung der Bundesstraße 39 aufeinander und kamen in der Folge zu Fall. Beide Unfallbeteiligten zogen sich Verletzungen zu und kamen in ein Krankenhaus.